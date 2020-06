Danilo Tosello revela siete años después por qué se fue de Olimpia y relata la historia cruel que vivió

El que ha sido el jugador y entrenador más laureado del Olimpia, Danilo Javier Tosello, tricampeón como jugador y entrenador, relata por primera vez la verdad de lo que pasó que lo llevó a renunciar de forma inesperada y marcharse en silencio de los albos en su mejor momento como DT.

Tosello, quien es muy reservado cuando habla, contó detalles hasta ahora desconocidos de esos momentos de tensión y cuenta que se ha montado una novela por cómo se dieron las cosas. En entrevista con Carlos Prono en el programa "Sin Anestesia", Tosello dice que está listo para volver.

¿Realmente le tirotearon el apartamento donde vivía? El argentino habla de detalles hasta de una relación con una funcionaria y de supuestas cuentas en Miami, Florida. Además de restaurantes y salones de belleza en Argentina. Esta es la verdad de Tosello.

"En definitiva fue más lo que pasó en la prensa por cómo se dio todo. Esto arrancó faltando tres meses para que termine el torneo (Apertura 2012). Mi papá siempre estuvo donde yo jugué, lo tuve en Tegucigalpa. En septiembre (de 2012) le surgió un problema y no me contaron que era, solo me dijeron un problemita. Volví e hice una videollamada a Argentina, y me dicen, tu papá tiene una enfermedad terminal, un cáncer y le quedan seis meses de vida", dijo Tosello.

El entrenador argentino Danilo Tosello vivió una época gloriosa en el equipo capitalino.

Luego agregó: "Cuando hablé con mi representante y me responde el teléfono la esposa y me dice, Daniel falleció el jueves de cáncer, imagínate. Cuando terminó el torneo sucedió previo a la final. Yo venía con unos problemas terribles y no veía la hora de ir a casa porque tenía la cabeza que me explotaba. No me sentí contento en ese torneo del tricampeonato que ganamos, en otro tiempo lo hubiese festejado. Cuando voy a Argentina mi esposa estaba embarazada y sale con mellizos, vine a Sunchales y miré a mi papá bien desmejorado".

Tosello regresó a Honduras pero fue viaje expreso. "Pasé las fiestas, luego me regresé a Honduras y quería volver, llegué, jugamos el partido inaugural en La Ceiba, regresamos como siete horas en autobús pero no dormí nada. Que estoy haciendo aquí, me perdí el nacimiento de mi hijo, dije. Hablé con la directiva (de Olimpia) y planteé los hechos como fueron. La forma en que me fui no fue la correcta, aunque no llamé a una conferencia de prensa para explicar todo", recordó.

CUENTAS EN MIAMI Y UNA FUNCIONARIA

Tosello habló pocas veces de su salida de Olimpia, pero hoy contó detalles que sin duda le pusieron en peligro la vida por lo que se dijo en los medios de comunicación. Incluso dice que todavía no se explica por qué se inventó tanta historia.

El entrenador del Olimpia, Danilo Tosello, con los tres títulos que ganó en aquel histórico equipo en apenas año y medio en el club.

"Me vine por mi viejo, es la clara y la única situación y porque en marzo nacieron mis mellizos. Ya en 2016 vienen las dudas. Un periodista de Honduras saca una nota en el diario, una historia de novela, diciendo que me habían tiroteado el apartamento. Allí viví ocho años y nunca pasó nada, nunca lo tirotearon. Decía que la esposa de un funcionario me había mandado dinero de Miami que tenía dos restaurantes y salones de belleza acá (en Argentina). Nunca tuve estas cosas y aquí llamaron e informaron que no tenía nada, luego hablé con él y aclaramos. Fue una novela, de hecho no hay ninguna denuncia y me llamaron abogados que me se me pusieron a disposición", contó.

El argentino contó que por esta situación su madre casi se muere, pues nunca se imaginó que se hablara así de él. "Fue momento muy duro pero estuve tranquilo porque no tenía cuentas en Miami. Mi mamá estuvo una semana internada en el hospital y casi se me muere. No sé el motivo por el que el periodista escribió la nota, por allí te doy el nombre del periodista en privado para que te cuente. Cuando le consultaba detalles, siempre fue esquivo en las cosas que me daba, me dijo que era un reportero que lo hizo. No me pasó nada en Honduras y siempre me sentí seguro en Honduras".

Pero sí vivió momentos en Honduras no muy bueno pero se queda con todo los sucesos extraordinarios que pasó en Olimpia. "Una vez me desinflaron las llantas del carro, me lo rayaron, una vez asaltaron a José (hijo) pero eso fue como pasa normalmente, nunca estuve amenazado, pero en Honduras siempre me han tratado muy bien, me quedo con lo positivo de la gente que me trató mejor que la demás".

Ganas de volver a Honduras: "A principio de año ya habíamos tomado la decisión con mi esposa de volver al ruedo (entrenar), ahora se paralizó todo, pero estamos esperando que salga una posibilidad, pero con tranquilidad", sentenció.