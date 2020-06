Eto'o confiesa cuáles son los únicos dos equipos de la Liga MX que están en su mente

El exdelantero camerunés Samuel Eto'o sorprendió al revelar cuáles son los únicos dos equipos de la Liga MX que mantiene en su memoria, en una entrevista concedida a El Universal.

Eto'o, que levantó varios títulos con el Barcelona y el Inter de Milán, asegura que cuando le mencionan el fútbol mexicano solo puede pensar en el América y Tigres.

''Francamente, no la conozco más allá (a la Liga MX), salvo el América y hay otro equipo con un jugador de Marsella, que lo está haciendo muy bien… Gignac, en Tigres'', comentó el africano.

Asimismo reveló que en ocasiones voltea a ver a México por su excompañero, el exdefensor Rafa Márquez y además envió un mensaje a toda la afición azteca.

''Son equipos que conozco así, nada más. Me interesaba de vez en cuando porque mi amigo Rafa viene de ahí. Doy las gracias a los hinchas mexicanos, porque (con ellos) el fútbol es aún más bonito, porque son gente que viaja para disfrutar el fútbol, y tengo la suerte de ser muy amigo de Rafa Márquez'', aseguró.

Selección mexicana

Por otro lado, Eto'o explicó lo que le hace falta al 'Tri' para sobresalir en los Mundiales. ''Si tú no ganas, siempre te falta algo. Y es creer. No es solo para México, es para todas las selecciones. Tienen los jugadores, el entrenador, la afición y el dinero para prepararse. Entonces, ¿qué le falta? La ambición. Y eso lo tienes o simplemente no lo tienes''.

Por último, se refirió a jugadores como el Chicharito Hernández y Giovani Dos Santos, con quien también compartió vestuario en el Camp Nou.

''Cuando veo a jugadores como Chicharito, Dos Santos... Si esta generación se va y no ganan será una gran pérdida para México, porque son chicos que tienen una calidad increíble y lo demuestran en los equipos a los que han ido, deseo francamente ver a México en lo más alto del podio en un Mundial'', cerró.