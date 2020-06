Alejandro Reyes no se va al extranjero, el hondureño renovará contrato con Olimpia

¡Se queda! El mediocampista José Alejandro Reyes ha llegado a un acuerdo con el Olimpia para la renovación de su contrato que había vencido y las negociaciones estaban detenidas, pero este jueves Diario DIEZ ha conocido que ya solo falta la firma.

El futbolista tenía opciones de salir al extranjero, además buscaba un contrato mejor, pues venía con uno desde juveniles y ahora se enfocará en recuperar ese gran nivel que lo llevó hasta ser tomado en cuenta en las selecciones menores.

Ver: LA HISTORIA DE CÓMO OLIMPIA VENDIÓ AL CHOCO LOZANO

Reyes forma parte del proceso de la Selección Sub-23 que dirige Fabián Coito, fue el jugador clave en la obtención de la medalla de plata en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además ha sido considerado en la Mayor.

El futbolista José Alejandro Reyes es uno de los volantes zurdos talentosos parte del proceso de la Selección Preolímpica. Foto cortesía

Pedro Troglio había mencionado en declaraciones anteriores que contaba con el jugador, pero no lo dio mucha oportunidad en el torneo pasado. Tras su polémica de no renovación, el futbolista no entraba ni en las convocatorias; algunas veces salía en la banca.

LOS QUE FALTAN DE RENOVAR

El presidente del club, Rafael Villeda Ferrari, manifestó la semana anterior que todavía no han llegado a un acuerdo con Carlos Pineda, futbolistas del que dijo Pedro Troglio que prácticamente no contaría al no tener contrato.

Ver. RAFAEL VILLEDA HABLANDO DE LA NUEVA SEDE DEL OLIMPIA

Los otros futbolistas a los que se les venció vinculación y fueron importantes en los esquemas de Troglio fueron Johnny Leverón y Deybi Flores. Ambos jugadores siguen negociando. Los que sí ya firmaron su extensión fueron los argentinos Matías Garrido y Cristian Maidana.