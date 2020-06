Marvin Chávez revela el porqué le dijo que no al Olimpia y su resentimiento con Motagua por Amado Guevara

Durante la segunda parte de la charla con el exfutbolista hondureño, Marvin Chávez, admitió por primera vez que es fanático de Motagua, pero develó su resentimiento por el adiós que le dieron al laureado centrocampista Amado Guevara cuando decidió colgar los botines como profesional para iniciar su carrera como entrenador.

El "Hijo del Viento", como se le conoció en su etapa de jugador, consideró lo sucedido como "una falta de respeto, es una leyenda".

"Desde chico siempre fui Motagua. Quizá me alejé un poco por lo que le hicieron a Amado Guevara. Honestamente no me gustó cómo lo alejaron. Pienso que fue una falta de respeto y yo me resentí con la institución", inició relatando sobre su pensar con la dirigencia azul.

"A un ídolo, a un crack, a una persona que siempre lo dio todo en Motagua no tenía que salir así. Siempre le tengo cariño a la institución, pero pienso que merecía hasta más que una despedida. Amado se merece todo. Por todo lo que aportó y lo que significa, tenía que tener un reconocimiento más grande que una despedida", añadió.

Marvin detalló que "soy de las personas que no me gusta juzgar, pero me gusta opinar cortito. No sé si fue la directiva o cuerpo técnico, pero si lo fue este último, también tiene culpa. La directiva sabe lo que significa Amado, es una leyenda en Motagua. Amado es una persona humilde. Es una persona que se merece mi respeto. Está recordado por todos los hondureño. Lo que hizo no tiene precio".

Amado Guevara fue capitán de Motagua durante varios años

UNA GENERACIÓN QUE ASPIRE A MÁS

Después de jugar en Victoria y Marathón, Marvin Chávez realizó la mayor parte de su carrera en la MLS en equipos como el FC Dallas o San Jose Earthquakes, fruto de ello hoy aconseja a las próximas generaciones a que den el salto europeo, cosa que no logró.

"Sí aspiré, siempre uno como jugador aspira pero hay cosas que no están en la manos del jugador, más cuando tienes representantes. Tienes que llevar las cosas con calma. Alberth Elis es uno de los mejores jugadores que tenemos, nos está representando con mucha dignidad y humildad".

Y siguió: "Lo bendigo donde quiera que se encuentre. Mi consejo para él es que se de su tiempo, su momento llegará. Tomar decisiones a la ligera no es bueno, pero yo considero que Elis este torneo se podría aguantar. A finales de este año Elis estaría logrando su sueño de jugar en Europa.

-¿No está listo?-, le consultamos a travé del live vía Facebook y YouTube. "No es que no esté listo, quizá lo esté, pero hay cosas que no están en sus manos. Que no se desespere con palabras que la MLS le queda corto. Ahí es cuando viene el fracaso".

Otras frases de Marvin Chávez:

Nueva generación de futbolistas hondureños con Fabián Coito: "La verdad que estoy contento con las generaciones que están saliendo. Hay muchos jugadores muy buenos, pero el hondureño a veces se conforma, es uno de los errores que cometemos. Es un error fatal. Estoy siguiendo varios jugadores, Darixon Vuelto y Jeison Mejía, es un crack, hay que seguirle la pista. Si lo agarra un equipo grande que le saque más de lo que tiene, pienso que es de exportación. Es un jugador de mucha calidad".

Marvin Chávez durante la clasificación de Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010.

Héctor Vargas: "Es uno de los técnicos que siempre quise que me entrenara porque cuando estaba en Hispano, habían rumores que estaban interesado en mí. Yo deseaba que me entrenara por su filosofía y confianza que le brindaba al jugador. En Honduras hay buenos jugadores, pero quizá necesitan esa confianza del cuerpo técnico para explotar su talento.

"Vi también algo en Wilmer Cruz y Mario Zanabria; es un técnico que siempre lo admiré bastante, sentí que podía dar en su esquema. Me gusta cuando dejan libre al jugador. En la selección quería que me aprovecharan al máximo, no sé si fue falta de confianza, pero me hubiese gustado algo como Ramón Maradiaga porque sentía que podía dar más de lo que le ofrecí a la selección".

¿Por qué nunca jugaste en Olimpia?: "Tuve una plática con don Rafael Ferrari en el 2015, pero nunca llegamos a un acuerdo porque mi misión era mi familia. Me ofrecían mucha plata, pero siempre dije que el dinero no lo es todo en la vida. Hay cosas más importantes que el dinero. No sé si tomé una decisión buena o equivocada, pero no me arrepiento. Decirle que no me dolió porque es uno de los equipos más grandes del país, pero no me arrepiento de no haber jugado en el Olimpia, aunque sí me hubiese gustado esa experiencia. No quería llevarme la contraria, quería ser una persona feliz.