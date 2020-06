Saíd Martínez reconoce que no le pitó dos penales a Real España en final ante Motagua en 2017

Saíd Martínez es uno de los mejores árbitros que tiene Honduras actualmente, pero eso no le ha librado de cometer errores en partidos importantes. El central es gafete FIFA y ha estado en cotejos internacionales destacados e incluso está siendo considerado para ser uno de los árbitros en el Mundial de Qatar 2022.

Martínez rememoró el trabajo que hizo en la final de diciembre del 2017 entre Motagua y Real España, cotejo en el estadio Nacional donde los aurinegros consiguieron el campeonato con marcador global de 3-2.

Durante la plática con Todo Deportes Televisión, el réferi confesó que se equivocó pues no le pitó dos penales a Real España, uno en el minuto 82 de Félix Crisanto a Iván López y otro en el 84 de Henry Figueroa a Omar Salazar.

“El partido que a mí más me ha dolido en mi carrera arbitral fue la final entre Motagua y Real España en la que, en la cantidad de finales que yo he visto en el fútbol hondureño escasamente se dan penales y a mí me sucedieron tres penales; uno sancionado y dos que no sancioné, desafortunadamente a favor de Real España”, inició contando.

Saíd Martínez reconoce que debió haberle pitado dos penales a los sampedranos, pero en ese momento él estaba muy largo y no logró observar con claridad.

Saíd Martínez le pitó un penal en esa final a Motagua.

“Me marcó mucho porque fueron dos situaciones que yo no las pude ver en las que fueron contragolpes totales y en las que quedé fuera de la jugada. Me dolieron mucho porque yo estoy para hacer las cosas bien y no para estar poniendo excusas”.

Y agregó: “A tan corta edad hubiese marcado mi carrera de forma negativa porque es algo que nadie quiere. De esa final no he visto ningún resumen, no me encuentro con el valor de ver ese partido porque sí me equivoqué y lo reconozco como tal, pero no quiero averiguar todavía por qué me equivoqué”.

El consuelo para Saíd Martínez es que Real España se terminó coronando y evitó lo que pudo ser el primer tricampeonato de Motagua.