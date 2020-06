¡Cerrada la Capital! Debido al brote alarmante de casos de coronavirus, Tegucigalpa vuelve al encierro

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha tomado la determinación de cerrar a partir de este lunes nuevamente el Distrito Central que lo componen las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela luego que se dispararan los casos de coronavirus en las últimas semanas, siendo ahora el nuevo epicentro de la pandemia.

El cierre se anunció en cadena nacional de Radio y Televisión y comienza desde este lunes hasta el 28 de junio. Hace 15 días se había dado la apertura inteligente de le economía, pero en la capital no surtieron efecto las medidas de distanciamiento, ya que se dispararon los casos hasta cuatro veces en relación al primer mes.

“La Policía en el marco de Sinager con el toque de queda absoluto informa lo siguiente: Debido a la falta de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, contagios masivos y saturación de hospitales, en el Distrito Central, desde este domingo 21 hasta el domingo 28 de junio se declara detenida la fase 1 de apertura inteligente", informó la Secretaría de Seguridad.

En el Distrito Central solo se podrá salir por el último dígito de la identidad o pasaporte y desde este lunes 22 de junio salen personas con terminación 6, martes 7, miércoles 8, jueves, 9 viernes 0. En atención especial para personas mayores y personas discapacitados. Sábado y domingo nadie circula.

Solamente estarán abiertos los Bancos, Supermecados, Gasolineras y Farmacias en la capital de la República. "El resto del territorio nacional se encuentra en estudio. El resto de reapertura inteligente en el país sigue normal”, informó el vocero de la Secretaría de Seguridad.

La capital reporta números superiores al departamento de Cortés donde la ciudad de San Pedro Sula, Villanueva y Choloma han sido las más afectadas. De acuerdo a las informaciones que se han adelantado, solo quedarán abiertos Supermercados, Gasolineras, Bancos y Farmacias y circulando las personas únicamente con el último dígito de la identidad.

Las personas que estarán anunciando estas medidas serán, gente de Casa Presidencial, autoridades de la Secretaría de Seguridad y de Sinager. En Francisco Morazán, con el Distrito Central como el foco de contagios, se registran 4, 263 casos, más del 34% del total.

Luego aparece el departamento de Cortés que en las últimas horas ha venido con números a la baja, sigue estando a la cabeza con 6,055 casos que representa el 49.2% de los más de 12 mil contagiados reportados en los tres meses que lleva la pandemia en el país.

Los médicos de los hospitales públicos anuncian medidas para exigir al gobierno que tome medidas, pues los hospitales no están con todas las garantías de bioseguridad en el personal de primera línea y se han reportado en las últimas horas, el fallecimiento de cinco profesionales de la salud en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados, muchos compañeros han muerto porque no nos atienden, nosotros somos los que estamos luchando y no tenemos los implementos. Además no hay capacidad de respuesta del gobierno, imagínese que ahora los atendemos en una carpa porque las salas están repletas”, explicó el doctor Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras en la radio HRN