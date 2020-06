Víctor Bernárdez confirma que Josué Villafranca estaba arreglado con el Zulia y Motagua no dejó que se fuera

En una entrevista a Diez, Víctor Bernárdez había confirmado que el delantero Josué Villafranca tuvo una oportunidad para irse al extranjero, pero en Motagua decidieron no aceptar dicha propuesta y por ello se tuvo quedar en la disciplina azul.

Este día el exfutbolista y ahora agente, detalló que el equipo al cual iba Villafranca era el Zulia de Venezuela, institución donde militó hace unos meses el catracho Bryan Moya, seleccionado nacional que ahora es parte del Águilas Doradas de Colombia.

“Estamos trabajando bien con Motagua y ellos saben que cometieron un error y bueno enmendar es de sabios. Esperamos la facilidad de Motagua para que salga, el equipo era el Zulia, iba para el Zulia de Venezuela. Josué que tenga paciencia, que siga trabajando como lo ha hecho”, dijo a Televicentro.

Por su parte en Motagua reaccionaron con respecto a la noticia y fue Juan Carlos Suazo quien detalló que las declaraciones de “Muma” son falsas.

“Leí lo que dijo Muma, no es cierto, no hemos tenido ninguna oferta por Josué Villafranca, se lo explicamos a sus jefes y ahora lo hablaremos con el jugador, ya que no nos ha gustado ese tipo de declaraciones”.

SELECCIÓN NACIONAL:

A 'Muma' Bernárdez también se le consultó por los episodios de la Selección Nacional de Honduras en los Mundiales de 2010 y 2014 donde se dieron algunos altercados en el camerino. El exdefensa optó por no ahondar en ese tema.

“Ya después de 10 años venir a comentar eso como que no, lo que sucedió en el camerino se queda en el camerino. Hay muchas cosas donde no se ha dicho la verdad, se me han acercado muchos editores para escribir sobre ese episodio del 2010 y 2014, pero lo que se queda en el camerino ahí nomás se queda”.

Y terminó contando: “Noel así lo expresó, ya después de tanto tiempo para qué decirlo. Con el profesor Rueda perdí comunicación, pero luego hablábamos, en el Mundial 2014 cuando jugamos contra Ecuador yo lo saludé, aprendí mucho del profesor Rueda”.