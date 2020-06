Rolin Peña ve difícil la renovación de Discua; habla de Espíndola y Mario Martínez

Rolin Peña, gerente del Marathón, sostuvo un mano a mano con DIEZ en live de Facebook y YouTube en el que brindó detalles de la planificación del club para el Apertura 2020. También el día que estuvo a punto de fichar a Wilmer Velásquez y Wilson Palacios.

Peña explicó que el club ha puesto en marcha algunos parámetros económicos y bajo los mismos ve difícil que Carlos "Chino" Discua continúe en el club.

"Discua es un jugador de gran trayectoria, con un currículo muy bueno con muchos logros, pero va a ser difícil que se pueda quedar por lo que nos tocaba pagar en salario. En esas cosas estamos claros, a pesar de ser un gran profesional, rindió en gran medida, muy profesional, pero se ve difícil que pueda continuar por el tema económico", inició contando Peña.

Aunque recalca que hay pendiente una plática con el Chino, pero "pero estoy claro en la posición del club de cuales son las condiciones económicas, por eso hablamos excépticos sobre su continuidad: .

Le dejaron una oferta sobre la mesa a Espíndola

Otro de los jugadores que quedó sin contrato en el cuadro verdolaga es el defensor argentino Esteban Espíndola. Peña revela que aparte de la oferta de Costa Rica, el gaucho es pretendido en otros países.

"En el caso de Espíndola es un tema cambiante como la pandemia. Tuvimos otra reunión, aparte de Costa Rica tenía otros ofrecimiento en otros mercados que no se habían cerrado, Marathón le presentó una oferta, si no logra concretar nada la propuesta nuestra está en su mesa".

Otro de los futbolistas que pretenden renovar es Mario Martínez. El volante también es pretendido por Real España.

"En el caso de Mario, si hemos escuchado rumores, hablamos con el en esta semana, quedamos de reunirnos. No ha llegado a ningún acuerdo con ningún equipo, está esperando sentarse con nosotros para ver la propuesta de Marathón y de allí tomará su decisión".

El defensor Bryan Barrios también terminó el vínculo y da por segura su partida a la tercera división de España.

"Con Barrios nos reunimos, nos dijo que tenía una propuesta de Segunda B de España y su representante le ha asegurado que lo va a llevar, uno solo le desea suerte, pero está esperando respuesta".

Sobre Henry Figueroa

El directivo verde también fue consultado sobre el defensor Henry Figueroa, quien sería castigado por tras la investigación de supuesto dopaje en Costa Rica.

"Nosotros no recibimos ningún correo. Recibimos una llamada del presidente de la Comisión Antidopaje de Honduras, que estaba tratando de ubicarlo para hacerle el requerimiento oficial. Yo le remití al apoderado legal del jugador, entiendo que allí no hubo una comunicación más fluida, me dijo que quería venir a buscar al jugador para hacerle entrega del documento. Pero él está en el Bajo Aguan o las Islas y cómo se va a trasladar cuando hay restricciones. Creo que ya debe haber comunicación con él y su apoderado".

"Yo siento que va para una suspensión de entrada, que será temporal y todo lo que registramos en el contrato hablaba de eso, por lo tanto libera de responsabilidad contractual al club, no así de la responsabilidad moral", recalcó.

Su postura sobre el inicio del Apertura

"Esto es cambiante, como la pandemia. Por lo tanto nuestra postura es que de la fecha que indica Liga Nacional extender 15 días más, la Liga propone iniciar el 15 o 16, nosotros decimos extender para definir de una vez por todas el protocolo de bioseguridad y para esperar si realmente vamos a tener ayuda o no. Tenemos dos cosas claras: la primera es que debemos estar convencidos con la información que manejemos de la etapa de la pandemia y si vamos a gozar de un permiso para poder jugar. Numero dos: debemos estar claros de nuestra capacidad y económica como vamos a estar para iniciar el torneo. Es una situación difícil, otros clubes manejan otra posición. Oros dicen queremos jugar 15 o 16, siempre y cuando nos den la ayuda económica, sea vía gobierno o sea FIFA. Pero la situación está cambiando. Esperamos extender esa posición de la Liga para el 30 de agosto".

¿Ve posible arrancar en agosto?

"Sinceramente no veo la Liga iniciando en agosto. Si me preguntan, una situación particular, la veo iniciando en septiembre, con gestiones difíciles, protocolo de seguridad que no sabemos de donde vamos a sacar esos recursos. No veo cerca el inicio, la situación se agrava y hay que tener más recursos para entrarle al protocolo de seguridad y evitar que iniciemos y después existan contagios que nos obligue a suspender".

Costo del protocolo de bioseguridad

Para iniciar los entrenamientos se necesita hacer las pruebas rápidas y si las encuentra baratas, andan en un promedio 500 lempiras, habla de que necesitará 30 mil lempiras para las primeras pruebas. Y se deben estar haciendo cada siete u ocho días. Para iniciar nosotros debemos tener unos 500 mil lempiras para tener las pruebas, el gel y todo lo que conlleva. Es complejo, un egreso que no teníamos contemplado y a la par hay que definir si vamos a jugar o no el torneo de reservas, que implica otro costo costo va a ser igual. Esto nos llama a pensar que podemos iniciar en septiembre con diferentes bases o formato y que no se va a realizar el torneo de reservas. Algunos clubes hicimos acuerdos, uno de ellos es que al recibir ingresos se iban pagar la segunda parte de lo que les debemos.

Contratos con jugadores

"Hicimos varias etapas. La primera era definir y negociar hasta dónde les íbamos a cancelar, de qué forma y porcentaje. Ya se les pagó la primera parte. Vendrá la segunda y en la tercera será ver el plante. Ya hablamos con algunos jugadores sobre la continuidad, hablamos con Espíndola, con Barrios, vamos a hablar con Mario Martínez y cada uno de ellos. Nosotros ya tenemos nuestros parámetros de qué podemos pagar, no nos vamos a exceder porque no va haber aficionados en los estadios y Marathón es un equipo que estaba teniendo buenos ingresos. Sobre la rebaja, en las negociaciones ya va implícito que no podemos pagar los salarios anteriores".

Se las jugarán con un plantel de jóvenes

"Hemos estado en constante comunicación con el profesor Vargas. Maneja su propio equipo, ya lo tiene claro, lo que nos alegra es que la mayoría son de la cantera. Tampoco descartamos que uno o dos puedan venir, pero todo va a pasar por la parte económica. El plantel que tendremos va a ser joven, intentaremos dejar la gente de experiencia que terminó contrato, pero al final lo que marcará todo es la parte económica".

¿Aceptarán ayuda del gobierno?

"En ese tema he escuchado mucho y a veces doble discurso de algunos colegas dirigentes. En los chat exigen y exigen que el gobierno ayude y en los diarios salen con otra posición. En este momento difícil, que hay prioridades, es preferible que el gobierno apoye esas prioridades. Pero el fútbol es también una parte de la sociedad, tiene muchos empleados directo e indirectos. Por lo tanto debería buscarse un mecanismo, no para que nos regalen el dinero, pero sí un mecanismo para justificar esa ayuda con lo que podamos dar los clubes, por ejemplo dar los derechos de transmisión, apoyar la campaña, visitar lugares".

Cambio de formato se definirá en la Asamblea

"Es problemático iniciar una pretemporada sin saber cuándo se va a iniciar. La otra es que los clubes no quieren definir un formato de continuidad con la pentagonal, quieren que se decide en la Asamblea. Me parece bien, porque capaz no nos alcance el tiempo. Hay que ser sensatos".

¿Interesa Juan Ramón Mejía?

"Sí sé que por el mes de marzo tuvo una comunicación con el profesor Vargas, pero no pasó de eso. No puedo decir que hay un interés marcado, lo mismo que con Lacayo. Lo que si está claro es que con esta crisis va a aparecer en el mercado mucho jugador, bueno, sin empleo. Por lo que sera buena oportunidad de hacerse con jugadores de buen nivel y con los salarios que nosotros manejamos".

Sobre Edwin Solani

"Fue muy sonado el rumore porque hablaba hasta de cifras. No hubo la tal propuesta, si sabemos que lo está manejando un representante, que hay posibilidades, pero ninguna situación concreta".

Apuesta por el cambio de formato

"Me decían que este formato iba a ser económicamente bueno para los clubes, competitivo. Sí, es probable que lo sea, económico, más o menos. Pero nadie pensaba que en alguna pentagonal, a veces a falta de dos partidos hay juegos que ya no tienen interés. Es difícil , como nos tocó, ir a jugar un partido donde Olimpia tenía posibilidades de campeonizar y nosotros nada. ¿Qué discurso le doy al jugador para motivarlo si no hay nada que podamos ganar? Hay una situación sicológica. ¿Qué sucedió?, terminaron cuestionando y señalando cosas que no existen. ¿Arreglo? Al menos yo en 20 años no conozco un arreglo de un partido, me gustaría que si hubo que me digan cómo se hacen. Ese formato hace que pueda suceder eso, que termine un técnico de otro club hablando mal y porque cree que alguien se prestó para que le hagan bastantes goles para beneficiar a alguien. Lo provoca ese formato. EstoY abierto a que se pueda jugar una hexagonal o una cuadrangular. Ver de qué manera podemos generar otro tipo de impacto, recuerde que este torneo no habrá aficionados".

Elmer Güity y Marel Álvarez

En el caso de Güity, algún momento se tuvo comunicación y tiene contrato con Olimpia. No volvimos a hablar con él. A Marel lo invitó Emil y no llegó a la pretemporada. Pero en este momento no lo hemos hablado".

¿Pagaron un millón de lempiras por el fichaje de Pancho Ra?

La transacción fue mayor. No voy a decir exactamente, pero al final solo pagamos un millón porque nos dimos cuenta que no había sido buena inversión. Estaba hecho para Platense y lo trajimos como solución goledora, no encajó en Marathón. Fue una mala transacción en cuanto a la inversión que se hizo".

Estuvo a punto de fichar Wilmer Velásquez y Wilson Palacios



"En el momento que Wilmer era Wilmer estuvo cerca. En 2008-2009 hicimos el ofrecimiento, lo sedujo, estuvo por un pelito. Al final decidió quedarse en Olimpia cuando prácticamente era un jugador que iba a venir. Otro fue Wilson Palacios. Antes de irse a Europa se queda sin contrato y habíamos acordado que si no se iba, firmaría con Marathón. Ya teníamos los acuerdos listos, pero no se dio porque se fue a jugárselas a Europa y que bueno porque dejó un buen nombre".