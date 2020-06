Dos años de castigo le podrían caer a Henry Figueroa tras acabar investigación sobre supuesto dopaje

La Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica ha finalizado la investigación por el supuesto caso de dopaje de Henry Figueroa. Juan Carlos Baldizón, presidente de esta institución, en conversación con Diez explicó que la investigación que ellos efectuaron desde hace unos meses se concluyó, pero ahora el problema es ubicar al jugador.

Baldizón detalló que ellos deben notificar al futbolista, Federación de Fútbol de Honduras, FIFA y Agencia Mundial Antidopaje, todos de forma simultánea. Ahora mismo el problema es que han tocado las puertas de Alajuelense (su exequipo), Fenafuth y Marathón para obtener el correo electrónico de Figueroa o su ubicación y él sea notificado, lastimosamente no han tenido resultados positivos.

DIEZ también se puso en contacto con el abogado Pablo Barahona quien es el titular de la Comisión Nacional Antidopaje de Honduras y quien también han intentado localizar al zaguero de Marathón.

“Se tocaron puertas en la Federación, se le pidió a Gerardo Ramos información porque como usted sabe los jugadores brindan sus correos, él me dijo que no lo tenía aunque posiblemente lo tiene. Yo en ese punto todavía estoy insistiendo porque si no se da ayuda de la Federación se puede dar una sanción. También se contactó a Marathón para pedir el correo de Henry, luego contactamos al abogado del jugador pero no se obtuvo ningún resultados hasta ahora. El mayor afectado es el mismo atleta y por eso yo le mandé una nota bien amplia al abogado del jugador donde se le exhortaba para ubicar al futbolista y que no haya efectos secundarios”, indicó.

Asimismo el profesional del derecho mencionó que Henry Figueroa podría recibir en primera instancia una sanción de dos años de inactividad y esta podría agravarse.

“En estos momentos podría ser una suspensión temporal de dos años por no acudir a una prueba doping. Él dio dos versiones y ninguna de las dos era cierta, con la actitud y lo que está demostrando es que tiene el peso de la carga y es él quien debe demostrar que no tiene nada. La sanción de dos años es temporal, pero una vez que se tiene más información y se notifican las partes, la decisión la toma la Agencia Mundial Antidopaje y la sanción podría ser más grave, mayor a los dos años. Cuando usted evade tiene que demostrar si tenía o no tenía droga... Sustancias prohibidas”.

PIDEN QUE DÉ LA CARA

En tanto, Juan Carlos Baldizón, presidente de la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica, instó al jugador a que dé la cara y pueda entrar en escena en estos momentos pues él tiene derecho a defenderse.

“Nosotros tomamos una decisión en torno a todas las conclusiones que sacamos con esa investigación, nosotros ya terminamos el procedimiento. Necesitamos trasladar nuestras conclusiones, se necesita ubicar al deportista para que él sea informado de lo que se dio en la investigación. Sería que bueno que él asista a la Comisión Nacional Antidopaje para que traslade su información, ha sido imposible ubicar al deportista por ningún lado”.

“Nosotros somos el órgano acusador (similar a una Fiscalía en lo penal), inclusive podemos suspender provisionalmente a los deportistas dependiendo del tipo de infracción antidopaje cometida. Ya le hemos dado demasiado tiempo y no hay avances. Vamos ahora con FIFA que nos escribió desde la semana pasada”, agregó Baldizón.

Ambas autoridades detallaron que si la FIFA interviene y mira que no hay cooperación de Fenafuth, club o el mismo jugador, eso podría ser un agravante para que la pena sea mayor a dos años, sanción que hará oficial la Agencia Mundial Antidopaje.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS:

-El 8 de diciembre del 2019 Henry Figueroa termina de jugar con Alajuelense y recibe una llamada donde se le había notificado de la supuesta muerte de su abuela. Él había sido llamado a prueba doping, pero al final no la hace por la situación familiar y se va del estadio.

-El 9 de diciembre el jugador tomó un vuelo a Honduras para solventar los problemas familiares. Alajuelense le había dado permiso por unos días.

-El 16 de diciembre Figueroa regresa a Costa Rica y se detalla que tomó libre más días de los que Alajuelense le concedió.

-El 24 de diciembre la Liga Deportiva Alajuelense comunica que Henry Figueroa no sigue con el equipo en un escueto comunicado de prensa.

-El 27 de diciembre el zaguero rompe el silencio y habla con Diez. En ese momento dijo que su abuela no había fallecido y que había tenido llamadas donde se le extorsionaba en días previos.

-El 13 de enero la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica se hace cargo del caso, inicialmente fue la Comisión Disciplinaria de Costa Rica quien indagó.

-El 5 de enero Henry Figueroa sufre un atentado en Tegucigalpa, sujetos desconocidos dispararon contra él, al final salió ileso.

-El 20 de enero el seleccionado nacional ficha con el Marathón de San Pedro Sula.