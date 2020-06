"Perro" Bermúdez anuncia su retiro como locutor y revive anécdota imborrable de Honduras ante México

Ahora en el ocaso de su retiro como narrador deportivo, Enrique Bermúdez de la Serna, recuerda su mejor anécdota con un Honduras enfrentando a México traducido de su experiencia como locutor durante al menos 44 años de trayectoria.

Al menos 39 años han pasado desde aquel día pesaroso para los mexicanos cuando quedaron fuera de la Copa del Mundo de España 82 luego de una Hexagonal para el olvido que cerraron contra Honduras empatando 0-0 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Recientemente en una entrevista para el programa "La Pelota al que sabe" de TUDN, el "Perro" Bermúdez reveló su triste episodio en donde derramó lágrimas.

"Hay uno donde terminé llorando, narrando, pero controlando el llanto, seguía con la potencia aumentando el diafragma, fue cuando nos eliminaron en Honduras, en 1981 porque nos eliminaron de la Copa del Mundo de España 1982 y por todo lo que había acontecido", comentó a través de los micrófonos.

BRONCA

Además, contó detalles del incidente que se suscitó en el hotel donde estaban alojados en Tegucigalpa noches antes del partido del cierre de la Hexagonal.

"Había un narrador que era la estrella de allá, Diógenes Cruz (RIP) que decía -a todo contra los mexicanos-. En el Hotel Honduras Maya, de repente se da una bronca y nos sacan pistolas... terminamos con en cantinas del oeste. Nosotros estábamos con nuestros productores, eran como cuatro contra quince. Nos sacaron pistolas, pero no dispararon.

Perro Bermúdez en una de sus visitas por trabajo en San Pedro Sula

Y agregó: "Yo recuerdo que les dije -péguense contra la pared para que no nos salieran por detrás- A Tomás Boy lo sonó un tipo, yo me agarré a trompazos con un tipo en el lobby. Nos odiaban mucho -ojo, los hondureños me quieren mucho cuando voy-, pero en los partidos de fútbol era un odio tremendo en ese sentido."

Bermúdez recuerda que el momento de su reconciliación llegó cuando "nosotros contratamos a un mariachis para llevárselo a la selección de Honduras, échele que le levantamos el ánimo. Recuerdo que Hugo Sánchez faltando ocho minutos la tuvo y falló.

México había clasificado en la ronda de equipo de la Zona Norte en segundo puesto, pero en la fase final las cosas cambiaron. Iniciaron goleando a Cuba 4-0, pero después perdió ante El Salvador y sus últimos juegos resultaron en empates contra Canadá, Haití y Honduras. Finalmente, quedó en la tercera posición.

RETIRO

El laureado locutor mexicano adelantó que se retirará después de la Copa del Mundo de 2022.

"Lo más seguro, -dije que lo mejor en Qatar dejaba de narrar, así lo tengo pensado porque ya sería mi Mundial 12", soltó.

"¿Por qué?", consultaron. Su respuesta fue que "Ya es mucho, son 12 Copas del Mundo. Empecé en 1978 desde que comencé a narrar en el 76´. Dios me ha bendecido con grandes oportunidades de trabajar, narrar muchas finales. Allí vienen muchos jóvenes buenos y capaces".

Desde su debut "Perro" Bermúdez asegura no mantener un registro de cuántos partidos ha narrado, sin embargo, estimó sus finales en unos 70 encuentros.