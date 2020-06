Edwin Solani revela interés del Houston Dynamo y que sus posibilidades de salir este 2020 "son altas"

Dos años después de su llegada al Marathón, el futuro del futbolista Edwin Solani parece tener otro destino traducido de la posibilidad de salir al extranjero para convertirse en un legionario más en el fútbol hondureño.

En una entrevista para DIEZ (a través de las plataformas digitales de Facebook y Youtube), el joven de 24 años dejó en claro que sus representantes le han confiado su salida en lo que resta del 2020, aunque desconoce de su destino.

"Hemos tenido pláticas con mi representante, ellos están trabajando en eso de salir al extranjero. Hay ofertas y posibilidades, todo queda en manos de Dios. Sí te puedo decir que mis representantes están trabajando para una posible salida al extranjero", detalló Edwin Solani.

Sobre ello agregó que "me mantengo trabajando a la espera, siempre hablo con Víctor Bernárdez. Están trabajando en eso, no puedo decir -tal equipo o país- porque ellos son los que saben. Me dicen que las posibilidades de salir en este 2020 son altas".

Los deseos del pequeño y aguerrido jugador de 1.65 metros "siempre he aspirado ir a Europa, pero en lo personal me gusta la liga mexicana y MLS por mis características de juego. Mi sueño siempre ha sido jugar en el fútbol sudamericano como en el Boca Juniors, jugar un clásico River-Boca es uno de mis deseos".

Edwin Solani durante uno de sus entrenamientos con el Marathón

Ante la posibilidad de su salida le consultamos sobre el Houston Dynamo, puesto que existían rumores de una posible incorporación como reemplazo de Alberth Elis.

"Solo supe que había interés de un equipo de la MLS. Por ahí se mencionó que Houston Dynamo, pero no podría decir que es verdad porque no tuve confirmación de mi representante a decir que es real, pero sí se mencionó que había cierto interés", confirmó.

EXPERIENCIA EN EL FÚTBOL SUDAMERICANO

En su corta trayectoria Solani ya vivió una experiencia en el fútbol sudamericano en el 2017 cuando militó en el Angostura de la segunda división de Venezuela.

Hoy aclara que "decidí no quedarme por decisiones personales, estuve un año allá. Quizá sentí que acá en mi país podía destacar, que podía seguir adelante, por eso decidí regresar", aunque dejó una buena impresión en varios encuentros.

Respecto a la situación sociopolítica hizo énfasis en que "no puedo decir que aguanté hambre, podré decir que se pasaron algunas horas, comía a las 3 o 4 de la tarde, pero los directivos siempre estuvieron al pendiente".

PRIORIDAD EN EL FÚTBOL HONDUREÑO

"Estoy en el equipo correcto, en uno de los equipos más grandes de Honduras. Me siento bien acá", manifestó.

¿Pero iría a vestir de Albo?, le consultamos. "En estos momentos no soy de decir que iría a Olimpia, creo que mis aspiraciones es salir al extranjero, pero esto es trabajo. Si Marathón no quisiera de mis servicios y Olimpia me da la oportunidad de trabajar con ellos, lo aceptaría.

Siguiendo la conversación dio apertura a debatir si jugar vestir la camiseta del Olimpia abre las posibilidades de salir más rápido al exterior, pero para el delantero las cosas son diferentes.

"La verdad que no, esto depende del jugador. Creo que haciendo las cosas bien y confiando en Dios, teniendo un buen desempeño uno puede ir a cualquier liga".

Y añadió: "Esto no depende de camisetas, en mi criterio no depende de lo que es Olimpia o Marathón, porque tú sabes... si llego a Olimpia y no tengo una buena campaña qué equipo me va a ver, no lo hará ninguno. Pueda ser que llegue, tenga una buena campaña y así me verán. Aquí en mi club me está yendo de la mejor manera y haciendo las cosas bien puedo saltar a cualquier equipo".

A Edwin Solani le resta un año y medio de contrato con el Marathón, equipo que hoy agradece con decoro que se haya fijado en sus servicios. Antes de su inminente deja en manifiesto que tiene el deseo de ganar el décimo título para los verdes.

"Motagua es uno de los equipos grandes en el país. Siempre tuve esa ilusión de poder jugar en Motagua o Olimpia, pero Marathón me abrió las puertas, soy Marathón y respiro Marathón. Gracias a Marathón soy lo que soy, he logrado muchas cosas. Mi ilusión es ganar la décima con Marathón. Me quedó la cosita que no jugué, pero quiero ganar la décima jugando", concluyó.