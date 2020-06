Médico hondureño lanza dura advertencia previo a la reapertura de empresas en Honduras

El Gobierno de Honduras confirmó la reapertura de ciertos negocios en el país luego de tres meses en confinamiento por la pandemia del coronavirus, aunque extendió el toque de queda por una semana más.

Legionario hondureño critica al doctor Carlos Umaña y recibe respuesta inesperada

La ''Apertura Inteligente'' es el primer paso para recuperar a paso lento la economía, y serán las empreas las responsables de facilitar el salvoconducto a sus colaboradores para volver a sus respectivos puestos de trabajo.

Sin embargo, el célebre doctor hondureño Carlos Umaña adelantó lo que sucederá en caso de no seguir a cabalidad las medidas de bioseguridad.

A su más fiel estilo, el también presidente de los médicos en el IHSS predice que el país nuevamente volverá a estar ''encerrado'' si no se cumplen las normas establecidas por las autoridades.

''Consejos para reapertura: Si no está en el 20% de los que trabajarán o dígito que le corresponde, no sea burro y no salga a abrir la jeta a la calle. Si le toca salir use mascarilla. No use guantes y lávese cada hora las manos y no se salude de abrazo con los 'aleros' que no ha visto'', comenzó explicando Umaña a través de sus redes sociales.

Doctor Calos Umaña ilustra con fútbol el peligro del coronavirus en Honduras

Y advirtió: ''Si todos colaboramos responsablemente evitaremos multicontagios, pero si aplicamos el 'sálvese quien pueda', entre 14 días a un mes volverán a cerrar el país y más rígido. Tome ejemplo Panamá que haciendo 1500 pruebas al día falló su reapertura''.

Coronavirus en Honduras

El pueblo catracho llegó este domingo a 6,327 casos positivos de COVID-19 y se reporta un total de 258 víctimas.

En las últimas 24 horas se registraron 172 nuevos contagios y 90 pertenecen a Cortés, el departamento considerado el epicentro de la pandemia en Honduras.

Además se reportaron ocho muertes más: 4 en Cortés, 3 en Francisco Morazán y 1 en Santa Bárbara.