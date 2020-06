El polémico David Faitelson, entrevistado por su hermosa hija en el día del padre

En México se celebra el día del padre el 21 de junio y David Faitelson ha dado la noticia en esta fecha tan especial.

Y es que el polémico periodista mexicano fue entrevistado por una de sus hijas, se trata de Dafne, quien al parecer lleva en su sangre algo de periodismo, igual que su papá.

¿Qué has aprendido de nosotras? Le consultó Dafne a su padre David Faitelson.

"He aprendido muchas cosas, aprendí a seguir luchando, a imponerse a todos los obstáculos, no ha sido fácil para ustedes la vida, ha tocado mudarse de ciudad en ciudad y ustedes me enseñaron que no había límites para eso", dijo Faitelson.

Por otra parte, la hija de Faitelson le preguntó por la persona más interesante que ha conocido en su vida.

"He conocido muchas personas gracias a la vida del deporte, por las entrevistas, pero sin duda la más interesante ha sido su mamá, me ha ayudado a entender mejor la vida, a ser mejor persona, me ha hecho crecer como ser humano y gracias a ella he podido tener una familia que me quiere", expresó.

ELLA NO ES PERIODISTA

David Faitelson tiene tres hijas y Dafne, quien fue la que lo entrevistó, no tiene en sus planes estudiar periodismo.

El pasado mese, mediante sus redes sociales, el conductor y comentarista de ESPN, David Faitelson presumió que su hija Dafne estará en la Universidad de Berkeley, por lo que recibió felicitaciones de comentaristas de Azteca Deportes y TUDN, y hasta de clubes como el León.

En una publicación, David Faitelson reveló que su hija Dafne estará en la Universidad de Berkeley, donde estudiará Biología Molecular.