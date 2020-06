Edwin Solani: Su primer día en la H, las palabras de Vargas y su historia como cerrajero

Edwin Solani, futbolista de Marathón, reveló detalles desconocidos de su relación con el entrenador hondureño Raúl Cáceres, mismo con el que compartió un pasaje importante en los cimientos de su carrera cuando militaba en el Comayagua FC de la segunda división de la Liga Nacional.

Según reveló el propio delantero verdolaga, antes de dar el salto a la primera división vivió una experiencia inolvidable forzando una buena relación con su director técnico.

"El profesor Raúl Cáceres es mi familia, como mi papá ya que me abrió las puertas de su casa", comenzó diciendo.

Además, detalló que durante un tiempo le tocó pasar noches durmiendo en su casa e inclusive salía a rebuscarse como cerrajero siendo su ayudante.

"Yo me quedaba durmiendo en su casa con mi exesposa. Comía con él e inclusive yo me iba a trabajar con él en la cerrajería. Podemos decir que fui su ayudante, íbamos a laborar juntos", soltó.

Y agregó: "Me decía -negro me salió tal trabajo-, entonces yo me iba a trabajar con él. Él es mi familia y me toma como un miembro más de ello".

Ver: Edwin Solani revela interés del Houston Dynamo y su futuro en Marathón

A ello detalló que Cáceres "fue uno de los intermediarios para que yo llegase a Marathón al contactarse con Héctor Vargas".

HÉCTOR VARGAS COMO ENTRENADOR Y SU CONVOCATORIA A LA H

Después de su llegada al Marathón, Solani manifestó que tuvo que soportar el carácter y personalidad de su nuevo timonel, Héctor Vargas, de quien hoy le guarda mucho respeto.

"El profesor es un personaje, si te tiene que hablar fuerte lo hace para sacar lo mejor de alguien. Al inicio uno puede sentir ese malestar porque quizá no estás acostumbrado a ese tipo de palabras, pero lo hace por el bien del jugador. Le saca mucha ventaja a eso", dijo.

Inclusive reveló que "Héctor Vargas es de las personas que juegan con la cabeza del jugador. Cuando regresé de la selección (a los entrenos de Marathón), no era porque quizá no quería correr, sino porque lo agotado me daba más. Ya no corría cinco, sino cuatro o tres. Él me decía -si vos boludo, solo vas a la selección y no queréis correr-."

Pero que no era así, sino por "la acumulación de juego resiente, no era porque no quería correr. Eso no tiene porqué subirme los humos o exaltarme. Hoy estás en la selección y mañana no. Eso me compromete para hacer las cosas bien con club y en lo personal".

Edwin Solani durante una de sus entrevistas para diez.hn

Su vivencia en la selección de Honduras: "Me tocó compartir habitación con Bryan Acosta. Cuando llegué no quería ni bajar a cenar, tenía como ese miedito a agarrar comida porque era mi primera vez. Con Acosta tenemos buena relación, es una buena persona y está en las cosas de Dios. Siempre me aconsejaba. E igual con Jonathan Rubio, Jorge Benguché y Félix Crisanto".

Te puede interesar: Victor Bernárdez revela que Edwin Solani se iría al extranjero

Temperamento y lección aprendida: "Siempre fui una persona que no se dejaba de nadie. Tenía 12 a 15 años y jugaba con personas mayores, cada que vez que querían pelear conmigo -yo les decía que nos diéramos duro-. Eso me ayudó porque ahora no tengo miedo enfrentar a cualquiera, ese temor lo perdí en mi colonia. Es algo que he sabido controlar, pero creo que soy de mecha corta y mal temperamento".

Un jugador difícil de enfrentar: "Hasta ahora no puedo decir que tal jugador. Cuando se me complica en los partidos es porque me ponen dos marcas, allí ya es complicado".