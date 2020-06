El plan del Gobierno para ayudar a Liga Nacional; comprar publicidad y derechos de televisión

El Gobierno de la República busca financiar el regreso del fútbol en Honduras, pues la mayoría de los clubes no tienen presupuesto para volver debido a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, pero ¿cómo sería la ayuda?

Varios diputados del Congreso Nacional, entre ellos el vicepresidente de este organismo, Antonio Rivera Callejas, Jaime Villegas, Gilberto Yearwood y Alberto Chedrani, son los enlaces con el Poder Ejecutivo para que la ayuda llegue a Liga Nacional, sin embargo hay un problema; no se podrá hacer ni por subsidio, ni vía presupuesto. Ahora tienen un nuevo plan.

“La salida intermedia al no poder subsidiar La Liga Nacional, es por medio de patrocinios, por medio publicidad, a través de vallas o por derechos de promoción de televisión. Es un tipo de compra de patrocinio en la camisa, o en una valla de la U televisiva o de TV. Ya les hice el planteamiento a los dirigentes, hay algunos aspectos difíciles pero la propuesta está hecha y estamos esperando concretizarla en los próximos días”, explicó a DIEZ, Rivera Callejas.

El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, está dispuesto a darle la mano al fútbol para que se reactive.

“Hay cinco equipos en Liga Nacional que tienen serios problemas económicos en Honduras, no por la pandemia, vienen arrastrando esto de hace muchos años. Si vuelve el fútbol en agosto será sin aficionados, y esto significa menos ingresos. Por lo que hemos palpado que solo hay cinco equipos para iniciar con todas las medidas de bioseguridad y protocolos, pero hay cuatro o cinco que no están listos”, siguió comentando Rivera.

Luego agrega: “Con esta inyección de dinero por concepto de patrocinio o derechos de televisión o publicidad, vendría a solventar esta crisis. Seguimos platicando con ellos y creo que la propuesta podría llegar a buen término, sin embargo, hay algunos temas difíciles de solventar por eso es que ahora solo se está en pláticas por ahora”.

LOS MILLONES QUE SE OCUPAN

Rivera Callejas es de la idea que el fútbol se debe de reactivar y el presidente, Juan Orlando Hernández, lo tiene entre sus metas, pues reconocen que mucha gente directa o indirectamente se beneficia.

Según estimaciones que ya han hecho los diputados del Congreso Nacional encargados del proyecto, la Liga Nacional necesita entre 27 y 35 millones de lempiras para jugar los torneos Apertura 2020 y Clausura 2020-2021. “Lo más caro para reactivar el fútbol son las famosas pruebas rápidas o PCR que se tienen que hacer semanal a todos los jugadores, allí podríamos decir que se ocupa mucho dinero”, dijo Rivera.

Una propuesta por el Congreso Nacional para ayudar al fútbol vía subsidio o donación del Gobierno es casi segura no sea aprobada, pero con el plan hecho por el diputado Rivera, y que ya conoce Juan Orlando, el fútbol podría volver en agosto.

“Vía subsidio o vía donación es difícil que se apruebe ese dinero, pero vía compra de publicidad o derechos de televisión es más factible. Sabemos que mucha gente va a criticar de porqué ese dinero no se usa en salud o para la pandemia u otras cosas, pero si compra derechos de publicidad es inversión que hace el gobierno, pero está claro que los equipos chicos no quisieron un préstamo del gobierno porque están demasiado endeudados; era a baja tasa de interés, pero las autoridades no pueden regalar dinero”, recalcó.

El tema de compra de derechos de televisión que ha planteado el Ejecutivo y Legislativo a la Liga Nacional de fútbol es parecido al que se hizo en Argentina hace algunos años cuando el gobierno adquirió los derechos de TV de la Liga por medio de la televisión estatal e inyectó a los clubes dinero.

“Es similar a lo que pasó en Argentina, pero allá el gobierno le quitó los derechos de TV a la televisora que ya los tenía y los absorbió, nosotros no podemos hacer eso. En Argentina si se hizo, de allí tomamos la idea pero no es cómo lo hicieron ellos”, recalcó Rivera Callejas.