Gobierno de Honduras podría brindar más de 27 millones de lempiras para reactivar el fútbol

Jaime Villegas, Alberto Chedrany y Gilberto Yearwood, diputados en el Congreso Nacional de Honduras, sostuvieron una reunión con la Liga Nacional encaminada a gestionar una ayuda financiera por parte del Gobierno al fútbol y así se desarrolle el Torneo Apertura en Primera División como en Ascenso.

Los tres congresistas harán un informe tras las pláticas con Liga Nacional y Ascenso, se lo presentarán al Poder Ejecutivo y este verá si puede dar los fondos que se necesitan para tener actividad futbolística a partir de agosto.

VER: EN MOTAGUA HAN PAGADO SALARIOS HASTA EL MES DE MAYO

Serían más de 27 millones de lempiras los que el Gobierno dé a la Liga y esta los administre en el torneo, así lo detalló Jaime Villegas.

“Son 27 millones que cuesta el Torneo Apertura, casi 28. Gastos de operación que incluye hoteles, alimentación, transporte, arbitraje (viáticos y tarifa), manejo del estadio y otros gastos. Estos solo son costos de operación del torneo, también hay una ayuda que necesitan los equipos para arrancar ellos. Los clubes están prácticamente con sus finanzas en rojo igual que la Liga, es un problema que tiene el fútbol profesional porque no hay dinero, en Costa Rica fue la empresa privada que ayudó para que se terminará el torneo”.

Villegas dejó en claro que el Gobierno no pretende quitarle estos fondos a otras Secretarías, se planea costearlos de otra manera como los que estaban presupuestados para Copa Presidente.

“Los equipos necesitan arrancar, algunos no han pagado a sus jugadores desde enero. También está la Segunda División que necesita que se le ayude, a los árbitros se incluye dentro del presupuesto que dio la Liga. Yo hablé con un dirigente del Ascenso y se le dijo que hicieran un presupuesto, en caso de que el Gobierno ayudara el fútbol esos fondos no saldrán del presupuesto de salud o de educación. Si acaso se llega a ayudar están los fondos de la Copa Presidente que no se llevó a cabo, no necesariamente de fondos que son importantes en esas Secretarías”.

Y agregó: “Desgraciadamente acá todo lo ven con tintes políticos, tenemos una gran parte de oposición que desea que el fútbol se muera, que la gente no tuviera para ir a un hospital. Hay gente mala que lo que les interesa es no colaborar con el fútbol en este caso. El fútbol es para todos”.

En tanto, Gilberto Yearwood manifestó: “Es una iniciativa del presidente de la República en ver cuál es la manera de reactivar el fútbol, son situaciones a las cuales se les debe dar forma. No solo Liga Nacional, sino también el Ascenso, árbitros y la gente involucrada en el fútbol. El deporte hay que reactivarlo siempre tomando en cuenta la situación de país”.

“No se está quitando a salud, el presidente quiere ver la manera en cómo podría colaborar. No es que se está quitando de los sectores que son prioridad nacional, eso hay que dejarlo claro”, terminó aportando Yearwood.

Dato: Al campeón de Copa Presidente se le daban 500 mil lempiras y 300 mil al segundo, esos fondos serían utilizados ahora para dárselos a la Liga.