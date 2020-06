¡Felicidades! Olimpia, 108 años de grandeza reinando en Honduras y Centroamérica

Se hace llamar el más grande de Centroamérica. Es el equipo que más veces se ha subido al podio en Honduras, es el club que más veces ha representado al país a nivel internacional con valentía, es el club que hoy tiene 108 razones para festejar. Es el Olimpia, el cumpleañero que por más de un siglo, regala alegrías a su mundo albo.

El Olimpia nació como institución el 12 de junio de 1912 en Tegucigalpa. Se formó como equipo de beisbol, el deporte que predominó en Honduras a finales del siglo XIX y principios del Siglo XX. En aquellos días, el auge en la capital era la minería que tenía a San Juancito, como la ciudad más próspera del país donde empresas norteamericanas llegaron a explotar el oro.

Historia: ¿POR QUÉ OLIMPIA COMENZÓ COMO EQUIPO DE BEÍSBOL?

El deporte de la pelota chica era el número uno en Honduras. Los estadounidenses que trabajaban en la minería, junto a los capitalinos que tenían la posibilidad de jugar, armaron aquel Olimpia para lanzar batazos. Pero al poco tiempo, la institución fue ganadora y se convirtió en múltiples disciplinas como baloncesto y fútbol. Fue en 1917 que nace el primer equipo de fútbol bajo el nombre Olimpia.

El ex presidente del Olimpia, Rafael Ferrari, hizo del equipo albo una institución fuerte que compite a nivel nacional e internacional.

El doctor Elmer López, médico del club en la actualidad e historiador, ha contado en sus blogs de DIEZ los episodios que narran la hazaña de ese equipo ganador que se convirtió hoy en día en la mitad más uno en afición. A inicios de los años 20, los merengues se quedaron como equipo de fútbol para llegar a ser lo que hoy en día son, los más ganadores.

En la época del fútbol amateur, cuando no se había creado la Liga Nacional, el Olimpia ya era un equipo sólido, comenzó a competir con Marathón, Motagua y España, clubes que nacieron después pero ya como instituciones futboleras. Desde 1947 que se crea el torneo en Honduras por la Federación de Cultura, Física y Deporte, el león mostró las garras.

En esa época ganó siete campeonatos, torneos que no se le suman actualmente pero están registrados en los libros de historia. Allí compitió con el Victoria de La Ceiba, Marathón y España de San Pedro Sula, Hibueras y Sula de la Lima, Porturario, Federal y Abacá.

Pero tuvo que llegar la profesional en 1965 cuando el león comenzó a hacerse sentir. Su grandeza siempre ha sido su bandera. Nadie pudo igualarlo en títulos una vez se despegó. Desde 1965 a 1972, ya tenía cinco títulos de Liga. Siempre estaba en finales o en la liguilla, eso se hizo costumbre y por eso en la actualidad, al club se le exige campeonatos.

TRIUNFOS INTERNACIONALES

Olimpia trascendió fronteras. Ha sido dos veces campeón de Concacaf (1975 y 1988 ), subcampeón en el 2000, clasificando al Mundial de Clubes de la FIFA que no se desarrolló por problemas financieros del organismo.

El Olimpia ha sido considerado entre los grandes equipos de latinoamérica por sus logros y conquistas nacionales e internacionales.

Por sus filas han pasado muchas glorias de Honduras como Gilberto Yearwood, David Suazo, Wilson Palacios, Wilmer Velásquez. Y más atrás, figuras como Jorge “El Indio” Urquía, Ángel Ramón “Mon” Paz, Carlos “Calistrín” Suazo, Will García entre otros. “La historia del Olimpia es tan grande que hablar de quienes han sido los mejores jugadores que ha tenido siempre generará polémicas, por muchas generaciones distintas ha tenido siempre esa clase de futbolistas, algunos llegando a su máximo esplendor”, comentó Alfonso Guzmán Carías, periodista deportivo y dirigente del cuadro albo en Liga Nacional.

Pero el éxito del Olimpia no solo ha sido ganar campeonatos, también ha sido el mejor equipo exportando jugadores en Centroamérica. Incluso, algunos agentes han llegado a decir que es el que mejor vende en la región, por encima de Saprissa de México.

El legado que hizo su presidente, José Rafael Ferrari, hizo que el club se forjara para competir, esto fue tanto que cuando solo se llegaba a la final y no se ganaba, no se sumaba, pues en este club no se suman las finales jugadas, se suman las ganadas y eso los hace grandes.

Hoy la afición del Olimpia vive momentos tranquilos tras pasar tres años de turbulencia. Llegó Pedro Troglio para traer a sus vitrinas la copa 31, esa que se buscó durante siete campeonatos y tuvo que venir el ex Gimnasia y Esgrima para ponerle la bota a su archirrival Motagua que les había tomado la medida.

El olimpismo tiene 108 razones para festejar, pero para contar su historia hay que haber estado en ella y durante generaciones, el club blanco siempre ha estado allí para engrandecerla. Por ahora, el coronavirus les puso un freno en Concacaf, pero solo están tomando fuerza para volver a reclamar ese lugar que ya saben que es sentarse como rey.