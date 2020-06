Rafael Villeda revela que la nueva sede de Olimpia costará unos 40 millones de lempiras

Rafael Villeda brindó a Diez detalles importantes sobre la nueva sede que están construyendo y que tendrá por nombre 'Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferarri'. El máximo jerarca de Olimpia explicó en su momento que la instalación contará con tres canchas, dos naturales y una sintética.

Además se tiene previsto que se construya una piscina y de momento no hay planes para un estadio nuevo junto a Motagua, aunque sí lo han platicado con la dirigencia azul.

VER: JAVIER PORTILLO Y SUS CONFESIONES SOBRE EL PASO POR OLIMPIA

Otro punto que detalló Villeda es que la cadena televisora ESPN quiso transmitir algunos juegos de Honduras, pero no era lo que ellos esperaban.

“Los derechos de transmisión de los partidos ya están vendidos en el caso de Estados Unidos a dos empresas, son dos canales de TV por cable. En cuanto al resto del mundo no ha habido interés. Por lo que pasa con el Saprissa, pues se tuvo un acercamiento con la gente de ESPN, pero que gira más en el aspecto de poner en el panorama los partidos y no un ingreso económico, consideramos que los partidos de la Liga Nacional tienen su valor, es algo que se debe respetar y no solo por el hecho que se van a transmitir por esas cadenas se van a ceder los derechos”.

El tema del coronavirus vino a atrasar la inauguración de la nueva sede merengue y así lo recalcó el directivo merengue quien lamenta que haya sucedido esto.

“Ya estaríamos casi inaugurándola si no fuera por el Covid. Lo que falta es sembrar la semilla para que empiece a crecer la grama en las dos canchas naturales. Con la otra cancha sintética se está esperando porque la gente de Costa Rica no ha podido regresar al país. La parte de la base de las tres canchas en cuanto a drenaje ya está finalizado. Vestidores, gimnasios, sala de prensa en unos meses estará finalizado. Yo espero que para el mes de agosto se reanuden los vuelos y empezar a poner la grama. El proyecto cuenta con un pozo, con reserva de agua. Esperamos que antes de finalizar el año podamos tener el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari y esté finalizado”.

Y abonó: “Con las tres canchas se logró cubrir la mayor parte del terreno. Se tiene contemplado el gimnasio, los camerinos, sala de prensa en la primera fase; antes de finalizar el año. Eventualmente tener un comedor para que los jugadores puedan comer allí, no pensamos hacer hotel porque no es esa nuestra idea, no tenemos la experiencia para manejar un hotel. La idea es hacer unos trabajos adicionales de acuerdo a algunos requerimientos para hacer las pretemporadas sin tener que salir de la ciudad como en temas de montaña y de playa. Está en planes lo que es una piscina para hacer los ejercicios de recuperación, básicamente gira en eso”.

TEMA DE UN NUEVO ESTADIO

Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de construir un estadio al lado de Motagua, algo que Rafael Villeda menciona que lo han estudiado, pero todavía es lejana esa posibilidad.

“El tema del estadio es una situación que sí hemos tenido la posibilidad de analizar y conversar. Lo primero que hay que buscar es la posibilidad de un terreno de por lo menos sus cinco o seis manzanas. Estamos conversando y empezando a buscar, hay movimiento de ambos lados de buscar áreas donde se dé la posibilidad de hacer un estadio. Es algo que tendría que ir poco a poco y no sería un estadio con capacidad de 30 mil personas, no es lo mismo a que hablemos de un Gobierno que tiene fondos para desarrollar este tipo de proyectos. Se nos compara con el fútbol de Costa Rica y bueno, en los años 50 y 60 los directivos ticos lograron que las alcaldías les donaran los terrenos y es un paso sumamente importante. Estamos en eso, pero no es de la noche a la mañana, si pudiéramos encontrar ese lugar estaríamos hablando de unos cinco años porque la intención es hacer un buen estadio, tenerlo como en el 2025”.

“No tenemos contemplado un eventual estadio porque el terreno no tiene espacio para un estacionamiento en cuanto a un estadio, sí para una sede. Que las ligas menores jueguen sus partidos en la cancha sintética. Creemos que es un lindo lugar”, agregó.

¿Cuánto le cuesta a Olimpia construir su sede? Se le consultó al directivo, algo que él reveló en la entrevista a Diez que se transmitió por Facebook y Youtube.

VEA: ALEJANDRO REYES SÍ RENOVARÁ CON EL OLIMPIA

“Yo diría que es una inversión que alcanzará fácil los 40 millones de lempiras. En primera instancia la idea era poder inaugurarlo el 10 de febrero que era el cumpleaños del señor Ferrari. Cuando se decidió que no solo tuviera las tres canchas se pensaba en la semana pasada para el aniversario del club, desgraciadamente se ha dado el atraso. Queríamos que la inauguración se diera el 12 de junio. El Centro de Alto Rendimiento y sus dos canchas serán utilizadas para el equipo de primera división y la reserva. La cancha sintética para las diferentes categorías de las fuerzas básicas de Olimpia”.

VER ENTREVISTA COMPLETA CON RAFAEL VILLEDA: