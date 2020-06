Comisión Médica de Liga: "Los protocolos de bioseguridad se están acoplando al país, no copiando"

La Liga Nacional de Honduras conformó una comisión médica para que se encargada de diseñar los protocolos de bioseguridad para poner en práctica en el torneo Apertura 2020.

Jorge Ardón, doctor del Olimpia, y presidente de dicha comisión, habló con DIEZ y brindó detalles de los avances.

Explica que no están copiando, sino adaptando todo para las condiciones que existen en el país.

¿Los protocolos incluyen las pretemporadas o cada club pondrá en marcha en esa etapa el propio?

También se quiere enfocar una parte en las pretemporadas. Lo que ocurre es que en esta situación, a la gente se les dan recomendaciones y esperamos que las cumplan con el deseo que les vaya mejor a las personas que forman los clubes.

Real España inició hoy las pruebas con los jugadores y vimos varios futbolistas trabajando con los de reservas. ¿Con ellos adelantaron protocolos?

Pues mire, desconozco lo del Real España. Ellos sabrán la forma en lo que lo están haciendo. Nosotros estamos sacando protocolos de bioseguridad para los clubes y Liga Nacional en cuanto al desempeño del torneo. Hay que tener autorización de Sinager, el momento en el que está la pandemia en este momento no es el más bajo. Al contrario, si se fija, en esta semana subió el conteo de casos. No creo que sea el mejor momento, pero cada quién es libre de hacer lo que considera correcto y cada decisión tiene una repercusión.

¿Cuándo recomienda iniciar los entrenos?

Eso se está trabajando en los protocolos y se sabrá cuando terminemos de elaborar el documento y ustedes podrán ver que no creemos que este sea el mejor momento, pero si arrancaron alguna razón deben tener, alguna autorización de Sinager deben tener.

¿Cuándo estará listo el protocolo para brindarlo a los clubes?

Yo creo que estamos muy avanzados porque esta enfermedad va cambiando. Si se fija lo que estaba autorizado ahora ya no lo está, si no vea el confrontamiento con la hidroxicloroquina. Hay sido una pandemia difícil de controlar, ha generado tanta muerte en Italia, España y Estados Unidos que tienen situaciones económicas diferentes a la nuestra. Ya estamos bastante avanzados. Hubo un cambio que se tuvo que hacer por la misma evolución de la enfermedad.

¿Qué cambio surgió?

Hay cambios en algunos aspectos, no los quiero mencionar porque sería robarle la idea al compañero con el que trabajamos. Ya se les dará a conocer los protocolos, no se está escondiendo nada, solo que se está acoplando al país nuestro. No se están copiando de otro lugar, porque es diferente en economía, aguas potables e infraestructura, no es la peor, es que es distinta.

¿Qué protocolos de los que pondrán en marcha podemos ir conociendo?

Siempre las medidas generales de lavado de manos, ese es el rey. Luego el distanciamiento social y algunas otras que las vamos a dar a conocer, todas luego. No queremos generar polémica en ningún aspecto, queremos consensuar con todos para que así todo sea en armonía con el afán que no hayan infectados y si se llega a dar que sea en menor cantidad para que el torneo no se llegue a detener.

¿Se incluye entre los protocolos realizar las pruebas de coronavirus Covid-19?

Claro que sí.

¿Para los medios qué incluyen?

Estamos haciendo un apartado también para los medios de comunicación. Recuerde, son recomendaciones, no estamos para dar órdenes. La única que puede dar órdenes y disposiciones es Sinager a través del gobierno. Nosotros solo haremos recomendaciones y cuando se haga se hará también para protegerlo a usted como medio. Aquí nadie es inmune, han estado infectados periodistas y médicos. Amigos míos están internados y han muerto por esta pandemia, esto no es un juego. Lo que queremos que la gente entienda es que esta comisión lo que busca es la preservación de la vida, sobre cualquier cosa.

En otros lugares hemos visto que desinfectan los balones...

Todo eso se está revisando, hay mucha colaboración de todos. No hay que entrar en desesperación. Si se fija la MLS iba a arrancar en una fecha y se echó para atrás, la NBA también se echó para atrás. Todos los países con mucho poder económico han hecho un giro hacia atrás para poder salir Honduras no puede ser la excepción. Si se fija Costa Rica es terminando un torneo que está, no iniciando uno. Hasta cierto punto es más fácil finalizarlo, que arrancarlo porque eso implica las pretemporadas.

Seguro ya hay pláticas con Sinager, ¿cuándo esperan recibir autorización?

Para eso hay que ver el comportamiento de la pandemia. Si se fija iban a hacer una apertura mayor y han hecho un poco de retroceso porque los casos han aumentado. Los hospitales en Tegucigalpa están llenos igual en San Pedro Sula y son los dos puntos más grandes que tienen clubes de Liga Nacional.

Liga Nacional tiene presupuestado arrancar a mediados de agosto, ¿cree que se pueda iniciar en esa fecha?

Si la semana epidemológica que sigue hay incremento la situación se va a poner difícil en el país. Pero si Liga ha hecho ese presupuesto seguro es por asesoría de Sinager. Hay que esperar, porque lo más importante es la salud del pueblo en general. Si lo vemos cerca, Costa Rica reinició el torneo en el momento que la pandemia bajó, no cuando subió. En España igual. Aquí si sube la pandemia, el torneo va a ser difícil que arranque, pero si baja con seguridad inicia.

Imagino que han visto los protocolos que puso en práctica Costa Rica, obviamente hay diferencias de países y tema económico, pero ¿se están tomando en cuenta esos?

La idea del protocolo no es solo copiar lo de otro país porque si se fija, en otros países el término "agua en los camerinos" no es tomado en cuenta y en Honduras sí porque no en todos los camerinos existen las mismas condiciones de infraestructura. No todos los estadios tienen el mismo estándar. Es lo que se está trabajando, poner a todos en un mismo entorno. No sirve de nada si el Nacional tiene una condición, el Olímpico y el Morazán otra, pero el estadio de un club chico no tiene las mismas, todos deben estar en las mismas.

¿Recomendarían entonces jugar en ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa, donde los estadios tienen mejor infraestructura?

Lo ideal sería jugar en los mejores escenarios, pero todos los equipos tienen derecho a jugar como local. Allí será la directiva de la Liga la que va a tomar esa decisión. Uno como comisión solo tenemos derecho a hacer recomendaciones.