La Concacaf podría dar el golpe y llevarse los torneos a sedes únicas

Orlando Ponce Morazán

Para la Concacaf es todo un rompecabezas el inicio de algunas competiciones y la finalización de otras, inmersa en lo más profundo de la incertidumbre y en cambios de formato del que unos se beneficiarían y otros saldrían afectados.



Ya han pasado más de tres meses que el coronavirus obligó a la Concacaf a cancelar eventos y a postergar otros y en lo más complicado de la pandemia las decisiones definitivas aún no se toman.



Víctor Montagliani, el rector de la Concacaf, con todo el perfil de un gran astuto y habilidoso, a medida va sacando las uñas, tiene como en una bóveda de un banco suizo las decisiones que atañen a sus países signatarios.





Para ir por partes; el campeonato premundial Sub-20, cuya sede se la habían dado a Honduras, no solo se suspendió para una fecha indefinida, sino que el anfitrión ahora podría ser otra asociación, entre ellas se postula Estados Unidos.



La Fenafuth podría quedarse como "novia de pueblo, ya que según información proveniente de la Concacaf, los partidos podrían jugarse en el conplejo de Canchas de Zarazota en Orlando Florida en enero 2021. Por eso, el Chino Tilguat, entrenador de la juvenil, ha quedado como "ojo al cristo" para evitar las sorpresas en el camino.



Con respeto a la Champions de la Concacaf, el torneo de clubes en que sigue en competencia el Olimpia, también hay versiones de los pasillos de Concacaf que dicha competición podría acabar en una sola sede, las semifinales y final.



Los cañones apuntan para que la referida competición finalice los cuartos de final a visita recíproca. En este caso el rey de copas hondureño ya derrotó en la ida al Impact Montreal de Canadá, donde milita el "romántico" Romel Quioto.





Ahora bien el encuentro de vuelta que debía jugarse en Honduras, por los graves problemas sanitarios que tiene Honduras, en sus dos ciudades más populosas, Tegucigalpa y San Pedro Sula, podría cambiar de sede y disputarse en Costa Rica y Estados Unidos, lo cual será una gran desventaja para el cuadro merengue.



Algunas series ni siquiera han iniciado, como las de Los Ángeles FC,el nuevo equipo de Andy Najar y el Cruz Azul mexicano.



El formato sería igual al mismo que utilizará la Uefa con la Liga de Campeones de Europa, que establece que que todos sus encuentros de semifinales y final se realizarán ahora en una sola sede, en Lisboa, Portugal.



La maquinaria de la Concacaf llevaría la fase final del torneo en referencia al Complejo Deportivo de Orlando en fechas a determinarse.



Otro que sería damnificado sería México con el Preolímpico rumbo a Tokio 2021 ya que peligra la sede de Guadalajara por los fuertes efectos del Covid en la tierra de Benito Juárez.



El certamen, de acuerdo a nuevas versiones, igual se disputaría a principios de 2021 en Estados Unidos. A la selección hondureña le convendría mejor que se desarrolle en Estados Unidos donde se han logrado las tres últimas clasificaciones a los juegos de verano, todas de forma consecutiva.





Pero el tema más complicado a estas alturas es lo referente a las eliminatorias para el Mundial de Qatar-2022 ya que todo está como en el limbo.



A priori se sabe que la FIFA no aprobó el cambio de formato para jugar tres cuadrangulares y no una hexagonal final, ya que resulta más fácil clasificar a un mundial con el modelo de cuadrangulares.



La Concacaf suspendió las fechas de marzo y junio del presente año y muy pronto confirmará la cancelación de las fechas de septiembre, octubre y noviembre.



De esta manera todo deberá desarrollarse en 2021, de marzo a noviembre de ese año, bajo el sistema de hexagonal. Deberá ser en noviembre que finalizarán las eliminatorias, incluido el repechaje, no obstante que el Mundial está contemplado a diciembre 2022.



Lo complejo aquí, como bien lo acaba de declarar Montagliani, es que no hay certeza de cuándo estarán abiertos todos los vuelos internacionales por el mundo.



Esa situación podría provocar que la Concacaf decida celebrar en una sola sede la hexagonal final en Estados Unidos igual y allí mismo realizar en grupos los encuentros de las 29 asociaciones peor ubicadas en el ranking FIFA.



Lo cierto es que debemos estar preparados para cualquier escenario, recordemos que Concacaf baila al ritmo de México y Estados Unidos u Honduras ahora es.una cenicienta en los escritorios.