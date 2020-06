Espíndola confiesa quién lo sacó de Olimpia: Habla de su futuro, de la Selección de Honduras y de Héctor Vargas

Follow @GustavoRocaGOL

Estretenida charla tuvo Diario Diez con los futbolistas argentinos del Marathón, el defensor Esteban Espíndola y el delantero Bruno Volpi, quienes hablaron de varios temas en una conversación que sobrepasó la hora.

Mediante un Live en Facebook y Youtube, los futbolistas sudamericanos reconocieron la tremenda persona que es Héctor Vargas, hablaron de él como ser humano fuera del fútbol y, sobre todo, Espíndola tuvo que aclarar de forma momentánea su futuro, el cual muchos ubican en el Saprissa de Costa Rica.

De hecho, el ex Olimpia fue lo primero que despejó. "A mí me encantaría poder decir cuál es mi futuro y saberlo, estamos en medio de negociaciones y hay varias posibilidades dando vueltas, no tenemos todavía claridad en el futuro, gracias a Dios se abrieron varias puertas, algunas bastante importantes, estamos ilusionados que sea lo mejor, mando saludos a la gente de Costa Rica que está apoyando siempre, pero todavía no es algo que no pueda responder, no lo sé".

Esteban Espíndola, mundialista con Argentina Sub 17 en Nigeria 2009, también se refirió a las declaraciones de Rolin Peña, directivo del Marathón que aseguró que la renovación del jugador la mira poco probable. "La verdad que uno a la hora de tomar decisiones piensa. Yo estoy en un punto de mi vida donde no solamente tomo la decisión que yo crea más conveniente, son cuestiones que se deben consultar con la familia porque en el lugar donde yo viva va a interferir en la vida de mi gente también, ese es un punto y el otro, orar, Dios abre las puertas correctas y pedirle al señor la revelación, yo vivo por fe, Dios sostiene mi corazón y la ansiedad del día a día, trato de ir un día a la vez, me gustaría ya resolverlo pero hay muchas cuestiones que se deben resolver y consultar antes de tomar una decisión".

"No hay nada (con Saprissa)... hay muchas cosas que están sobre la mesa, que estamos analizando, hay varias propuestas, sobre todo, quiero estar tranquilo y saber que debo tomar la mejor decisión, es algo que no decido solo, hemos hablado con Orinson Amaya, pero hay cosas por resolver", cerró diciendo sobre el tema.

Luego entra en escena el delantero Bruno Volpi, quien aseguró estar feliz en el conjunto esmeralda. "Marathón es una familia, es un club muy lindo y tiene gente muy linda que lo rodea y que lo acompaña, la gente se hace sentir siempre que jugamos en el Yankel, estoy super agradecido con Martahón y con su afición".

A la conversación venían temas aleatorios y un aficionado le consultó a Esteban Espíndola sobre el Olimpia. "Me quedó un gran recuerdo, algo muy especial de mi paso por Olimpia, jamás le cerraría la puerta a tanta gente que me brindó su cariño y apoyo, mis respetos... que no se mal interprete", dejó claro.

Esteban Espíndola era titular en el Olimpia, perdió una final ante Motagua.

Y para finiquitar el tema de su paso por el Olimpia, confirmó que fue Manuel Keosseián que lo sacó del club. "Manolo... una lástima porque yo con él había jugado todos los partidos, a mí me sorprendió bastante pero sí, fue Manolo, fue Manolo, no hay mucho que ocultar ni mucha vuelta que darle porque la verdad es la verdad, fue Manolo, me dolió, no me lo esperaba porque ni siquiera me sentó en el banco, porque si no jugas con un entrenador te imaginas que puede llegar a surgir la posibilidad que no te tomen en cuenta, pero habiendo jugado y yo estando a buen nivel, recién me estaba adaptando, sabía que podía dar mucho más, me dejó con hambre de más pero Dios lo quiso así, y si fue así, estuvo bien, se dio así".

"Él no habló conmigo, se comunicaron los dirigentes con mi representante y le dijeron que el entrenador no me iba a tomar en cuenta; no, con Motagua no hubo... creo que fue una especie de sondeo pero no, nadie del club se comunicó conmigo, eso no", remató.

Habló de la nota que le brindó a un medio costarricense en el que dijo que el Saprissa era el River Plate de Centroamérica. "Se sacó un poquito de contexto. Saprissa es un equipo que juega bien, Olimpia también juega bien, lo que pasa que la gente a veces confunde y los mensajes muchas veces no son tan claros. Son dos instituciones que tienen una historia increíble y a los clubes lo que los hace grande son su gente y su historia, más allá de los jugadores que tienen momentáneamente ayudan y aportan su granito de arena para que los clubes sigan creciendo, pero estamos hablando de dos clubes muy grandes con mucha historia en dos países diferentes, es lo mismo que me comparen dos futbolistas, son cosas diferentes y tiempos diferentes, no se puede comparar, son instituciones que han logrado cosas importantes, es en vano entrar en una disputa que no tiene sentido".

Espíndola y Volpi estuvieron muy entretenidos en la entrevista con el periodista de Diario DIEZ, Gustavo Roca.

Bruno Volpi, que llegó al Platense para el Apertura 2019, sorprendió con su capacidad de goles al anotar siete dianas, mismos que le sirvieron para ser fichado por el Marathón, pero desveló que antes de firmar, tuvo otras propuestas. "Sí, tuve acercamientos con Motagua. En diciembre antes de venir para Marathón tuve ofertas del Real España, Motagua y Marathón, la decisión fue por Marathón, si bien lo de Motagua nunca se terminó de cerrar porque fue un periodo de negociaciones abiertas con mi representante, llegó un momento que yo tomé una decisión porque pensé era oportuno".

"Es un lindo desafío, lo tomé como tal, sabía a lo que venía, cuando yo arreglaba, todavía estaban en negociaciones con Yustin Arboleda pero no sabía bien qué es lo que iba a suceder con su futuro, también sabía que estaba Carlo (Costly) y Yerson (Gutiérrez), la realidad que mi apuesta era una transición rápida, y poder aprender mucho, la verdad que estaba ilusionado con aprender de Carlo, yo siempre lo admiré mucho, lo que hizo por el país, es reconocido y respetado acá, y hay que reconocérselo. Que se haya ido Carlo fue cargar más la mochila tal vez porque uno llegaba para pelear un puesto ya como número nueve y se iban Yustin y Carlo que habían hecho muchos goles en la etapa anterior, uno avanza sobre los desafíos y se los propone individualmente, me encantan los desafíos, me propuse venir y luchar por mi lugar, me costó un poco al principio hasta que se destrabó mi situación con el arco... una vez que abrió el arco ya venían cuatro goles, mi objetivo eran superar los siete que hice el torneo pasado, llegar a ocho y 10 goles pero ahora con un club importante, se suspendió todo y no queda otra que volver a empezar cuando se de la oportunidad".

Bruno Volpi se ha convertido en el delantero referente del Marathón.

Sobre la presión que significa cubrir las vacantes dejadas por Yustin Arboleda y Carlo Costly, el de Buenos Aires fue categórico. "No me siento presionado, sí entiendo que se fue un gran delantero, mi rol es otro, está pasando por otro lado con cosas y pedidos que me hace Héctor, yo me debo a él y a lo que quiera el técnico, hay veces que me pide que retroceda un poco más cuando jugamos con un esquema de tres puntas, entonces hay muchas veces que quedo un poco lejos del marco, mi nivel arrancó bajo pero terminó siendo aceptable, me estaba sintiendo mejor, pasa de un tema de adaptación, llegué tarde al equipo, conocí a mis compañeros el 8 de enero y el 10 ya estábamos jugando, pero después llegó el gol contra Real España y tuve desempeños buenos, pero sé que puedo dar más, estoy convencido de eso".

Esteban Espíndola tomaba la palabras y hablaba sobre la cercanía que existe con la afición del Marathón, algo que sucedió en el Olimpia. "Está bueno que la gente sepa cómo uno piensa y que ellos entiendan el esfuerzo que uno hace y que uno se brinda, a veces pueden salir las cosas y a veces no, yo estoy muy agradecido con la gente"



"Yo vivo el fútbol de una manera... soy muy pasional porque yo he sido fanático e hincha también y yo sé el esfuerzo que la gente hace para pagar una entrada y para comprarse la camiseta de su equipo, entonces trato de alguna manera retribuirlo con mucho esfuerzo y de tratar de vivirlo y de sentirlo como ellos lo sienten, eso para mi es muy importante porque yo también estuve desde el otro lado del alambrado, hoy me toca estar acá adentro y trato de defenderlo con uñas y dientes como lo harían hecho", esgrimió el ex River Plate.

DEFINEN A HÉCTOR VARGAS

Esteban Espíndola: "No porque sea argentino, Héctor es una persona importante dentro del club, ha trabajado mucho, a esfuerzo se ha ganado el respeto del país, él ha conquistado no solamente cosas importantes con clubes pequeños sino que con grandes, es muy meritorio, muy inteligente, tiene un ojo clínico con los jugadores, en Olimpia no sé cuántos jugadores hizo debutar, es el entrenador que mejor lee los partidos, él ya sabe qué va a pasar en el partido antes de jugar, no todos tiene esa capacidad. Ya después, es un hombre que tiene una humildad impresionante, siempre hay una anécdota que cuento de la primera concentración que estuve en Marathón. Llego una media hora antes del almuerzo y lo veo al hombre limpiando el lugar donde íbamos a almorzar para que nosotros podamos comer frescos y tranquilos, muchas personas no se animarían a hacer eso, entonces eso habla de quién es Héctor Vargas. La grandeza que ha conseguido el hombre es porque tiene una buena base de humildad y él lo ha demostrado, me saco el sombrero con él, se ha ganado el respeto, no solamente por su trabajo, porque las personas pasas y lo que queda es la esencia, creo que es un tipo que tiene mucha humildad y es muy trabajador".

Héctor Vargas es un técnico bien querido por los jugadores que dirige.



Bruno Volpi: "Es un ganador, un tipo que le gusta ganar, me siento identificado con eso, él hace lo que tenga que hacer, lo que le toque, no importa cómo, pero a él le gusta ganar, siempre va a buscar la manera de ganar sin importar el cómo, él necesita esos tres puntos y no le importa lo que tiene que hacer y no le importa a quién tiene que sacar, de hecho, a mí me ha puesto de contención, imaginate lo que significa ganar para él. Estoy muy agradecido con él porque confió en mí para cubrir un puesto importante, me dio esa confianza y uno se lo agradece preparándose, entrenándose, quedándose en el país porque hay que ser agradecido con esta gente que es reconocida por haber ganado todo lo que ganó y porque me dio su cuota de confianza y depositó en nosotros su trabajo; nos comemos un par de puteadas en la derrotas, pero es parte de esto".

MÁS DE ESTEBAN ESPÍNDOLA

Su defensa ideal en Honduras: "He trabajado con muchos de características diferentes, en un momento con Azmahar Ariano nos entendíamos muy bien. Creo que con el que más disfruté dentro del campo y nos entendíamos fácil era con Ever Alvarado, le tocó jugar varios partidos de central por izquierda y yo por derecha, tal vez tenemos la misma edad e interpretamos el fútbol de una forma parecida, si te tengo nombrar uno, es él, aunque me ha tocado jugar con buenos jugadores y de todos mis compañeros he aprendido algo".

Esteban Espíndola jugó con la Selección de Argentina el Mundial Sub 17 de 2009 en Nigeria.



La clave de su rendimiento: "Creo que te puedo nombrar dos o tres cosas. Entrenar. Disfruto mucho el entrenar, lo que hago lo disfruto, soy un tipo que cree mucho en el trabajo. Lo otro es la gracia de Dios que nos pone en el lugar y donde uno puede desarrollarse, Dios ha depositado dones y talento en cada uno de nosotros y ha permitido que su gracia brille de alguna manera y hace que ustedes reconozcan el esfuerzo y el trabajo, son muchos aspectos pero esos son los importantes. Estoy en una etapa donde sé que tengo mucho más para dar, y tengo objetivos de segur mejorando, este torneo tenía como objetivo sumar la cuota de gol, estaba en ese camino, se suspendió, estoy en una etapa muy linda de mi carrera donde siento que tengo mucho para dar todavía".



El Argentina-Honduras del Mundial Sub 17 en 2009: "El que me acuerdo, que era capitán, era el Choco Lozano porque ya a esa edad era el capitán, mostraba mucha capacidad, buen jugador, ese día cayó una lluvia torrencial, me acuerdo de revolear patadas para todos lados (risas), nah, nada. Fue un lindo encuentro, abríamos el grupo, el primer partido era importante ganar, por momentos Honduras nos complicó con remates de larga distancia pero me acuerdo del Choco Lozano. Era el jugador que me parecía diferente en los controles, la forma de pararse, era un tipo muy inteligente".

'Choco' Lozano fue el jugador hondureño que más sorprendió a Espíndola en el Mundial Sub 17 del 2009.

Le gustaría jugar para Honduras: "Para mí es un orgullo enorme, realmente cuando escuché que se planteaba la posibilidad, en un punto generó una especie de ilusión en mí por jugar a nivel selección, y que el pueblo hondureño, siendo tan grato conmigo, tan noble de esa manera, me consideren. No sé los requisitos para que se puede concretar, pero ya que lo hayan considerado a mí me llena el corazón, eso reanima mi fuerza, ese fuego que uno tiene adentro para ir por más, me ha generado ilusión".

Dispuesto a ponerse la 'H' en el pecho: "Sí, claro, cómo no, por supuesto que sí...no se me ha acercado nadie, no he recibido mensaje ni nada pero te digo, sabiendo que es un trabajo a nivel de selección que se viene haciendo muy bueno que me consideren para mí ya es una especie de victoria personal".

