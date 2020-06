Alejandro Reyes renovaría por dos años con Olimpia: “La mejor opción es firmar aquí”

Alejandro Reyes es uno de los jugadores que terminó su contrato en Olimpia. Este joven zurdo ha contado con pocos minutos en el último año futbolístico dentro del conjunto merengue, pero en el León están a punto de renovarlo.

Tanto él como Carlos Pineda son dos jóvenes prospectos que podrían convertirse en ventas importantes para el Olimpia a corto o mediano plazo.

Ya Rafael Villeda, presidente del club, expresó a Diez que tanto Reyes como Pineda renovarían con los merengues y en los próximos días se haría oficial.

“Estamos conversando, yo diría que va por buen camino todo. Están contentos con Olimpia y creo que la próxima estaríamos definiendo la situación de ambos (Carlos Pineda y Alejandro Reyes). Él y Alejandro son muy buenos jugadores, les vendría bien quedarse jugando en la Liga Nacional y aprovechar las chances que vengan porque las oportunidades en el exterior vendrán hacia ellos”.

El zurdo conversó con Todo Deportes y explicó que la renovación de su contrato se daría por dos años, pero todavía no ha firmado.

“Ahorita todavía no he firmado, sí hemos hablado con el presidente pero todavía no me he decidido a firmar el contrato. Serían dos años, he hablado con mi representante. Ahorita lo que me dice mi mente y mi corazón es que firme aquí, en este momento la mejor opción es firmar aquí (Olimpia)”.

Alejandro Reyes mencionó que ya ha platicado con Pedro Troglio, técnico que le expresó su deseo de seguir contando con él. ”Con respecto a eso de las cláusulas las he hablado con mi representante, los dos años es algo bueno para el equipo y para mí. Mi mayor sueño es estar en la selección, con el profe tuve una plática hace como tres semanas y me dijo que quería que me quedara, me explicó por qué no jugaba”.

“Yo nunca le falté el respeto al profe ni le dije que me tenía que meter. Me toca trabajar a mí para estar de titular, me dijo el profe que tendría más minutos. Volver a la selección es algo que tengo en mente, siempre están las ganas y el deseo de volver a la selección”, concluyó el volante.