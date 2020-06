Castillejo habla del asalto que sufrió en Milán: "Me apuntaron con el arma en la cara"

Samu Castillejo, jugador español del AC Milan, explicó en su cuenta de Instagram el duro momento que le tocó pasar en los últimos días al ser asaltado a mano armada.

El ex jugador del Villarreal relató lo vivido. “¿Está todo bien en Milán?. Dos hombres me atracaron y me apuntaron con el arma en la cara”, escribió Castillejo en la citada red social.



Castillejo, de 25 años y que pasó la cuarentena por el coronavirus solo en su casa de Milán, dice estar bien a pesar del gran susto.

Cuenta Samu Castillejo que se encontraba estacionado en su coche cuando dos personas se le acercaron portando un arma y le apuntaron a la cara. Los ladrones le sustrajeron el reloj y huyeron.

SE PREPARA PARA EL RETORNO DEL FÚTBOL

El crack español, que tiene contrato con el Milan hasta 2023, se está preparando para la vuelta a la competición de la Serie A y Coppa de Italia. El viernes el equipo rojinegro se mide a la Juventus en la vuelta de semifinales del torneo copero (1-1 en la ida), el partido con el que retorna el ‘calcio’ tras el parón.