El Blog de Gustavo Roca: El "polémico" 11 ideal de David Suazo de la Selección de Honduras y la exclusión de Carlos Pavón

Mucha controversia generó en los últimos días David Suazo después de revelar su 11 ideal de todos los tiempos de la Selección de Honduras que se lo reveló a Diario La Prensa. Ahí la 'Pantera' dejó por fuera a Gilberto Yearwood, pero sobre todo destaca la ausencia de Carlos Pavón, máximo goleador histórico de la 'H'.



Esta notable falta de Pavón se puede tomar de dos formas: que la relación estaba y está rota o que él quiso vanagloriarse poniéndose por encima de Carlos Pavón como el mejor delantero hondureño de la historia, porque considero que si hay algún debate para ver quién es el mejor atacante en Honduras sería entre estos dos. No entra ni se acerca ninguno más.



Pero por otro lado alimenta y por mucho lo que Danny Turcios dijo hace unos días sobre la división de vestuario que había en la Selección de Honduras previo y durante el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Honduras perdió dos de los tres juegos y no pudo anotar un tan solo gol.



"A veces existen celos tontos que vos no los podés entender de jugadores que han estado en un alto nivel, había envidia porque Amado era capitán, porque Pavón usaba el "9", él ha sido el referente de la selección nacional toda la vida y hay que respetarlo independientemente donde jugués vos", dijo el 'enano'.

Y qué paradójico... Honduras clasificó al Mundial de Sudáfrica con un centro de Suazo y un mortífero cabezazo de Pavón en el Cuscatlán.



Yo lo que puedo decir es que un 11 ideal formado por una figura importante siempre va a traer consigo mucha polémica, tal es el caso de este de David Suazo. Van a aparecer comentarios o preguntas del por qué metió o dejó por fuera a X o Y jugador. Si Suazo se quiso echar flores solito y se puso por encima de Carlos Pavón ¡está bien! es David Suazo, no cualquier "pelero", se merece un buen sitio dentro de todo el fútbol hondureño. Quizás



Pero luego entra la gente en comparaciones absurdas que no tienen nada que ver de quién fue mejor aquí y allá. De algo estamos claros; en Selección Carlos Pavón fue y seguirá siendo ídolo, pero en el extranjero David Suazo tocó la gloria, ¡y en Europa!. No es fácil marcar 100 goles en Italia, jugar Champions League, ser campeón en Italia y en Portugal. A ninguno de los dos nadie les regaló nada, pero hay que ser sinceros que si hay o hubo diferencias entre ambos, la parte más perjudicada fue la Selección de Honduras y lamentablemente no nos dábamos cuenta.





El 11 ideal de todos los tiempos de la Selección de Honduras que formó David Suazo fue así: Milton 'Chocolate' Flores en la portería; la zona de defensas la ordenó con Edgar Álvarez como lateral derecho, Raúl Martínez Sambulá y Maynor Figueroa en la central y Emilio Izaguirre como lateral izquierdo, minetras que el mediocampo lo armó nombrando a Wilson Palacios, Hendry Thomas y a Amado Guevara. En la parte ofensiva colocó a Rambo de León por la derecha, a Dolmo Flores como puntero izquierdo y como centrodelantero se autonominó