Emilio Izaguirre: "Si Motagua no cuenta conmigo hay que buscar lo mejor para mi familia"

Emilio Izaguirre se quedó sin contrato en Motagua y todavía no hay pláticas de renovación. Confirma que ya no saldrá al extranjero y si no sigue de azul, no cierra las puertas a otros equipos.

También confirmó a qué edad pretende retirarse del fútbol y ya tiene claro lo que hará tras ello.

"Yo no tengo contrato con Motagua. No sé si voy a seguir, no me han confirmado nada. Espero que esto se resuelva en esta semana y que comiencen con los protocolos de bioseguiridad", inició contando en entrevista a Cinco Deportivo.

Emilio asegura que todavía no ha recibido comunicación de la directiva del Ciclón para comenzar las negociaciones. "No sé nada, no quiero hablar de eso porque no sé qué va a pasar conmigo. Lo importante es que el fútbol comience lo más pronto posible, es lo que deseamos los atletas y Honduras".

El futbolista hondureño de 34 años descarta regresar al extranjero. "Afuera no creo ya. Estuve casi 10 años fuera. Este años pusimos a los niños en la escuela y están felices en Tegucigalpa, no desean cambiar, han estado en tres países. Fue difícil para ellos, ahora queremos radicar aquí. Esperar en Dios que si Motagua no cuenta conmigo hay que buscar lo mejor para mi familia".

"Primeramente Dios arreglemos con Motagua. Pero no cierro las puertas a nadie. Con la Selección hablamos con Maynor que la idea es cerrar con broche de oro y clasificando a tres mundiales. Mi anhelo es jugar una copa del mudo, ganar un partido y clasificar a la siguiente fase. Faltan dos años, todo es posible. Dos me ha bendecido y espero sea así".

Se prepara para ser director deportivo

Emilio comenzó a pensar en su futuro y ya tiene claro a qué edad se retirará y lo que hará tras ello.

"Espero no tener ninguna lesión, jugar cuatro anos y a los 38 o 39 terminar tranquilo para luego prepararme para los objetivos que tengo a futuro".

El ex del Celtic de Escocia pretende seguir ligado al fútbol, pero como director deportivo. También se prepará como entrenador.



Emilio Izaguirre espera convertirse en el primer hondureño en graduarse como director deportivo en la escuela Johan Cruyff.

"Me estoy preparando en el Colegio y Universidad Johan Cryuff como director deportivo. Con (Cristian) Gamboa estamos sacando el curso de nueve meses para tener bastos conocimientos de fútbol. Tengo casi 18 años en el balompié, ha sido mi vida y no puedo cambiar. Preparame también como director técnico", sentenció.

Descartó la idea de convertirse en representante de jugadores. Su idea es ayudar y dejar un legado.

"Mi deseo es apoyar a los jóvenes hondureños. Instruirlos bien, eso es lo que no falta porque cuando llegamos a un equipo en Estados Unidos, Sudamérica o Europa. Los chicos en Europa a los 15 ya están bien preparados, bien comidos, vitaminados y entrenados en el orden táctico".

Gamboa lo animó para estudiar

Izaguirre espera convertirse en el primer hondureño en convertirse en director deportivo en la escuela de Johan Cryff y explica lo clave que fue Gamboa en esta decisión.

"Gamboa me metió esto, nos hicimos buenos amigos, entrenábamos y nos poníamos a pensar, porque la mentalidad de un tico está más arriba que la del hondureño. Él ya sacaba sus cursos de inglés y yo me pegaba a él, siempre nos concentrábamos cerca, hablábamos cosas positivas, en eso me ayudó mucho. Esa mentalidad de un latino es difícil encontrar, uno de esos es Maynor, pero es reservado. Tiene el nombre para ayudar a las selecciones menores".

Lo que pagó Olimpia por su ficha

El lateral izquierdo no descarta a Olimpia. Eso sí, la prioridad la tienen los azules. Recuerda su corto paso por las fila blancas y lo que estos pagaron por su ficha.

"Primero que Motagua me diga: no note ocupamos. Yo estoy agradecido con Olimpia, me formó de los 10 a 14 años. Me compró por 20 pelotas y varios pares de tacos al Honduchic. Allí estuve en Mosquito, Premosco e infantil. Luego quedé libre. Vino alguien de Motagua que me dio una beca de 500 lempiras y la acepté feliz, después porque invitaba a todos los compañeros con eso. Mi papá se enojó, por que por él, que daba clases en el Infop, llegué al Olimpia", cerró.