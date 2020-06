Motagua hará propuesta de cambio de formato para el próximo torneo y quieren cuadrangular

El Motagua realizará una propuesta en la Asamblea de la Liga Nacional para cambiar el formato de competencias desde el Apertura 2020. La idea es que el campeonato deje de jugarse con pentagonal y se clasifiquen solamente cuatro equipos, así como en Costa Rica.

Juan Carlos Suazo, vicepresidente financiero del Motagua, explicó que la idea es que el torneo se juegue rápido debido a la pandemia del COVID-19 y cómo será a puerta cerrada, da las opciones que se dispute a dos vueltas, luego los mejores cuatro juegan semifinales 1vs 4 y 2 vs 3.

Además, se debería de premiar al primer lugar con que si no es campeón de la liguilla, disputará una gran final contra el vencedor para conocer al nuevo campeón. Este formato le ha traído un aire fresco al fútbol de Costa Rica y lo hace más competente.

“Definitivamente porque hoy no tenemos definido al 100% cuando inicia el torneo, solo hay propuestas de inicio, pero eso está en papel, la realidad es otra. La situación real tiende a ser más compleja y no terminará en esa fecha. La idea es; vamos a un torneo a dos vueltas, luego semifinales y gran final, rápido, de miércoles a domingo como lo hacen México y Costa Rica, hay que copiar lo bueno. Así que en dos semanas tras terminar las vueltas, se termina el torneo, premiando al primer lugar con jugar una final”, comentó Juan Carlos Suazo.

El Olimpia rompió la sequía de títulos de la mano de Pedro Troglio ganando la pentagonal que se jugó en diciembre pasado.

Suazo informó que lo de Motagua no es nuevo, desde antes de aprobar la pentagonal, estuvieron en contra y así lo ratifica. “Si nosotros nos opusimos al formato antes de que pasara lo que pasó (que Olimpia fue campeonísmo), no nos opusimos a lo que pasó. A nosotros nos quedó clara la posición en julio del 2019 que no era el formato idóneo, tenemos directivos de antaño que nos contaron lo que pasó en pentagonales anteriores y ya esto se presta para situaciones anteriores como las que pasaron en el torneo anterior”, mencionó Suazo al programa Extraliga de Grupo América sobre los últimos juegos disputados por Olimpia ante la UPN que se sacó de Choluteca y el juego de Marathón sin hacer competencia.

Luego, el dirigente del Motagua fue claro en la propuesta. “El formato se presta para que en la última jornada del torneo, los clubes que están peleando juegan contra clubes eliminados, ese es el tema. Esta es una opinión de Juan Carlos Suazo, no he hablado con Diego Vázquez. Costa Rica queda a 45 minutos en avión y nos está dando cátedra de cómo jugar al fútbol, copiemos lo bueno, mantener los equipos al día”.

“Los torneos cortos deben ser de esquemas rápidos, cuatro equipos. No es que lloremos, sino que la forma que se maneja nuestro fútbol los equipos se acomoden; ustedes saben la realidad de lo que pasó en esos partidos”, dijo Suazo dejando entrever que los torneos con Pentagonal pierden emotividad cuando un equipo no tiene aspiraciones.

Suazo además dejó una bonita propuesta para el tema del descenso, donde debe haber, aunque algunos equipos quieren jugar sin que se vaya nadie a segunda. “Que el último lugar del Apertura y el último del Clausura jugaran una final por el descenso, eso le pondría sabor para que la gente vaya a los estadios”, mencionó el dirigente.