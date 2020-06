Comunicaciones de Guatemala aclara el tema del supuesto fichaje de Roberto Moreira

Durante la semana se comenzó a especular del supuesto interés de los Cremas del Comunicaciones de Guatemala sobre el delantero paraguayo del Motagua, Roberto Moreira Aldana, quien se ha consolidado como uno de los goleadores extranjeros de la Liga Nacional.

El artillero sudamericano, según medios chapines, estaba en el radar del equipo merengue del balompié guatemalteco, pero eso ha quedado desvirtuado por el ex entrenador uruguayo y ahora director deportivo del Comunicaciones, Julio César González Montemurro.

El que también fue técnico del Olimpia, Motagua y campeón con el Victoria, en una entrevista con HRN, despejó las dudas.



“Comunicaciones no está buscando extranjeros, porque tiene el cupo lleno, reconocemos que Roberto Moreira es un buen jugador, pero en este momento el reglamento bajó la cuota de foráneos en el torneo, más bien no recontratamos al uruguayo Maximiliano Lombardi, quien ya jugó en Honduras”, explicó el 'bigotón'.

Julio González despejó las dudas y dice que Comunicaciones no está interesado en Moreira Aldana.



González Montemurro, que dirigió a la Selección de Honduras en 1993, también fue crítico con el tema. “Los empresarios son los que ofrecen más de 100 jugadores al presidente, técnico y directivos, en este caso no lo buscamos (a Moreira), porque no tenemos cupo, ni nadie me lo mencionó algún contratista, porque le reitero que estamos llenos en los cupos”.

Durante la semana el jugador, en entrevista con DIEZ, habló del tema y también lo negó. “Conmigo no se han acercado, seguramente lo hicieron con mi representante. Yo le dije que no iba a viajar a mi país para resguardar a los chicos, cerré muchas posibilidades y ahora tengo muy claro las cosas”.

LOMBARDI NO SIGUE CON LOS CREMAS

El actual director deportivo del Comunicaciones, por último, dejó claro que su compatriota y también ex jugador del Motagua, Maxi Lombardi, no se va de los Cremas por bajo rendimiento.

Maxi Lombardi (33 años) no seguirá en los Cremas tras cuatro torneos cortos.

“Lombardi es un gran jugador, titular y con gran rendimiento los dos años que estuvo en el Club, con dolor en el alma le dije que no seguía porque ya no hay cupo y él ya no tiene contrato. Tuvimos que tomar decisiones difíciles, algunos extranjeros tienen contrato vigente, mientras que un tico juvenil fue ascendido al primer equipo. Además regresaba uno de los capitanes que juega en el puesto de Maximiliano, aunque el plan original era que jugaran ambos, pero al final con el técnico tuvimos la dura tarea de decidir y en este caso me comuniqué con él y lo hablamos como amigos, el fútbol es asi, no siempre es agradable dar este tipo de noticias”, finalizó diciendo.