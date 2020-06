Mathías Techera rompe el silencio y responde a Javier Portillo: "Me tildó de favorito porque le molestó que yo jugara"

El nombre y apellido del futbolista del "conflicto" dentro del camerino del Vida con Javier Portillo finalmente se terminó de confirmar: el defensor uruguayo Mathías Techera, quien resintió y respondió a las palabras del laureado defensor de 39 años a través del live de Diez por Facebook y Youtube.

Aunque si bien es cierto, "Pulgarcito" Portillo no quiso confirmar la identidad del mismo, el nombre del sudamericano comenzó a sonar por su relación rota desde que llegó al equipo en el Apertura 2019.

En reacción a DIEZ, Techera manifestó que "todo tiene un límite y es la primera vez que voy a responder eso. Soy una persona honesta, justa muy profesional y no me gustan las mentiras, ni mucho menos que se hable de mí porque la gente que no me conoce, evidentemente está creyendo su versión, su película que él creó desde hace tiempo", comenzó diciendo.

Y agregó: "Desde agosto (2019) le soy indiferente, le ignoro porque él ha tenido actitudes indiferentes conmigo, cosas que hacía en el plantel. Él no se cambiaba con el plantel, no se integraba en los rondos antes de entrenar, no participaba en el grupo de Whatsapp y al momento de pelear en lo económico nos decía que lo hiciéramos por otro lado".

Según Techera, "Él no tiene la humildad para reconocer que el primero que se ha equivocado en este lío fue él.

Te puede interesar: Javier Portillo muestra su arrepentimiento tras su salida del Olimpia

-¿Por qué te tildaron de protegido?-, le consultamos: "Me tildó de favorito porque le molestó que yo jugara, inclusive que me dieron la capitanía ante Platense. Le molestó mucho que una persona del extranjero en cuatro meses haya logrado lo que conseguí, pero fue a base de sacrificio y de humildad para lograr todo lo que pude conseguir en el Vida. Hoy puedo seguir en el equipo y la gente me lo reconoce".

Finalmente, para el futbolista sudamericano, Javier Portillo no es alguien a quien deba seguir consejos y desmiente rotundamente faltarle respeto en los entrenamientos.

Lo de las correcciones es falso, soy una persona madura. Mi mamá me crió bien, no soy de faltar respeto. Su vida no es ejemplo de andar corrigiendo a las personas. Viéndolo cómo ha manejado su vida, no es ejemplo para nadie. Ya te das cuenta de la persona que es, de todos lados que se fue siempre tuvo problemas. Si te echan de un lado y de otro tienes que ver un poco para adentro y ver en qué estás fallando".

Mathías Techera durante uno de sus entrenamientos con el Vida

"Gracias a Dios pude jugar todos los minutos, todos los partidos teniendo un rendimiento muy alto, no me lesioné nunca, no me hice echar. Soy el único jugador de todo el plantel que ha jugado todos los minutos siendo siempre destacado y eso le molestaba mucho porque él siempre quiere ser protagonista y le falta mucho para eso".

Ver: Javier Portillo asegura esta más endeudado que el Gobierno de Honduras porque no es una persona millonaria

SU FUTURO CON EL VIDA

Actualmente Mathías Techera se está residiendo en Montevideo, Uruguay tras abandonar La Ceiba durante la pandemia (abril). Ahora espera su retorno para terminar su contrato con el equipo y aspirar cosas importantes.

"Quiero regresar al Vida, quiero otra oportunidad y me estoy preparando para ir por ese sueño que es poder levantar una copa o llegar a una final con el club como lo he hecho en estos meses que he podido estar. Me gustaría poder estar muchos años en Honduras, llegar a un equipo grande. Sé que lo puedo lograr porque tengo disciplina y me esfuerzo cada día", cerró.