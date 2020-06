Rafael Villeda lo revela: Se va o no Carlos Pineda, salida de Elmer Güity y el supuesto interés en Emilio Izaguirre

Rafael Villeda, presidente de Olimpia, charló con Diario Diez en una entrevista que se transmitió por Facebook y Youtube. El máximo jerarca blanco atendió a las interrogantes de nuestros periodistas Jenny Fernández y Carlos Castellanos quienes compartieron con él por más de una hora.

De igual manera el dirigente blanco respondió a las consultas hechas de nuestros seguidores en torno a las renovaciones que aún faltan. Supuesto interés en Emilio Izaguirre, situación de Elmer Güity y cuánto tiempo estará Pedro Troglio en Olimpia.

REINICIO DE LA LIGA: “La verdad que es algo interesante porque en las reuniones que hemos tenido se ha hablado del 15 de agosto como fecha para iniciar, en el caso de Tegucigalpa nos está preocupando mucho la cantidad de casos por día y más porque son resultados de hace un par de semanas. Esperemos que la gente vaya colaborando y vaya entendiendo que cada quien debe cuidarse y así no contagiarse, es importante que todos colaboremos porque hemos visto que la situación en los hospitales es insuficiente”.

REPROGRAMACIÓN EN COSTA RICA: “Es un poco lo que pensábamos en la reuniones de Liga Nacional que se dieron cuando se tomó la determinación de cancelar el torneo, era un futuro bastante incierto y lo estamos viendo ahora con el caso de Costa Rica, se ha complicado un poco y es una de las razones para suspenderlo. Es difícil programar con este tipo de enfermedad. El cronograma no lo pone uno, lo pone el virus”.

CUÁNTO HA PERDIDO OLIMPIA: “La verdad que yo lo veo más por el hecho de cuánto dejamos de ganar. Después del resultado en Montreal, los cálculos que teníamos era de millón y medio de lempiras solo en utilidad para la vuelta en San Pedro Sula. Afortunadamente en este último año las taquillas se convirtieron en un ingreso bastante importante para la institución. A pesar de los inconvenientes que se dieron cuando tuvimos que jugar a puerta cerrada, en sí hemos tenido muy buenos ingresos y ahora lo que viene en el segundo semestre sí será un pérdida importante porque se va a jugar sin público y eso nos duele mucho. Trataremos de ver cómo recuperamos esos fondos con el departamento de mercadeo”.

CONCACAF A PUERTA CERRADA: “Desgraciadamente va a tener que ser a puerta cerrada tanto finalizar la Concachampions como iniciar la Concacaf League, estamos casi seguros que serán a puertas cerradas. Motagua también se va a ver afectado y al igual que nosotros y se deberá buscar alternativas. Además de la reducción de costos que se deberán tener”.

REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO BLANCO: “No es algo general que estamos manejando en cuanto a lo que son salarios de todos los jugadores o cuerpo técnico. Es en general el presupuesto del club, estamos calculando la reducción de un 20 o 25 por ciento porque los ingresos se verán afectados. Son en la parte operativa que se irá reduciendo, transporte de los jugadores a lugares de entrenamiento, alquiler de algunas canchas que se hacen mes a mes para poder entrenar”.

TEMA DE SALARIOS: “En el mes de abril se llegó a un acuerdo con el plantel en una reducción desde el punto de vista de salarios. Para algunas renovaciones no necesariamente han habido aumentos, incluso se han reducido algunos salarios y no solo es aquí. Creo que los jugadores saben que la cosa no es fácil y se ha podido contar con el entendimiento de ellos”.

INICIO DE PRETEMPORADA: “Estamos comenzando los trámites dependiendo de lo que diga esa comisión médica de Liga Nacional, igual hacer el trámite de los salvoconductos y que el lunes 29 de julio inicie la pretemporada del club para que a mediados de agosto se inicie el torneo y que se llegue de buena manera en unas seis semanas de preparación. Tenemos información de Concacaf que en septiembre se pueda retomar el torneo de la Concachampions y de igual manera inicie en esa fecha la Concacaf League”.

TORNEO DE CONCACAF: “No hay nada oficial, pero sí creería que se quiere terminar la parte de cuartos de final como corresponde, las semifinales se puedan jugar en una sola sede. Los cuartos de final en casa de cada club. No ha habido nada concreto y sé que han analizado varias opciones, esperemos que la Concacaf pueda hacer algo para bien de esos equipos que no tendrán la oportunidad de generar ingresos en los duelos de vuelta”.

CARLOS PINEDA Y ALEJANDRO REYES: “Estamos conversando, yo diría que va por buen camino todo. Están contentos con Olimpia y creo que la próxima semana estaríamos definiendo la situación de ambos y así estar listos el 29 de julio en el inicio de la pretemporada. La intención es renovar con él (Carlos Pineda) y que siga, nosotros no sabemos nada de alguna propuesta que él tenga. Si hay algunas opciones son cosas que se han manejado directamente con él y su familia, está con el deseo de continuar con el equipo y creo que ha entendido que es importante consolidarse en el club y jugando en el ámbito nacional para luego dar ese paso y pasar a una mejor liga. Él y Alejandro son muy buenos jugadores, les vendría bien quedarse jugando en la Liga Nacional y aprovechar las oportunidades que vengan”.

“Por ejemplo el caso de Chirinos que se arrepiente de haberse ido tan poco tiempo a Vancouver y él siente que ha retrocedido, uno a veces logra convencer a estos muchachos y en otras ocasiones es más difícil. En el caso de Pineda y Reyes las recomendaciones que les daban los representantes era que el Preolímpico y Liga de Naciones eran vitrinas, al no darse pues se ha complicado para que no pudieran salir”.

SI INTERESA O NO EMILIO IZAGUIRRE: “Emilio es un extraordinario jugador, desgraciadamente fue falta de seguimiento y no pudo seguir con nosotros. Las puertas del Olimpia siempre están abiertas para grandes jugadores, pero hay un convenio entre Olimpia y Motagua, si Motagua está interesado nosotros no podemos abrirle las puertas, pero si Motagua no cuenta con él es un gran jugador y es bienvenido. Igual el caso de Félix, cuando estuvo en Victoria estuvimos en negociaciones para traerlo a Olimpia, son cosas que se respetan entre ambos clubes. Mientras esté en los planes de Motagua nosotros no haremos una gestión de ninguna manera. Cuando Noel ya no tenía nada con Motagua conversamos con él, Deybi es otro ejemplo y hay varios casos de jugadores de Olimpia que se fueron a Motagua. Mientras Motagua esté interesado en renovar a Emilio, Olimpia no se involucrará”.

RUMOR DE BENGUCHÉ AL CAGLIARI: “Lo que sabemos es lo que ha salido nada más a nivel de un medio creo en Italia, no ha habido comunicación con el club. Qué mejor que tener la posibilidad de colocar un jugador en la Serie A de Italia, con nosotros no se ha dado ningún tipo de comunicación”.

POSIBLE LLEGADA DE MARVIN BERNÁRDEZ: “En el caso de Marvin sí había un interés de parte nuestra. Primero se nos dijo que había que hablar con el Vida y luego con otras personas, está confusa la situación para ver con quién se debe hacer el arreglo, por eso el equipo se retiró”.

SI HABRÁ O NO FICHAJES: “La intención es mantener el mismo plantel, es lo que ha dicho el profesor Troglio y está muy contento con el plantel que se tiene. También tenemos el caso de Harold que está pendiente su renovación y así mantener el mismo plantel que tenemos. Salvo que ojalá se diera alguna oportunidad como la de Benguché por ejemplo, en ese caso sí podríamos analizar la posibilidad de algún refuerzo. Johnny Leverón es otro pero va bastante bien, lo más probable es que estos muchachos sigan con el equipo”.

POR CUÁNTO TIEMPO MÁS ESTARÁ PEDRO TROGLIO: “Por los momentos él estará un año más y él está contento de dirigir a Olimpia, si por nosotros fuera y las condiciones se dieran en cuanto a que se mejore la situación económica, sería un honor que pudiera continuar por más tiempo con el equipo ya que los procesos son buenos y aquí tenemos lo hecho por Diego Vázquez con Motagua. La idea nuestra es que pueda ser un proceso largo siempre y cuando él esté a gusto y que la situación financiera mejore, así buscaríamos la manera de tenerlo más tiempo”.

ELMER GÜITY: “Estamos analizando las posibilidades de que pueda ser cedido, él tiene las intenciones porque quiere tener más minutos. Es algo que estamos analizando y creo que lo más probable es que tenga una oportunidad en algún club de la Liga Nacional, no hay nada concreto en cuanto a saber a qué equipo irá”.

DAVID SUAZO: “Con David hay una relación cercana y con quien mantiene comunicación es con Osman, en algunas oportunidades he tenido la posibilidad de conversar con él. Mi reacción fue espontánea y si en su momento se llegara a presentar la oportunidad de venir a Honduras, la verdad que si se diera bienvenido sea. Como todos los exjugadores de Olimpia que han dejado un legado y está ese sentimiento hacia el club; está el caso de los hermanos Espinoza, el mismo Tosello que antes fueron jugadores y luego entrenadores del club. Nos gustaría que tuviera más oportunidades de dirigir en Europa y espero que se le abran esas oportunidades. Si más adelante al profesor Troglio se le da una oportunidad afuera y si David está disponible, se podría dar esa chance pero de momento queremos seguir teniendo al profesor Troglio”.

