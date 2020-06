Javier Portillo: "Estoy más endeudado que el Gobierno de Honduras porque no soy una persona millonaria"

Hablar de Javier Portillo no tiene límites. Sus más de 400 partidos en la Liga Nacional y su trayectoria de unos 15 años en el fútbol hondureño denotan de sí su recorrido en equipos como Valencia, Motagua, Real España, Hispano Juticalpa, Vida y su mayor amor: Olimpia.

Hoy a sus 39 años no piensa en el retiro asegurando que todavía tiene óptimas condiciones para rendir como un cipote de 20 años corriendo sobre el césped.

Ese es el "Javiercito" o mejor dicho "Pulgarcito", a quien tuvimos una en entrevista en vivo a través de Faceboook y Youtube siendo fiel a su estilo controversial y jugador auténtico refiriéndose a diversos temas sobre su carrera y futuro.

En referencia a esto último dejó en claro que no piensa en colgar los botines ahora puesto que "el fútbol no es de edad, es de rendimiento, entonces todavía puedo competir con uno de 17 años, pero puedo competir con jugadores de 20 a 28 años. A mí me están retirando hace 10 años, pero acá estamos. Sigo demostrándole a mi familia que seguiré luchando. No me va a retirar la edad, sino cuando no de rendimiento".

Te puede interesar: Javier Portillo retoca en los deseos de su continuidad en el fútbol

SU SALIDA DEL VIDA

En el torneo Clausura 2020 Javier Portillo manifestó que se desvinculó del Vida en pleno campeonato en curso porque "había cosas que mejor es salir de la puerta de enfrente".

Según explicó el defensor, la verdadera razón fue porque "lo mío fue porque quise corregir a un compañero y no aceptó".

"Yo soy muy responsable para que después alguien me diga que está bien las cosas cuando no era la realidad. A mí no me separaron, llegamos a un acuerdo con la directiva y ellos sabían cuál era el motivo. No hubo problemas con el técnico, me molesté porque él sabía quién era la persona. No lo hice por maldad, lo hice para que creciera. Yo le decía que de aquí podría irse para un equipo grande, pero él lo tomó por otro lado", contó.

Al consultarle si se trataba de Mathías Techera (defensor uruguayo), hizo caso omiso a confirmar su identidad.

¿Qué será de su futuro?

Actualmente, Portillo se encuentra sin equipo, pero ha dejado en claro que espera firmar por un nuevo club de cara a la próxima temporada, aunque ese no será el Vida.

"Yo estoy para el equipo que me abra la oportunidad trabajo. Será difícil porque hay un tema económico y con la situación en que estamos. Dicen que soy un jugador caro, pero la verdad no que no. Les deseo lo mejor (al Vida), yo no les cierro la puerta a nadie. Si me volvieron a ocupar, será complicado que regrese, me gustaría porque la gente me quiere. Es un equipo grande, pero con grandes limitaciones económicas. Para mí es el quinto grande de Honduras".

Y agregó: "No las dejé cerradas, pero recuerde que vienen complicaciones por el tema económico. Si quisieran que regresara ya se hubiesen comunicado conmigo".

MÁS ENDEUDADO QUE EL GOBIERNO

Sin fondos en tiempo de crisis por coronavirus: "Voy a hablar con Galdames para que busquemos la forma en cómo me van a cancelar mi dinero porque ya voy para cinco meses sin recibir un lempira de mi trabajo. Estoy más endeudado que el Gobierno de Honduras, pero vamos a salir de esto. Recuerde que uno tiene familia, presupuesto e hijos en la escuela. Me he enfocado en darles mejor preparación de la que yo tuve. Hemos cumplido con esos deberes, pero estoy más endeudado que el gobierno porque no soy una persona millonaria y el que no logra salir del país difícilmente puede decir que está solvente".

Ver: Javier Portillo atiza contra el DT del Vida, Fernando Araújo

Venta del Vida: "La persona que lo iba a comprar es amigo mío, pero yo no confundo la amistad con el trabajo o negocio. No sé qué negocio hicieron".

Vicios: "Para mí no es delito ir a una fiesta o tomarse una cerveza. El delito en el fútbol es hacerlo horas antes de un partido, ese el gran delito. Me he tomado una o dos cervezas, pero no me gustan. Son amargas, que le echen azúcar... no, eso no es conveniente para un futbolista. Se puede tomar una o dos, pero ya que ande ebrio no. Nosotros vivimos de nuestro físico. No sé si aguantaré cuatro cervezas, pero si llego con un desvelo no haré bien los trabajos.

Javier Portillo enfrentando al Real España en la Liga Nacional

¿Quedó dinero de la demanda con Real España?: "Estoy más endeudado que el Gobierno de Honduras, así que tengo que seguir trabajando. Acá en Honduras no hará dinero un futbolista, si es tipo responsable con su familia, les dará buena educación a sus hijos y le construirá su casa, pero tiene que seguir trabajando. Si no se sale del país, no puedes decir que estarás relajado y decir que mañana no te levantarás a entrenar. Yo lo tengo que hacer porque tengo necesidades y fe en Dios que conseguiré equipo".

"No soy adinerado, es más y créame que si tengo dinero le ayudáramos a las personas que necesitan. Aun así sin tener dinero hemos ayudado a muchas personas que nos hemos sentido bien. La persona que no sirve para servir, no sirve para vivir

¿Qué hizo con el dinero?: Realmente no fui yo. El abogado se quedó con ese dinero porque así lo quise, recibí mi parte, pero fue mínimo. Nosotros no quedamos con dinero, porque si no, créame que anduviera con un BMW. No es lo que la gente se imagina, porque de ahí bajaron dinero para impuesto y todo. Nada más lo hicieron para tirarlo a la calle y decir -ese tiene dinero- quítenselo. Fue mucho menos que el millón (lempiras). El dinero le sirve, pero no todo en la vida es dinero.