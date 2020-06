Presidente del Real Sociedad amenaza con no participar en Liga Nacional si no reciben ayuda económica

El Real Sociedad, uno de los equipos que conforma la Liga Nacional de Honduras, no estaría participando en el próximo torneo Apertura 2020 si no recibe una inyección económica o subsidio ya que no cuenta con dinero para volver a las canchas.

Ricardo Elencoff, presidente del equipo de Tocoa, Colón, manifestó que no tiene plata para iniciar la pretemporada y que se necesitan de cinco a siete millones para poner en marcha el proyecto. Si el Gobierno no da financiamiento al fútbol, comprando publicidad, no inician.

“Si nosotros no tenemos financiamiento y no tenemos patrocinio del gobierno, Real Sociedad no podrá participar en el torneo porque no tengo dinero. Primero porque no tengo para pagar el cuerpo técnico y no tengo patrocinadores. Me han llamado varios anunciantes que me han dicho, perdimos 50 millones, te puedo dar 200 mil lempiras por la publicidad del frente de la camisa”, manifestó Elencoff.

El presidente del Real Sociedad de Tocoa, Ricardo Elencoff, está preocupado por la situación económica que vive su club.

El dirigente levanta la voz y dice que las cosas están complejas en Honduras para volver al fútbol sin la ayuda. “Nosotros somos un equipo que nos manejamos en una planilla entre 700 mil y 800 mil en sueldos y salarios. Alrededor cada mes cuesta un millón cien mil para operar. Para iniciar necesito un presupuesto de cinco millones de pesos valorando ingresar a liguillas y semifinales. Allí se disparan los gastos pero se vende más publicidad a patrocinadores”, contó.

Y es que la Liga Nacional está hablando con el Gobierno para que ayude a reactivar el fútbol por medio de venta de publicidad, dinero que ha sido cuestionado, pues muchos dirigentes opinan que por ahora la prioridad debe ser la salud con la construcción de hospitales.

“Mi mamá se pone mamada (enojada) cuando se entera que no le hemos pagado a los jugadores. Nosotros nos enamoramos de esto cuando mi hermano Wilson Omar Reyes estaba en el fútbol. Ahora me da pena no poder pagarle a los jugadores porque no hay dinero”, manifestó el presidente del equipo de Tocoa en Radio Internacional.

Pero agrega: “Que el gobierno de 27 millones o más para el funcionamiento de la Liga Nacional, pero tenemos que sentarnos para reorientar el tema en la Liga, de hacer conciencia al gobierno y explicarle al pueblo lo que significa el fútbol y que no satanicen porque la noticia, ya que no se transmitió de la mejor forma posible. Lo que se pide es que el gobierno haga una inversión de darle esparcimiento a la afición”.

El equipo de Tocoa no es el único con serios problemas para iniciar los trabajos; clubes como Honduras Progreso, Marathón, Vida, Platense y Real de Minas, pasan serias complicaciones y están buscando la forma cómo volver.

“En Real Sociedad estamos manos arriba, vendiendo la mascarilla del profesor Chelato Uclés, luego hicimos mascarillas con el logo del Real Sociedad, caretas del Real y todo para estar subsistiendo”, explicó Elencoff quien deja claro que es muy complejo pensar en fútbol en estos momentos que el país atraviesa la crisis más dura por la pandemia del Coronavirus.