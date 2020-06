Frente a Frente: Diego Vázquez se encontrará con Iandiorio Iacopo, el periodista de la Gazzetta dello Sport   

Diego Vázquez, entrenador del Fútbol Club Motagua, fue exaltado el pasado 26 de mayo por uno de los diarios más importantes de Italia y el mundo, la Gazzetta dello Sport.

En un reportaje, el periódico alabó el paso exitoso del DT argentino por Honduras con los azules, donde consiguió cinco títulos en la misma cantidad de años.



Iandiorio Iacopo, fue el responsable de elaborar el reportaje sobre Vázquez en la Gazzetta dello Sport donde ya lleva 26 años de experiencia laborando.



Su andar por el diario italiano lo ha hecho cubrir Champions League, Eurocopas y mundiales, también Juegos Olímpicos; además es uno de los encargados del fútbol internacional en este prestigioso medio.

DIEZ lo contactó a Iandiorio Iacopo para que explicara la historia detrás del artículo que sorprendió a muchos en Honduras y el mundo sobre el DT azul.



Iandiorio comenzó a indagar sobre Diego Vázquez luego de un reporte del Observatorio Internacional del Fútbol de Suiza, que destacó al argentino como uno de los entrenadores con un proceso largo y exitoso, entonces lo motivó a investigar sobre él.



"El reporte era la CIES Football Observatory sobre los técnicos con más partidos de Liga en el mismo club en los últimos 5 años y Diego estaba entre los primeros", comienza contando.

"Entonces he comenzado buscando artículos en Google sobre Vázquez y el Motagua, la verdad no lo conocía, pero me interesó mucho su historia", relata Iacopo.



"Curioso personaje, le llaman "La Barbie" por el cabello largo que llevaba en su etapa de jugar, tuvo una participación en 2011 en "Bailando por un sueño". Y luego, como un buen mujeriego que era, después del divorcio, aquí está una novia, Isabel Zambrano, modelo y presentadora de televisión".

LO CONOCERÁ POR PRIMERA VEZ

DIEZ será el responsable de que Iandiorio Iacopo y Diego Vázquez se conozcan por primera vez tras el reportaje que salió en la Gazzetta dello Sport.

El encuentro se dará este domingo a partir de las 11:00 A.M (7:00 P.M en Italia) y será a través de las plataformas de Facebook y Youtube de Diario Deportivo DIEZ.