Arde Twitter por polémica con política: Amado Guevara, su esposa y un 'neurocirujano'

Un video subido por Amado Guevara en la red social de Twitter declarándose en contra de nuevo Código Penal en Honduras terminó en un acalorado debate entre diferentes usuarios de la red con el futbolista y también con Lucía Guevara, su esposa, quien salió en defensa de las ácidas críticas hacia el futbolista.

"Las grandes luchas dan paso a grandes historias, vamos Honduras, defendamos lo nuestro. Juntos, hagamos patria", escribió el excapitán de la Selección catracha acompañado de su video.

AnaCarol con el usuario @Carolin54459426 fue la primera en responderle al Lobo con ofensivas palabras: "Cualquier tonto quiere hablar de leyes en nuestro país, para eso se necesita estudiar no jugar pelota", respondió.

Y es aquí donde arrancó la gran polémica porque Lucía Guevara, quien cuenta con casi 12 mil seguidores en la red, salió en defensa del futbolista respondiéndole.

"Imagínate que ese ‘tonto’, al que despectivamente te referís porque jugó pelota, se expresa y escribe mucho mejor que vos ja, ja, ja", escribió Lucía quien luego remató: "Mejor seguí de arrastrada, que me imagino que para eso te educaste, seguí cuidando tu chambita!!!#TaradaSiempreTarada".

Y es que acá donde apareció la incursión de un supuesto neurocirujano quien apoyando a AnaCarol también cuestionó al mundialista en Sudáfrica 2010.

"Malcriado, prepotente y no aprovechó su talento. Por eso hasta del Motagua lo corrieron, hoy está siendo utilizado por un político como trampolín y lógico Guevara tiene que buscar de qué vivir. Lástima que los futbolistas no han dado bola como diputados. Buen jugador indiscutible", añadió Nazar A. identificado con la cuenta @hchiuz y que en su perfil aparece como "Neurocirujano, Sniper, campeón centroamericano de tiro, cazador, pescador, combatiente y revolucionario".

Lucía también apareció en escena dando la lucha por su esposo: "Amado nació guapo e inteligente, no millonario. Por lo tanto, tenés razón tiene que buscar de qué vivir al igual que la mayoría de hondureños. Antes de juzgar te invito a que te informés, no lo corrieron de Motagua por malcriado, jamás ha vivido de política y hace varios años no vive en Honduras".

"De dónde va a nacer millonario ja, ja, ja,. Más pelado que la cola del tacuacín. Lo conozco de toda la vida. Preguntale por mi. Millonario ja, ja, ja", respondió Nazar.

Amado, después del acalorado y comentado debate, decidió responderle: "Disculpame, pero yo no te conozco, ni sé quién sos. Mi madre y mi abuela eran humildes pero gracias a Dios nunca me faltó nada. Sí fui un pelado, pero bien educado y becado por buen alumno y deportista. Seguí en lo tuyo, que yo vivo tranquilo en Miami.

Saludos", respondió el capi.

Al volverse viral la discusión hasta el expresidenciable y actualmente presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, tomó partida a favor del Lobo Guevara expresando palabras de admiración por su carrera.

"Voy a iniciar el tweet diciendo que soy Olimpia. Trayectoria y aporte de Amado Guevara al fútbol hondureño es innegable y destacable, pocos como él. ¿Desde cuándo superarse es motivo de vergüenza? Al contrario, digno de admirar lograr éxitos profesionales por talento y esfuerzo", dijo Zelaya.

Después de varios incendiarios tuits, Lucía, de forma jocosa, cayó a la razón que había perdido el tiempo y que su esposo estaba camino a casa sin hacerle su respectivo almuerzo.