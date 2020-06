Liga Nacional de Honduras informa que el Torneo Apertura iniciaría en agosto y sin público

Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional de Honduras, ha brindado detalles sobre una reunión sostenida de urgencia con una comitiva del Congreso Nacional y donde se prevé que el Gobierno brinde ayuda financiera al fútbol de Honduras y así arranque el torneo.

Guzmán detalló que se ocupan al menos 20 millones de lempiras para usarlos en el montaje de los juegos y esa partida presupuestaria sería brindada por el Gobierno.

“Se nombró una comisión orientada para ver cuáles son las necesidades que tendríamos como Liga y poder arrancar la temporada 2020-2021. Se hizo una presentación completa donde ahora implica no solo es el montaje del espectáculo sino también la parte sanitaria, un punto clave es desarrollar el campeonato sin público. Es un presupuesto que anda arriba de los 20 millones de lempiras, queremos prevenir y se dará el compromiso de los jugadores de cuidarse”, inició contando el presidente de la Liga.

Desde ya el jerarca detalla que el Torneo Apertura se daría sin público por el tema del coronavirus, esa ayuda del Gobierno sería exclusivamente para el montaje de los partidos y no para que los equipos paguen planillas.

“El monto es únicamente para cobertura de gastos, es para el montaje de lo que cuesta jornada a jornada. Lo que implica árbitros, transporte... solo es para el montaje de jornada a jornada. Estamos creando algunos esquemas donde se logre un beneficio a los clubes y subsidien los gastos”.

En Liga ya tienen fechas tentativas para el arranque del próximo certamen, así lo detalló Guzmán: “La idea es que se juegue el mismo formato que tenemos, es un formato que ha gustado mucho y ya hay tres propuestas de fechas para poder arrancar. Es una decisión que no depende solo de la Liga Nacional, tomando en cuenta la situación estaríamos hablando del 8 ó 15 de agosto que se podría arrancar el próximo torneo”.

Y agregó: “Otra idea que se está manejando es fijar algunas ideas en cuanto a que no se dé la mayor movilidad posible, estamos viendo en concentrar sedes. Por ejemplo en Tegucigalpa jugaría Motagua, Olimpia, Real de Minas y Upn; En San Pedro Sula que juegue Marathón, Real España y Honduras Progreso. Vida y Real Sociedad en La Ceiba. Nosotros ya tenemos nuestro propio protocolo, ya se lo mandamos a Sinager para que se dé la aprobación”

Wilfredo Guzmán terminó contando que los calendarios no estarán tan apretados ya que no habría partidos de selecciones este año y los torneos de Concacaf también corren peligro.

“Hasta donde tenemos entendido no habrá fecha FIFA y los torneos de Concacaf como que van a sufrir alguna suspensión, todavía no hay ninguna noticia oficial. Creemos que podemos jugar sin ningún problema, vamos a cuidar la parte deportiva porque no habrá público”.