Pedro Troglio adelanta probables fechas para reanudar la Liga de Campeones Concacaf

El Olimpia está a la espera de conocer la fecha del inicio del Apertura 2020 para definir su plan de trabajo. Pedro Troglio dice que lo recomendable sería tener dos meses de preparación y contó en qué fecha se podría reanudar la Liga de Campeones Concacaf.

"Me parece bárbaro que empecemos la Liga. Pero lo ideal es que si iniciamos en esa fecha (19 de agosto), se necesita tener dos meses de preparación, porque necesitamos 10 días para hacer una adaptación liviana para la pretemporada. Por como calculo, esto (la pretemporada) se va a comenzar los primeros días de julio. Lo ideal sería contar con dos meses, pero 40 a 45 días no es malo. Tomando las precauciones y riesgos", inició contando en entrevista a Panorama Deportivo.

Troglio dice que debido al parón largo por la pandemia de coronavirus en Honduras, lo ideal sería no apurar a los jugadores para evitar lesiones.

"Vamos a estar jugando cada tres días. Va a ser riesgoso, pero es lo que va a tocar, armar una preparación a la altura. Ojalá lo logremos llevar bien".

Los jugadores sin contrato

Días atrás Olimpia confirmó la renovación de los argentinos Cristian Maidana y Matías Garrido. Solo quedan Alejandro Reyes y Carlos Pineda sin renovar.

"De Pineda he escuchado a su representante decir que no van a firmar y que van a esperar a llevárselo. Una lástima, porque era importante que siguieran jugando acá hasta que consiguiera algo, pero eso significaba firmar un contrato y pertenecer a Olimpia y está claro que no va a firmar. Con Reyes estoy esperando que llegue a un acuerdo, después tenemos el plantel dispuesto".

El torneo que se dio por finalizado, Troglio apostó por José Mario Pinto en lugar de Reyes. Esto porque pensaba que este último se marcharía, pero la pandemia cambió los planes y están cerca de renovarlo.

"Pinto anduvo bien, hizo goles y se ganó un lugar. He hablado con Alejandro, es un jugador bárbaro, tenemos posibilidades que se quede y si es así lo tendremos en cuenta", sentenció.

¿Habrán fichajes? "No puedo pensar en un jugador nuevo por todo lo que ha sucedido, el club ha hecho un esfuerzo enorme para pagar a los jugadores y sería injusto pedir algún refuerzo más. Manteniendo el mismo plantel estoy bien".

Sobre la reanudación de la Concachampions

Olimpia venció 2-1 al Montreal Impact en la ida de los cuartos de final Liga de Campeones Concacaf y se alistaba para jugar la vuelta en casa, pero se suspendió por la emergencia del Covid-19.

¿Le gustaría jugar en Costa Rica o en el país el juego de vuelta? Le consultaron.

"No. Yo quiero jugarlo acá. Donde me digan, si en San Pedro por el césped, por tema de humedad, porque nos sentimos cómodos. Salir del país no me gustaría. Por cuándo lo jugamos no hay mucha certeza, pero como el Mundial de Clubes se postergó para más adelante, hablan para los meses de octubre y noviembre que se pueda jugar todo eso. De acá a octubre o noviembre puede aparecer la vacuna, que nos salvemos todos y podemos jugar con gente, pero no sabemos qué va a ocurrir. Yo quiero jugar en el país, que tengan que viajar los demás como lo hicimos nosotros".

El formato de competencia que más le gusta

Al argentino también le consultaron sobre el formato de competencia que más le gusta.

"jugar dos vueltas, 18 fechas para que después en 20 días malos, uno que ganó el pentagonal te gane la final, no me paree justo. Pero si me preguntás, lo más justo es que gane aquel que hace en 18 fechas un sacrificio enorme y gana las vueltas. Poné que Motagua hubiera ganado las vueltas y tiene un bajón en las cuatro fechas, nosotros vamos y ganamos la final, sería injusto. Me preguntaron y dije que me gusta así, hay otros que les gustan las pentagonales. Cada uno tiene su idea", cerró.