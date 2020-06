Pedro Troglio y su primer año en Olimpia: "No me arrepiento de haber venido"

Se cumple ya un año de su llegada al Olimpia y vino para hacer posible el regreso de la Copa a casa.

Pedro Troglio vino a Honduras y agarró un equipo que tenía años sin poder conquistar la Liga Nacional. ¿Su objetivo? Recuperar la grandeza del club más ganador en la historia del país.

El técnico argentino atendió a DIEZ en una entrevista exclusiva y recordó cómo se dio su contratación y cómo fueron esos primeros días.

“El día de la presentación era simplemente una presentación, después por delante hay un compromiso muy grande que era salir de la situación en la que estaba el club. que era de no poder salir campeón, lo hemos logrado más rápido de lo que yo imaginaba y bueno después la otra parte que era poder hacer un buen papel a nivel internacional, es una pena que tuvimos cerca de la Concacaf centroamericana, como la copa amistosa que fue la Premier, estuvimos hasta el final y después nos encontramos en que teníamos que mejorar en la Champions de Concacaf y bueno ahora con un paso, si Dios quiere, nos metemos a una semifinal”, dice Pedro Troglio.

“Llegué hace un año, me llamaron en mayo, cuando estaba en el cumpleaños de mi hijo, me llama Osman Madrid, me pregunta si yo vendría y le dije ‘por qué no’, él me explicó que en lo económico seguramente había una diferencia y le dije ‘mirá, hoy busco algo más deportivo, busco dirigir un equipo grande, que esté necesitado y bueno Olimpia lo es’. Ese día telefónicamente llegamos a un acuerdo en lo deportivo, lo económico no era un problema más allá de que el club hizo un esfuerzo muy grande, lógicamente no era posible lo que uno podría ganar en otros lugares, hizo un esfuerzo más grande de lo normal y pude llegar”, confiesa Troglio.

El estratega del Olimpia recordó cómo fue su llegada a tierras hondureñas, donde desde el primer día sintió esa necesidad de llevar al equipo a la conquista del título.

“Llegué al aeropuerto, me sacaron por el costado, la idea era que no hablara antes, sino en una conferencia en el hotel. Cuando llegué, ese día me di cuenta del optimismo que había, era simplemente eso, por suerte lo hemos conseguido, nos pudimos sacar un peso de encima muy rápido, yo pensaba de que iba a costar un poco más, no me imaginé que en seis meses ibas a poder ser campeonísimo con récord de puntos y jugar al nivel internacional y superar equipos de la MLS, uno pensó que íbamos a tener que acumular un poco de críticas antes de encontrar lo que uno quería, por suerte llegó todo rápido”, expresó el DT del Olimpia.

SU PRIMER AÑO Y LAS METAS

Pedro Troglio analizó el papel realizado por el Olimpia estando él al frente en este primer año.



Pedro Troglio dice que su primer año en Olimpia ha sido muy bueno y que no se imaginó que en solo seis meses iba a ser campeonísimo en Honduras.

“Si hubiéramos salido campeón centroamericano hubiese sido excelente, si hubiera sido campeón de la Premier hubiese sido bueno, después con la Champions de Concacaf, como que acomodamos un poco la pérdida de las semifinales ante Saprissa, porque superamos los octavos de final ante el campeón de la MLS y le ganamos en cuartos al Montreal Impact, entonces es como un descuido que tuvimos en las otras dos, pero nos recuperamos con esto, reconozco que para mí fue muy bueno el año en sí, porque también en este último semestre estábamos punteros, nos habíamos quedado un poco en el global, estábamos apostando mucho a la Concachampions y veníamos bien, en líneas generales fue un año excelente en el ambiente local y muy bueno en el ambiente global”.

Pedro Troglio reconoce que no conocía muchas cosas del fútbol centroamericano, pero sí había escuchado cosas del Olimpia de Honduras.

“Uno conoce la MLS y México porque pasan todos los partidos en Argentina, yo lo miraba, ahora el fútbol de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala no lo pasan, uno sabe quién es Olimpia, quién es Comunicaciones de Guatemala, quién es Saprissa, pero no le conocés el día a día, no me arrepiento de haber venido, la verdad que la pasé muy bien, tengo un respeto enorme de parte del club, tuve una banca de la gente más allá que en algún momento las cosas no se estaban dando, pasó el año volando, lástima lo que estamos pasando con la pandemia, pero en línea generales el año fue muy bueno", se sinceró Pedro Troglio.

En relación a los momentos más complicados que ha vivido al frente del equipo, Pedro Troglio subrayó dos, uno es en la Liga Nacional y otro a nivel internacional.

“Hay dos momentos, uno es la semana que perdimos dos partidos con Platense, porque veníamos bien y esos dos juegos como que te desestabilizaron y el otro momento sin lugar a dudas fue el quedar eliminado contra Saprissa, porque a los tres días jugábamos el clásico por el campeonato, si hubiéramos perdido ese clásico (con Motagua) quedamos en una situación extrema en la Concacaf y complicado con las vueltas, tuvimos la suerte de ganar el clásico y a partir de ahí no perdimos más. Esos fueron los dos momentos más feos, más desestabilizantes”, aclaró.

OTRAS FRASES DE TROGLIO

El partido más duro: "De la Concacaf todos, el de Seattle porque vos venís de empatar 2-2 de local y tienes que ir de visita y ganar, o hacer dos goles para llegar a una definición por penales como ocurrió, la victoria de Montreal es bien difícil, sin lugar a duda, los partidos cuando te tocan ir a jugar afuera en Concacaf, a Guatemala o Costa Rica, es bien duro. La cancha más difícil a la que me ha tocado ir a jugar es la del Yankel Rosenthal, es una cancha muy compleja para jugar".

El jugador que más le ha sorprendido: “De mi equipo no me gusta nombrar a uno, para mí fueron importantes todo. Si podemos hablar del cambio de cuando me tocó llegar, Carlos Pineda era un jugador que estaba a punto de irse otra vez a préstamo al Real de Minas y terminó siendo titular en la Selección Nacional y en Olimpia, fue una evolución muy grande. A nivel de equipos que he enfrentado, en su momento me había gustado mucho Denil Maldonado, que se fue al fútbol mexicano, hay muchos jugadores que me han impactado, podemos hablar también de un Edwin Solany Solano, jugadores que son muy complejos, el mismo Kevin López de Motagua, siempre juegan bien, son jugadores que nos ha tocado sufrirlos”.



Pedro troglio ilusionó a todos los hinchas del Olimpia con su llegada y les dio la copa número 31.

EL DT que más le complicó por sus planteamientos: Los momentos más complejos fueron los dos partidos con Platense y los dos partidos contra Real España (en Copa Premier) cuando pensamos que iban a jugar de una manera y terminó metido atrás, nos jugó al contragolpe, fue una semana en que nosotros no veníamos bien en lo físico y nos costó, a lo mejor la equivocación fue seguir intentando en ir a buscar los partidos, nosotros tuvimos que haber parado el poner el mismo planteo, pero quizás también el mismo libreto de Olimpia no permite eso, pero hay partido que a veces hay que ser inteligentes, hay juegos donde toca ir a canchas muy duras y todos te esperan atrás, entonces vos tenés que hacer lo mismo y buscar la contra”.

¿Qué cambiaría de las cosas que hizo? “Yo no cambiaría nada, uno va a haciendo lo que piensa que es mejor y dentro de todo no me ha salido mal. Ahora si queremos buscar algunas cosas, muchos se preguntan en el partido contra Saprissa por qué salió Benguché y entró un volante, pues se nos habían puesto 2-1 y se nos estaban viniendo, uno quiso cerrar el partido, son accidentes del fútbol, uno lo va haciendo todo de acuerdo a lo que cree que hay que hacer, a veces te sale bien y a veces mal”.

¿Algo que se arrepienta en su primer año con Olimpia? No me arrepiento de nada, todo lo hago es pensando en el bien del equipo, del club, no todo va a salir siempre bien, de arrepentirme de nada. Todo lo hago con convicción.

Lección que le deja el fútbol de Honduras: Es un fútbol muy difícil, muy complicado, llegás a canchas muy duras, con mucho calor, con terrenos no tan bueno, pero que es un torneo muy complejo, muy complicado.