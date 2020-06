La advertencia de Gattuso al Barcelona tras vencer a la Juventus en la final de la Copa Italia

El italiano Gennaro Gattuso conquistó su primer título como entrenador el pasado miércoles, cuando el Napoli venció a la Juventus de Cristiano Ronaldo desde la tanda de penales por la Copa Italia.

La bronca de Cristiano Ronaldo tras perder la final de la Copa Italia

Tras conseguir el objetivo, el técnico napolitano muestra más confianza y advirtió al Barcelona, su rival de la Champions, en una entrevista con la radio oficial del club 'Kiss Kiss Napoli'.

''Para levantar la Copa hemos tenido que ganar a Lazio, Inter y Juve, fueron partidos muy difíciles. De jugador, cuando ganaba un trofeo, ya pensaba en cómo mejorar y ahora estoy haciendo lo mismo. El martes el Verona nos hará sufrir, ya estoy centrado en la Serie A'', comenzó diciendo Gattuso.

La plantilla del Napoli decidió que su entrenador se llevara el trofeo a casa y se siente agradecido.''Es un gesto bonito, tenemos una relación sincera. Saben que pueden mandarme a tomar por culo, pero no deben tocar a mi cuerpo técnico. Soy el mejor amigo de los futbolistas, pero cuando entrenamos me convierto en su peor enemigo. Eso sí, no tengo rencor''.

El cuadro italiano empató 1-1 contra el Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions. Aquel encuentro se disputó en San Paolo y Gattuso es consciente de lo que le espera en el Camp Nou y asegura que darán pelea.

Neymar, condenado a devolver 6,7 millones de euros al Barcelona

''Vamos a jugar contra un equipo más fuerte que nosotros y lo sabemos, pero tenemos que llegar ahí de la mejor manera. Nos la jugaremos, no iremos allí de vacaciones. De hecho, quiero irme de vacaciones lo más tarde posible'', explicó el italiano.

Muerte de su hermana

El pasado 2 junio, Gattuso recibió una de las peores noticias de su vida: su hermana Francesca había fallecido a los 37 años debido a una grave enfermedad, y tras estar varias semanas ingresada en un hospital de Lombardía.

''Ha sido duro, en el funeral, ver el abrazo de mis padres. Con Francesca tenía una relación especial, pero sé que ahora está bien en el cielo. Ojalá algún día volvamos a vernos y a charlar'', expresó el técnico.