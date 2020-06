Genaro Gatusso le declaró la guerra a Hirving "Chucky" Lozano, aseguran en México

"Chucky" Lozano pinta para ser una de las grandes figuras para México en el fútbol extranjero, sin embargo desde su arribo al Nápoli de Italia hace casi un año, los bonos para el jugador azteca han bajado y se encuentra marginado.

Desde diciembre del año pasado, Lozano apenas ha visto acción por 63 minutos en 11 partidos de la Serie A, tampoco apareció jugando en la Copa Italia donde fue titular ante el Peruggia en los octavos de final, pero después no volvió a ser tomado en cuenta.

Según medios mexicanos, el marginamiento de Lozano en el Nápoli se debe a la tensa relación que mantiene con su entrenador Genaro Gattuso quien no le gusta la forma apática con la que el mexicano se entrena.

En una entrevista brindada a Rai Sport, el italiano explicó que no permite que nadie le arruine a su entrenamiento. "¿Lozano? Quien está cansado, no tiene ganas, no tiene la mente despejada, puede quedarse en el vestuario. No pasa nada si pierdes un día. Los jugadores saben que quien va al campo, cuando silbo, debe ir a mil. No dejo que nadie arruine un entrenamiento", dijo de forma contundente.

Para Chucky, de 24 años, este es el momento más difícil de su carrera, pues desde antes del Mundial de Rusia 2018 venía jugando a gran nivel con el PSV de Holanda, donde logró marcó 34 goles en dos temporadas de la Eredivisie que le valió su salida a una de las ligas de élite.