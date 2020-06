Carlos Pineda, el niño que creció en Olimpia, que no han renovado y podría marcharse gratis

Hace dos años y medio, Carlos Pineda (22 años) estaba jugando en la UPN, se encontraba relegado en el torneo de reservas con los lobos y el técnico del Olimpia reservas en ese momento, Dani Turcios, hizo todo el esfuerzo por recuperarlo y lo trajo de vuelta al albo, pero los técnicos Nahún Espinoza y Manuel Keosseián no lo tenían entre los estelares.

Una mala decisión en el cuadro albo al no renovarle contrato y mejorarle el sueldo, el futbolista llegó a una etapa donde miró que su oportunidad de poder salir al extranjero es ahora, tiene a los blancos a las puertas de poder quedarse sin dinero por su transacción.

Leer: CARLOS PINEDA ESTUDIA INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD

En febrero de 2019, Fabián Coito tomó la Selección de Honduras, miró hacia los jóvenes, se dio cuenta que había que montar un proyecto. Comenzó dándole seguimiento a los muchachos como Carlos Pineda y en poco tiempo se dio cuenta del potencial que tenía para la marca.

Carlos Pineda es admirador de Boniek García y en Olimpia usa el mismo dorsal que usó el ahora jugador del Houston Dynamo.

En un corto tiempo de un año, Pineda logró escalar, llegó a la Selección Nacional tras su buen trabajo en el Olimpia, pero tuvo que llegar Pedro Troglio para hacerlo jugar. Pineda logró ser el titular en la contención y fue clave en la obtención del campeonísimo.

Ver: MUMA BERNÁRDEZ HABLANDO DEL FUTURO DE CARLOS PINEDA

En 2016, Héctor Vargas manifestó que Carlos Pineda tenía un fútbol similar al de Andrés Iniesta, tenía un juego distinto, apenas tenía 17 años el cipote cuando el argentino lo hizo debutar. Pineda llegó al 2020 con un contrato viejo, en Olimpia nunca le vieron como potencial, pues no lo renovaron y ahora podrían perder una futura venta.

Fabián Coito hizo debutar a Carlos Pineda en la Selección Mayor de Honduras con años y respondió de gran manera.

El jugador es libre en estos momentos, sus agentes buscan colocarlo en el extranjero. Ya debutó con la Selección Nacional adulta; fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos y estará en el Preolímpico de Concacaf rumbo a Tokio. Ahora Pineda podría dar el salto a la MLS donde Muma Bernárdez y su casa que lo representan, están cerca de colocarlos.

Leer. ALEJANDRO REYES LLEGA A UN ACUERDO Y SE QUEDA

“Carlos Pineda va a salir al extranjero, eso es seguro”, manifestó Muma Bernárdez, mientras que Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, resignado manifestó en Radio Internacional de San Pedro Sula que Carlitos no va a seguir vestido de blanco.

"De Pineda he escuchado a su representante decir que no va a firmar y que van a esperar llevárselo. Una lástima porque era importante que siguiera jugando hasta que consiguiera algo, pero eso significaba firmar un contrato y pertenecer al Olimpia. Está claro que no va a firmar", manifestó Troglio.