Presunto fraude en compra de hospitales móviles de Honduras es investigado por el FBI

La presunta estafa que se habría dado en la compra de hospitales móviles por parte de Invest-H y donde el Gobierno de Honduras desembolsó 47 millones de dólares, está siendo investigado por el FBI.

Adolfo Facussé, cónsul de Turquía en Honduras detalló que fue entrevistrado por el FBI y precisó sobre dicha información: “A mí me entrevistaron del FBI para decir mi parte, hay una cuestión internacional detrás de estos estafadores, detrás de este señor Axel López y su compañía”.

Asimismo Facussé expresó que el FBI lo que está haciendo “es la notificación para ayudarle al Gobierno de Honduras y decirle 'oigan los han estafado' para que el gobierno se ponga las pilas y hable con el FBI o con quien sea”.

En torno a esta compra, el cónsul de Turquía en Honduras mencionó: “A mí si me piden comprar una cuestión de esa magnitud no doy el cien por ciento de anticipado. Si no se mueve Honduras es pisto que vamos a perder”.

“Me mandaron a mí como cónsul a dar esa declaración y cuando le expliqué se horrorizó. No juzgo, pero mi impresión era que la ministra no tiene nada que ver y estaba horrorizada al igual que yo de lo que estaba pensando”, recalcó Adoldo Facussé cuando mencionó que le había notificado a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Esta supuesta estafa se da luego que la empresa turca encargada de hacer los hospitales móviles, comunicó que no habían cerrado ningún trato y fue Invest-H quien transfirió los 47 millones de dólares a una empresa supuestamente fantasma en Orlando, Florida.