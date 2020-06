Ramiro Martínez dice que la prioridad la tiene Real España, pero acepta que tiene propuesta del América de Cali

Ramiro Martínez es un entrenador que le dio la palabra a la directiva del Real España para seguir en el torneo Apertura. Pero en el camino ha surgido un obstáculo, el América de Cali de Colombia, uno de los grandes del fútbol sudamericano, le ha hecho una propuesta.

Martínez dice que prácticamente su prioridad es seguir con los aurinegros, pero que el cierre de los aeropuertos ha evitado que vuelva. El uruguayo habla de que al volver, tendría otro preparador físico, pues su compatriota, Santiago Gadea no vendría. En entrevista con HRN, el timonel no negó que al tener una propuesta del América de Cali, es tentadora.

¿Ya llegó a un acuerdo con Real España?

Podríamos decir que sí ya está todo muy bien encaminado, falta poquito definir la parte económica del club en cuanto a su regularización porque la directiva se va a organizar desde el punto de vista económico y nosotros pedimos que esta reestructura no desquebraje el potencial del plantel y que las condiciones están dadas que nuestro regreso es un hecho.

¿Qué pasó con el preparador físico uruguayo que trabajó el torneo anterior, Santiago Gadea?

En el tema de Santiago Gadea las conversaciones desde el punto de vista económico no avanzaron, lo que estaría en duda su continuidad.

¿Usted estaría trayendo otro preparador físico o trabajará con un nacional?

Estaríamos sustituyendo a Santiago con otro preparador físico local.

¿Quién lo estaría acompañando?

Todavía no puedo dar el nombre, esto está todo muy fresco todavía.

¿Cuándo estaría llegando a San Pedro Sula?

Esto no depende de mí sino de la apertura de los aeropuertos y la regularización de los vuelos, de la situación sanitaria de cada país y se calcula que a mediados de julio habrá vuelos, eso es lo que trasciende pero no oficial.

¿Ya definió la fecha del inicio de la pretemporada porque ya hay una fecha tentativa para el arranque del torneo?

Ya lo estamos viendo todo desde aquí pero el tema será nuestra llegada en la forma presencial donde queremos estar y dependemos de la apertura de los aeropuertos.

¿Real España ya comenzó con las pruebas rápidas de coronavirus, está al tanto de todo esto?

Por supuesto, estamos al tanto y participamos de todas las decisiones que se van tomando en cuanto al avance y lo vemos con buenos ojos porque es la forma de ir previniendo e ir ganando tiempo para ir tomando las precauciones que debe habar.

¿Ya tiene una lista de los jugadores que saldrían del club y los que podrían llegar?

No, todavía no te puedo dar esta lista porque todavía no me la han proporcionado, pero yo le he pedido a la junta directiva que por lo menos las bajas sean las menos posibles. No quiero perder a ningún jugador, estoy muy contento con todos ellos, eso se lo manifesté a la junta directiva y esperemos que me puedan cumplir con ese gusto; si no es así que sea lo mínimo que podemos perder porque estoy feliz con el plantel.

¿Ha visualizado algún jugador del campo nacional que le gustaría tener en el club?

Yo no elevé ningún nombre porque les pedí que quiero contar con el plantel que tenían, con la totalidad y muchos menos diré nombres de altas. Uno siempre quiere contar con buenos jugadores porque hay muchísimos buenos futbolistas en Honduras porque los enfrenta, pero es difícil hablar de contrataciones en un momento como este.

¿Emilson Soto se estaría haciendo cargo de los trabajos de pretemporada?

Sí, nuestro compañero Emilson Soto junto al profesor Elmer Ortega son los encargado de llevar adelante este inicio del regreso a los trabajos y una vez que pudiendo llegar nosotros nos incorporamos de lleno.

¿Cuáles son las expectativas que tiene con el nuevo cuerpo técnico en España?

Depende muchísimo de que podamos seguir manteniendo el nivel que teníamos. Las expectativas son buenas, estábamos contentos con el poderío del plantel, el crecimiento que veníamos teniendo, pero si el esfuerzo de la junta directiva permite seguir contando con la totalidad del plantel que teníamos, nosotros estaremos felices porque consideramos que las cosas irán en aumento.

¿Qué pasó con la propuesta del América de Cali de Colombia?

Hasta el momento no ha habido avance, se está encargando de eso mi representante y me ha comunicado que por el momento no hay ninguna novedad, evidentemente, nosotros nos hemos despreocupado del tema porque estamos enfocados en lo que es nuestro regreso al Real España que es la prioridad. Si sucede algo más importante con respecto al América de Cali, por lo menos los primeros que lo sabrán serán los directivos de Real España y en el caso de ser necesario, tendremos que tener el consenso de ellos para tomar una decisión. Sabemos que la oferta está sobre la mesa, pero después viene el tema menor sobre cuáles son los porcentajes de nuestro alcance, lo maneja nuestro agente y el club no ha tomado postura porque el club está con un tema económico un poco comprometido y se están tomando su tiempo.

¿Entonces si es latente la propuesta del América de Cali?

En este tipo de situaciones hablando de clubes tan grande, no sé qué pase nada más una probabilidad, el nombre está arriba de la mesa. De allí, a conjeturar si somos los candidatos por encima de otras personas, no me las planteo. El día que tengan que llegar bienvenida sea, no me quita el sueño pero estoy muy a gusto en Real España. Pero obviamente que tener una oportunidad en un equipo de estos en nuestra carrera, es un paso adelante para cualquiera, pero repito, la prioridad hoy la tiene Real España.