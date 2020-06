La Gazzetta dello Sport volverá a publicar artículo sobre Diego Vázquez; periodista italiano alaba a la 'Barbie'

Mucho eco hizo el artículo que le hizo La Gazzetta dello Sport de Italia a Diego Vázquez en torno al tiempo que lleva el argentino-hondureño dirigiendo a Motagua.

“Cinco títulos, 5 segundos lugares, y en el Clausura 2020 estuvo a la cabeza después de 13 jornadas, antes de suspenderse por Covid-19 el 15 de marzo pasado: estos datos pueden ser suficientes para explicar por qué el técnico argentino Diego Martín Vázquez, de 48 años, es uno de los técnicos con más tiempo en el banquillo de un club en el mundo desde 2015 hasta hoy”, inicia contando el artículo del medio italiano sobre Vázquez.

Diez juntó a Diego Vázquez y al periodista italiano Iandiorio Iacopo, comunicador que fue el encargado de escribir sobre el técnico de Motagua. Desde ya Iacopo adelanta que este lunes volverá a salir un nuevo artículo sobre Diego y será el listado completo de los técnicos en el mundo con los procesos más largos y exitosos, esto en un estudio hecho por el Observatorio Internacional de Fútbol de Suiza.

“De los más famosos de ese listado estaba el 'Cholo' Simeone del Atlético de Madrid y Marcelo Gallardo de River. Habían otros de menos renombre como un norirlandés, otro de Letonia y Ricardo Ferreti que lleva casi 10 años dirigiendo a los Tigres en México. Espero que este artículo se lea en España y en varias partes del mundo, que se abra la oportunidad que algunas dirigencias llamen al profe Vázquez, o sino que él quede como el Ferguson de Motagua”, detalló Iandiorio Iacopo en la entrevista que se transmitió por Facebook y Youtube.

Ya el comunicador italiano había explicado a mitad de semana por qué hizo el artículo y es el hecho ubicar a Diego Vázquez en este selecto listado. Iacopo en la entrevista aprovechó para consultarle varias cosas al mandamás de Motagua y sacó a relucir algunas cosas que conoce sobre el fútbol hondureño.

“David (Suazo) por ejemplo lo hizo muy bien en la isla del Cagliari y luego en Milán. Los hermanos Palacios y que uno haya jugado en Inglaterrera. Para mí el fútbol es un idioma internacional”.

LO QUE DIJO DIEGO VÁZQUEZ:

REACCIÓN AL REPORTAJE: “Me llamó la atención porque de chiquito en Argentina siempre veía y escuchábamos a La Gazzetta dello Sport, sorprendido y contento a la vez por ver una nota en un diario italiano... Muy buena la nota, salvo lo de mujeriego lo demás está bien (risas). Es un honor compartir por lo menos esa estadística con esos monstruos del fútbol mundial, es algo positivo”.

VARIAS FINALES CON MOTAGUA: “Una vez creo que en el bus lo hablamos con el cuerpo técnico porque hemos jugado 12 finales. Con el tema de las finales seguidas hacíamos la comparación en Centroamérica, en ese momento lo hablamos pero no es algo que nosotros lo pensemos a diario”.

PUDO HABERSE IDO A GUATEMALA: “Acá si no ganás te dicen adiós. Tuve una propuesta formal de un equipo de Guatemala y algunas otras de Costa Rica por medio de representantes, solo la oferta concreta de Guatemala. Era un poco mejor económicamente pero no valía la pena moverme por algo tan superior a lo que tengo, igual no descarto en un futuro porque uno aspira a mejorar. Me gustaría pasar a una liga que este en nivel superior”.

A QUÉ JUGADOR INTERNACIONAL LE GUSTARÍA DIRIGIR: “Ya que me decís me traería a Lukaku acá de 9. Es técnico y es potente, tiene mucha fuerza y no es torpe con los pies entonces esa combinación es muy difícil de encontrar en un delantero”.

JUGADORES DE MOTAGUA QUE TIENEN NIVEL PARA IR A EUROPA: “Para mí todos, pero bueno de los chicos jóvenes está Kevin López, Rubilio que estaba en el Tondela de Portugal y acaba de regresar. Rougier tiene un nivel espectacular, te nombraría el equipo completo porque soy un enamorado de mi equipo“.

SE NATURALIZÓ Y PUDO HABER ESTADO EN LA SELECCIÓN: “En mi época se habló con Bora Milutinovic pero al final no me llamaron. Creo que acá somos bastante cerrados en ese tema y bueno en Italia está el tema de Camoranesi, creo que en mi época merecí por lo menos un llamado a la Selección porque Motagua me naturalizó en el 2002 y bueno en ese aspecto no tengo dudas que Johnny (Rougier) sería un aporte importante, con mucho respeto para los arqueros locales, no veo cuál es el inconveniente”.

