Ayuda del Gobierno para reactivar el fútbol abre debate en Honduras: “Hay cosas más importantes como la salud”

El regreso del fútbol en Honduras ya tiene fecha de reinicio, según explicó el presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán. El 15 de agosto arrancaría el Apertura 2020 y será a puerta cerrada, pero las voces de muchos dirigentes es evidente; no hay dinero para la reactivación.

DIEZ se ha puesto en contacto con diputados del Congreso Nacional después de que tres congresistas y exfutbolistas (Jaime Villegas, Gilberto Yearwood y Alberto Chedrani) hayan sostenido una reunión el lunes con la Liga Nacional para poder gestionar ayuda al fútbol, ellos presentarán un informe al Poder Ejecutivo y ver si es factible obtener unos 27 millones de lempiras que es lo que cuesta un campeonato en Honduras.

Pese a las buenas intenciones, el gobierno no podría aprobar un presupuesto vía subsidio para financiar este deporte, según nos explican expertos, ya que en estos estos momentos la prioridad para el estado debe ser la salud, pues COVID-19 ha puesto de rodillas y en evidencia el frágil sistema sanitario.

Ver: ELÍAS BURBARA SE PRONUNCIA SOBRE RAMIRO MARTÍNEZ

“Hemos estado dialogando, y lo he hecho a título personal como ex presidente de Liga Nacional y vicepresidente del Congreso Nacional, entre el Gobierno y el fútbol de nuestro país, he hablado con Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional y Jorge Salomón de Fenafuth y con algunos presidentes de la Liga como Eddy Atala, Rafael Villeda, Mateo Yibrín, con Elencoff, gente del Vida, gente del Real de Minas. El gobierno no puede darle un subsidio de 30 millones de lempiras a la Liga Nacional con una aportación porque se tiene otras obligaciones y los clubes tampoco quieren préstamos porque tienen muchas deudas y estamos buscando una salida intermedia”, explica el diputado Antonio Rivera Callejas.

El diputado Antonio Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional, es el enlace con el presidente para buscar ayuda al fútbol.

Por su parte, Elías Burbara, presidente del Real España y además un fuerte empresario sampedrano, asegura que no pueden obtener el dinero del estado ya debe ser usado para otras necesidades.

“Con el tema del gobierno es más delicado. Sé que cada ayuda es buena y bienvenida, pero las prioridades del país son otras, no creo que se preste el Gobierno de la República a dar un desembolso tan grande cuando hay problemas en los hospitales. Como ayuda la veo difícil, obviamente si se hace una alianza con temas de publicidad e inversiones no tengo dudas que nos servirá cualquier respaldo, pero las prioridades son otras y cada equipo tiene que saber hacerlo. No podemos depender de otros, somos nosotros que tenemos que salir de nuestros problemas. En Real España se está haciendo un ajuste, si no recibe dinero, tiene su plan", dijo Burbara a DIEZ.

Ver: ASÍ SON LOS 27 MILLONES QUE OFRECE EL GOBIERNO

Luego agregó: "En vez de andar pidiendo limosna, los equipos debemos pensar cómo solucionar el fútbol a futuro. Creo que el Fair Play financiero debe entrar en el fútbol. Si un equipo tiene pocos ingresos, debe gastar poquito", comentó el máximo jerarca y voz autoridad en Real España.

DIPUTADOS Y DIRIGENTES A FAVOR Y EN CONTRA

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, está a favor de que vuelva el fútbol y en los próximos días se sentará con los máximos dirigentes para ver la propuesta de cómo reactivarlo, pues considera que la salud de los hondureños es prioridad, pero también debe ir acompañada del deporte que es recreación.

“Yo he platicado con el presidente Hernández y me llama a cada rato para preguntarme cómo voy con lo del fútbol y le digo que me tenga paciencia, esto no es fácil. JOH está enterado y pasa pendiente de que podamos abrir el campeonato en agosto. Yo he hablado con las autoridades de la Liga y los presidentes, estamos en pláticas, no estamos en cero, hemos avanzado, pero falta todavía”, sigue explicando el diputado Antonio Rivera Callejas.

Ver: WILMER CRISANTO REVELA PORQUÉ AHORA SI BAJÓ DE PESO

Por su parte Ricardo Elencoff, presidente del Real Sociedad de Tocoa y al mismo tiempo, Diputado del Congreso Nacional por el departamento de Colón, está en contra de que se haga una partida presupuestaria para ayudar al fútbol por una sencilla razón.

Los presidentes del Real Sociedad, Ricardo Elencoff, y del Real España, Elías Burbara, en contra de recibir dinero por fideicomiso del gobierno.

“El fútbol en este momento no es prioridad para la mayoría de hondureños que vivimos necesidades. Considero que se pueden crear condiciones para volver, pero los equipos grandes se deben dar cuenta de la realidad que vivimos y que no expongan a los futbolistas en un campeonato que no va a ningún lado porque no habrá forma económica de sostenerlo”, cuenta.

El presidente del cuadro tocoeño recalca: “Siempre he dicho que el tema del deporte es un tema de país en otras condiciones. En este momento que nuestro pueblo y economía está en quiebra y que más de 600 mil microempresas están en la calle, en estos momentos donde más de 1 millón de personas por debajo de la línea de pobreza no tiene que comer, en este momento donde un millón de personas de clase media no tiene condiciones para llevarle a sus hijos comida y estudias y medio llevar una vida digna, no puedo levantar la voz en el Congreso Nacional para ir a pedir dinero para una actividad, que si bien es cierto es importante, pero no usando los pocos recursos que tiene el pueblo”, comentó Elencoff a DIEZ.

“No comparto la iniciativa de la Liga Nacional de ir a poner la mano en este momento porque lo que se nos viene es terrible. El pueblo demanda apoyo al pueblo para que puedan tener salud con todo lo que se viene; el pueblo demanda oportunidad para trabajar y todo el dinero que tiene el Gobierno debe estar destinado para garantizar comida, medicina y oportunidad de empleos y reactivar las microempresas y sueños truncados de miles de emprendedores. No podemos ocupar al gobierno con un tema como el fútbol; la Fenafuth y Liga Nacional deben trabajar en reactivar el fútbol buscando de otra forma y no pidiendo, yo particularmente puedo aceptar que el Gobierno le regale equipo a nuestro equipo cuando no se han equipado los hospitales y decirles que nos den plata para que nos sigamos divirtiendo”, arremetió.

JOH YA TIENE EN SU PODER EL PRESUPUESTO

Por su parte, Jaime Villegas, ex dirigente deportivo y ahora diputado del Congreso Nacional señala que “el gobierno está dispuesto a colaborar. Me reuní con Wilfredo Guzmán y Jorge Salomón y Fernando Osorio, el director ejecutivo de la Liga junto a Gilberto Yearwood y Chedrani. Nos pidieron un presupuesto para reactivar el fútbol con todos los gastos operativos y ya se lo hice llegar al Presidente Juan Orlando Hernández a Casa de Gobierno. Eso es lo que nos ocupa, nos pidió que miráramos la posibilidad de que el torneo se vuelva a jugar, pero es la Liga que tiene que definir fecha”.

El diputado Villegas dice que para reactivar el torneo Apertura 2020 de agosto a diciembre, con gastos de operación como hospedaje, alimentación, trasporte, costo de los árbitros más viáticos, medidas de bioseguridad que incluye pruebas PCR, todo eso cuesta 27.9 millones de lempiras. Esto no incluye los sueldos de los futbolistas, pues los partidos serán a puerta cerrada.

La Liga Nacional se reunirá en la última semana de junio en la Asamblea donde se definirá el destino de nuestro fútbol. Por ahora la iniciativa de buscar dinero por medio de financiamiento del gobierno no es bien aceptada por una parte de los dirigentes, aunque hay otras propuestas que próximamente serán evacuadas.

En otros países como Costa Rica ya están jugando y tienen confirmado el Apertura. En Honduras el Covid-19 ha cobrado la vida de más de 200 personas y lleva más de seis mil contagiados desde marzo que inició la pandemia.