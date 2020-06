Javier Portillo: “En Olimpia yo cometí el error y me dolió salir porque es el mejor equipo de Honduras”

Para nadie es desconocido el sentimiento grato del futbolista Javier Portillo cuando se refiere al Olimpia como la mejor etapa de su carrera en donde consiguió los cinco títulos de la Liga Nacional que presume en el palmarés. Sin embargo, para el cierre de su etapa vistiendo de merengue tuvo un desenlace controversial que acabó con su salida del club.

"Soy un jugador profesional y como aficionado soy Olimpia, pero a todos los miro por igual. La gente me agradece porque soy quien lo da todo, hasta en las potras no me gusta regalar. Para nadie es desconocido que el sentimiento del León lo llevo en la sangre", dijo Javier Portillo.

¿Qué ocurrió realmente? En la segunda parte de la entrevista con el defensor de ahora 39 años a través de Facebook y YouTube, brindó su versión de lo sucedido.

"En Olimpia yo cometí el error, soy un tipo que acepta cuando me equivoco. Yo me equivoqué y pagué saliendo de allí. En Olimpia nadie quiere salir". -¿Te dolió?- "Sí, claro que me dolió salir del Olimpia porque es el mejor equipo de Honduras y no hay cama para tanta gente. Mentiroso aquel que diga que no quiere estar en Olimpia", soltó.

Javier Portillo celebrando uno de sus títulos con el Olimpia

"Pulgarcito" explicó que después del saludo con Marcelo Emanuelle (en ese entonces entrenador y preparador físico de Herediano), las cosas se salieron de control en el camerino.

"Estuvimos a un paso de llegar a una semifinal y yo también estaba molesto. Lo fui a saludar porque ha sido una de las personas que me ha aconsejado. Perdimos, lo fui a saludar. Me dijeron algo y no lo supe controlar, lo correcto era irme tranquilo para el camerino, pero me equivoqué", manifestó.

Con admitió que "fue un mal entendido que no lo supe controlar, pero ya es historia y le pedimos perdón a la persona que le faltamos el respeto. El peor error que puedes cometer en la vida es equivocarte y creer que estás en lo correcto. Le pedimos perdón a Osman Madrid, ahora somos amigos. En su momento hubo malestar, pero fui yo quien me equivoqué. No hubo golpes. Fueron palabras inadecuadas".

ESTILO DE JUEGO DE DIEGO VÁZQUEZ NO LLEGARÁ LEJOS

Edwin Pavón: "Era un tipo que estaba avanzado en sus planes de trabajo. He llegado a otros

Héctor Vargas: "En la televisión o en su trabajo uno muestra una cosa y a veces crees que no es un tipo arrogante, pero yo puedo hablar del profesor Vargas, es una gran persona es un tipo que ayuda a los jóvenes. Él es original, lo único que no debería es decir que le ayudé a este y al otro, pero es un gran tipo".

Pedro Troglio: "Trabaja muy bien los equipos. Ya días no había visto a un Olimpia que le gustara la pelotita. La verdad que tiene cosas importantes y todo se logra a base de trabajo. Que bueno por Pedro Troglio que vino a sacar campeón al mejor equipo de Honduras. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Hoy a Olimpia lo tiene a las puertas de una semifinal de la Liga de Campeones de Concacaf".

Diego Vázquez: "En resultados tampoco lo podemos ocultar, muy bien, pero en volumen de juego para decir que dejarás algo al fútbol hondureño, es muy poco porque no tiene un fútbol elaborado. Ya sabes que Motagua la agarra y tira centros. Hace una variante -no soy técnico-, pero cuando perdiendo pone a Marcelo Pereira de delantero. Hay que felicitarlo porque le ha dado resultados a Motagua, pero al fútbol hondureño no miro".

"Dicen que es el técnico más exitoso, pero las estadísticas le dicen que no, las estadísticas dicen que es Danilo Tosello porque de tres metió tres".

¿No convence el trabajo de Diego Vázquez?: "Tiene sus cosas buenas, pero para el fútbol hondureño no nos dejará nada porque no es un fútbol elaborado. Solo a Motagua le ha dado resultado.

Javier Portillo vestiendo la camiseta de la selección de Honduras

¿No dará resultados a nivel de Concacaf Diego Vázquez con Motagua?: No lo ha dado, Motagua no cambia. Ya se sabe a lo que juega, aquí le ajusta, pero internacionalmente no le ajusta. Estamos hablando por el bien del fútbol hondureño. No estoy atacando al técnico, pero han llegado buenos como Juan de Dios Castillo o Primitivo Maradiaga.

Salida del equipo olanchano: "De Juticalpa me fui porque siempre he aspirado superar cada día de entreno y después irme. Yo sabía que Real España estaba complicado por la banda izquierda. Me fui porque firmé una cláusula de que si me salían una mejor oferta, me iré.

¿Por qué nunca salió al extranjero? Recuerde que cuando yo tenía 26 años para este tiempo usted se iba con videos. No tenía editor, pero con los goles que metía con los ojos cerrados me llevaban, yo nunca le entendía al trámite.

Nunca tuve representantes, me salió uno pero era para nivel nacional. Yo ya tenía las puertas abiertas para mi trabajo. Él quería negociar con equipos de la liga, pero eso lo manejo yo.

¿Por qué no destacó a nivel de selección nacional?: "Lo que me afectó fue que no fui un tipo tolerante, pero la capacidad la tenía. Yo siempre he creído en mi capacidad. Cuando llegué a Motagua había un equipazo. Estaba Emilio Izaguirre e Iván Guerrero, pero jugué. Me ubiqué de contención. Para mí es el torneo que hice. Siento que muchas veces decir la verdad me afectó, porque capacidad la tuve y lo demostré cuando fui a la selección".