Pedro Troglio ve muy difícil que Olimpia haga fichajes y confirma reducción de salarios en el plantel

Pedro Troglio cumplió el 20 de junio un año de haber tomado las riendas de Olimpia. El DT argentino en estos 12 meses consiguió el campeonato de Liga Nacional con el Albo y los tiene con un pie en semifinales de Liga de Campeones de Concacaf.

Troglio charló con Diez y actualizó sobre el panorama en Concacaf, renovaciones de jugadores, si tendrán fichajes y sobre la rebaja salarial que hubo en el conjunto blanco.

VEA: ALEJANDRO REYES RENOVARÍA POR DOS AÑOS CON OLIMPIA

REGRESO AL FÚTBOL: “Hay que salir de vuelta campeón del torneo local y llegar lo más lejos posible en Concacaf. Trataremos de darle prioridad a los dos lados, con la Concacaf no hay apuro, con el campeonato local a ver qué pasará. No sé qué va a pasar porque hay un foco importante de casos en Tegucigalpa, se tiene que ver el tema de la salud. Nosotros intuimos que podemos volver los primeros días de junio, pero si Salud y el Gobierno no dan el visto bueno, nosotros no podemos”.

VENTAJA DE LA MLS: “Las pruebas tienen un costo, porque si se hacen temprano luego habrá que repetirlas de nuevo. Las pruebas las vamos a hacer cuando nos den la garantía. A nivel local no vamos a tener problema porque todo los clubes vamos a estar en igualdad de condiciones, a nivel internacional sí me preocupa porque la MLS ya está entrenando, vamos a ver cuándo estipulan a que juguemos”.

JUGAR CONCACAF EN UNA SOLA SEDE: “Puede pasar que se estipule jugar en un solo lugar, si es por eso más o menos lo que puede suceder con la Concacaf, me imagino que buscarían eso... Dependerá mucho de la salud. Esto es por la situación que estamos viviendo y claramente nos hubiese gustado jugar con nuestra gente como lo hicieron ellos en Canadá”.

ALEJANDRO REYES Y CARLOS PINEDA: “Lo de Reyes creo que está cerca, con Pineda he visto que él tiene intenciones de seguir. Ojalá que se puedan quedar, Alejandro tendría la posibilidad de jugar, estaba en una situación donde parecía que no iba a seguir. Yo hablo con ellos y les hablo de mis experiencias, igual no quiero entrar en ninguna dificultad y ellos pueden escuchar a cualquiera. Yo lo que no quiero es entrar en peleas con los representantes del jugador, ellos tendrán consejos de los dos lados y deberán decidir lo que es mejor”.

SOLO UNA BAJA: “El único que no está en consideración en Güity, después se cuenta con todos. Me imagino que el club hará lo que convenga, tienen el aval de prestarlo o venderlo. A lo mejor no caminamos por la misma idea futbolística, yo he intentando hablarle sobre lo que a mí me gusta”.

DARÁ OPORTUNIDAD A JÓVENES: “Hay que ver cómo se tomará el tema de la sumatoria de los chicos de 18 años, me parecen muy jóvenes. Creo que ponerlos en la primera y que entren y funcionen es complicado, igual vamos a subir chicos para ir formando”.

REFUERZOS: “No estoy en un momento de buscar refuerzos para el club cuando se está haciendo un esfuerzo grande. En el ambiente local no es que hay alguien que te dé la garantía de venir y jugar, seguiremos probando con los que tenemos; Casildo y Germán Mejía en cuanto a ese tema del lateral izquierdo”.

DIEGO REYES: “Considero que es un gran jugador y de mucha experiencia, pero no depende de mí. Los dirigentes hace tres meses que no tienen ingresos, si ellos me dicen que podemos traer jugadores entonces es diferente. No hablo de supuestos porque todavía no me dijeron que podría traer a alguien, no me han manifestado si podría traer jugadores. Reyes es un delantero que me gusta mucho, pero eso fue antes de la pandemia. Es muy difícil hoy planear que podamos traer”.

MIRA: JAVIER PORTILLO RECUERDA SU PASO POR EL OLIMPIA

REDUCCIÓN DE SALARIOS: “Hubo un porcentaje para el plantel y para el cuerpo técnico, pero sin ningún problema. Una cosa es que le descuenten al Real Madrid y otra es que le descuenten a chicos que ganan 200 dólares al mes, no es lo mismo. Para los jugadores esta situación es difícil, en cuanto más se estira la pandemia muchos futbolistas están sin cobrar. No todos los jugadores están bien, algunos la pasan difícil”.