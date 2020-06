Jaime Villegas se retira de la comisión que gestiona los fondos para Liga Nacional

Jaime Villegas, exmundialista de España 82 y actual diputado del Congreso Nacional, se cansó de las críticas y anunció su retiro de la comisión que gestionaba fondos para los clubes de la Liga SalvaVida de Honduras.

Ellos quedaron en lista de reserva de Honduras para los Mundiales de 2010 y 2014

"Voy a explicar como nació todo esto. Tuvimos una reunión con el presidente Juan Orlando Hernández y al finalizar salió de él decirnos que miráramos de qué forma podíamos reactivar el fútbol de Liga Nacional en Honduras. Nosotros nos abocamos primero al presidente de la Federación y luego con Wilfredo Guzmán de Liga Nacional acordamos una reunión, nos dieron todo el presupuesto del torneo Apertura, incluyendo medidas de bioseguridad, protocolos que son muy estrictos y lo que conlleva la pretemporada", inició contando en entrevista al programa Fútbol y Pasión.

Y continuó: "Cumplimos con entregar ese presupuesto a alguien de Casa Presidencial. Quiero aclarar que hemos tenido mucha crítica, sobre todo de gente que no es de fútbol, ahorita la prioridad es el virus, pero estos fondos de ninguna manera van a salir de educación y salud, lo tenemos claro. Hay un presupuesto de Copa Presidente que allí se podrían tomar esos fondos. A raíz de toda ea situación nos hemos hecho a un lado, ya cumplimos con la misión de entregar el presupuesto y estamos a la espera de ver de qué manera se le ayuda al fútbol profesional de Honduras. Ya Costa Rica inició, España, Italia, México ya lo van a hacer. Hay países que tienen más recursos y otros como el caso nuestro que no nos sobran".

La Comisión la conformaban los diputados Villegas, Alberto Chedrani y Gilberto Yearwood. El " Káiser" explica el deseo del presidente Hernández.

"El mandatario quiere hacer algo bueno. La gente necesita algo de distracción, no solamente estar con la aflicción de esta peste, nos merecemos los hondureños y no estar únicamente viendo el fútbol de Costa Rica o Alemania, ahora ya comenzaron los españoles".

El presupuesto de Liga Nacional para el Apertura 2020 ronda los 27 millones de lempiras. Villegas recalca que su decisión es debido a las críticas recibidas en los últimos días.

"Nos han llovido críticas a nosotros como que somos los que estamos cogiendo fondos de la salud para inyectarlos al fútbol. Todos los países entienden que el fútbol es parte del pueblo, sobre todo de los más pobres que disfrutan de los espectáculos desde la TV o visitando los estadios".

El ex mundialista de España 82 considera que cumplió con su misión de trasladar la información a las autoridades gubernamentales y espera que al final la ayuda llegue a los clubes para la reanudación del torneo.

"No sé si los otros compañeros piensan lo mismo que yo. Pero yo de momento no sigo en esta situación, porque no quiero que vayan a pensar que quiero sacar ventaja política de esto. Allí está ya la situación planteada y el presidente a través de sus colaboradores son los que van a decidir si le ayudan o no al fútbol. Yo me hago a un lado mejor, es preferible", cerró.