Chino Discua, primera baja en Marathón: "No me hicieron oferta, quizás no tenían para pagar"

Carlos “El Chino” Discua se ha convertido en la primera baja oficial del Marathón y ha manifestado que no le hicieron oferta, simplemente le anunciaron que no sería renovado. Se va tranquilo porque conoce el proceso y sabe que nuevas puertas se le abrirán.

Discua ha estado dos años con los Esmeraldas, llegó un torneo después de que ganaron el título al Motagua, curiosamente su último equipo antes de mudarse a San Pedro Sula. Ahora el mediocampista de 35 años, espera pronto encontrar nueva casa, de prioridad en la capital.

¿No llegó a un acuerdo con Marathón, cómo está su situación?

Terminamos el convenio con Marathón, no se va a renovar por el tema económico que ellos me manifestaron y estamos confiando en Dios que se venga cosas mejores.

¿Era mucho lo que pedía para renovar?

No, fueron ellos, nosotros hablamos pero no hicieron oferta, ellos quizás no tenían para pagar, no hubo una negociación, me lo hicieron saber, estoy tranquilo, es parte del fútbol y solo queda seguir adelante.

¿Quedó demostrado que no fue por bajo rendimiento que no se le hizo renovación?

Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron, aprovecho la oportunidad para agradecer a la afición que siempre estuvo allí, aunque hubo algunos que no estuvieron de acuerdo con la llegada del “Chino” a Marathón por el rendimiento, pero hice buenas cosas. Durante los dos años que estuve anoté más de 20 goles, hice muchas asistencias, lo que no se pudo lograr fue un campeonato, pero en rendimiento siempre di lo mejor en el club, me entregué al máximo por la camisa. Agradezco y les deseo muchos éxitos a la institución.

¿Qué viene ahora, seguramente vendrán ofertas a sus manos?

Primero Dios que lleguen las ofertas y tomar una buena decisión. La crisis económica en el fútbol y en todo no será igual que antes, esperemos que nos llegue una buena para tomar una mejor decisión.

¿De momento se le han acercado otros clubes?

No, de momento no. Tuve unas llamadas de El Salvador pero no se llegó a concretar nada, estoy esperando que cosas buenas lleguen a mi carrera y ojalá que lleguen que es lo importante.

¿Usted ha manifestado que le gustaría volver a Motagua, además estaría de vuelta en casa porque tiene a toda su familia en Tegucigalpa?

Correcto. Aquí tengo mi casa y comenzamos un negocio aquí (en la capital) con mi esposa, además los niños tienen sus primos y amigos aquí, además Motagua es el equipo en el que me crecí, el que siempre fui y di todo. Si se llega a dar la oportunidad a quién no le va a gustar. A mí me encantaría pero ya no depende de mí, espero que salga la opción y confío en Dios así sea.

¿Es un jugador caro el Chino Discua?

No, soy un jugador que siempre trata de rendir donde quiera que está y lo que he ganado y gano actualmente me lo he merecido; sé que ya no será igual, estoy claro en eso, las pretensiones ya no serán las mismas que antes pero esperamos llegar a un acuerdo con la opción y el tema económico no será un problema porque todo ha cambiado.

¿Espera encontrar equipo este torneo o está pensando ya en el retiro porque ya emprendió un negocio?

Esperar, yo quiero seguir jugando al fútbol, me siento todavía en condiciones. Si bien es cierto tengo 35 años, trato de cuidarme y andar en el campo de la mejor manera, tengo muchos años para seguir aportando al fútbol. En el tema del negocio espero que primeramente Dios crezca, allí va a seguir y ojalá salga alguna opción. Espero en Dios salga una buena oferta.

¿Con qué se queda de Marathón en su paso por San Pedro Sula?

Con la amistad de muchos compañeros que tuve, quedaron varios, otros se fueron como Yustin, Lahera que son buenos amigos. Luego el grupo que teníamos, con la enseñanza del profesor Héctor Vargas que le hace a los jóvenes, de cómo ayuda a las reservas, de cómo ayuda a la institución y a la sede de que todo esté limpio; esas son cosas que se aprenden. Me quedo con la afición que siempre me apoyó y la junta directiva que siempre hizo el esfuerzo.