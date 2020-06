Josué Villafranca habla de su salida del Vida y de la retención de Motagua al extranjero

"El club no lo dejó ir", fueron las palabras de Víctor "Muma" Bernárndez sobre la posibilidad que pudo tener el joven delantero Josué Villafranca para salir al extranjero y convertirse en legionario, pero Motagua quiso algo diferente.

En reacción para DIEZ, el propio delantero de 20 años respondió a las interrogantes que aquejaban su futuro revelando que "yo no sabía, lo supe hasta que "Muma lo mencionó" a través de la entrevista (vía Facebook y YouTube).

"Hubiese sido beneficioso salir del equipo. Así como en el Vida, en el momento me sentí mal, pero tu familia te da el apoyo, ahora se me subieron los ánimos. Logré lo que que logré en el Vida, espero que se de allá (si se da la oportunidad de salir). Que sea lo que Dios quiera. Es cierto, no he tenido continuidad, pero sería un nuevo reto para mi vida", alzó Villafranca.

Villafranca durante su paso por el Vida en el Torneo Clausura 2019

En detalle, el laureado defensor explicó que "Villagol" podría haber salido y tener las mismas posibilidades que hoy parecen tener jugadores como Carlos Pineda y Rembrandt Flores.

Ante ello el oriundo de Danlí manifestó que desea volver a jugar y recuperar su forma como lo tenía en el Vida consagrándose como goleador con 9 tantos en una campaña.

"Solo ellos sabrán el porqué no me dejaron ir. Motagua es bien reservado. Hasta que ya esté concluido algo es que te dicen, ahora lo que quiero es jugar, seguir haciendo las cosas como las hice en el Vida y mantenerme en el ritmo", dijo.

En referencia a ello acepta que buscaría una cesión de préstamo del equipo para buscar tener continuidad.

"Para mí sería mejor salir a jugar y cuando las cosas cambien, si se da regresar, hacerlo porque no quiero estar como pasé en este torneo. Es difícil ser titular en Motagua, pero así es el fútbol, tienes que esperar tu chance, pero creo que me vino mal que me trajeran del Vida porque yo había agarrado una racha, ahora imagínate volver a empezar, es como si estuviese comenzando desde cero", comentó.

SU CARRERA

A sus 20 años Josué Villfranca suma 25 partidos como profesional dentro de los cuales registra 10 goles. También ha sido seleccionado nacional con la Sub-20 en el Mundial de Polonia 2019.