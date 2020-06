Michaell Chirinos 'coquetea' en redes sociales con el Mazatlán FC de la Liga MX

El Mazatlán FC es el nuevo inquilino en el fútbol mexicano luego de que los dueños compraran la franquicia del Monarcas Morelia y trasladaran a gran parte del plantel a la ciudad de Sinaloa.

Mazatlán FC también se apoderó de las redes sociales del Monarcas

Uno de los futbolistas hondureños para formar parte del cuadro morado sería el delantero Michaell Chirinos, pese a que su representante confirmó en las últimas horas que todo ''es falso''.

La página Draft MX divulgó que el Mazatlán estaría interesado en los servicios del atacante del Olimpia y los rumores aumentan porque el propio jugador 'coquetea' con este club a través de las redes sociales.

Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa y la cabeza en todo el proyecto del Mazatlán FC, colgó una imagen del escudo oficial del club y el hondureño le dio un ''me gusta'' en Twitter, que aumentarían las sospechas de su posible llegada.

Además, la prensa mexicana asegura que Francisco Palencia tomará la riendas del conjunto sinaloense y esto podría abrirle las puertas a Chirinos, ya que ambos comparten una buena relación desde que el delantero fue dirigido por el entrenador de 47 años en Lobos BUAP.

Chirinos disputó un total de 33 partidos bajo las órdenes de Palencia y marcó seis tantos. Sin embargo, el equipo también desapareció porque vendieron todos sus derechos a Juárez.

Pago de su cláusula

Cabe recordar que Chirinos tiene un año más de contrato con Olimpia y en caso de salir una oferta del extranjero, el futbolista alistaría las maletas para partir a su nuevo destino.

Chirinos asegura que su valor en el mercado le ha afectado para ir al extranjero

El delantero también se habría ofrecido a clubes de la Liga Nacional, como es el caso de Marathón, dirigido por Héctor Vargas. Eso sí, solo dejaría a los albos por el pago de su cláusula.

''Si me habla Vargas me voy (al Marathón), pero tienen que pagar la cláusula. Él es un personaje y fue el técnico que me hizo debutar'', expresó Michaell en abril del presente año.