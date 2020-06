Carlos Restrepo: "A Jorge Benguché me gustaría verlo en la Premier League"

En la segunda parte del live de DIEZ en YouTube y Facebook con Carlos Restrepo, el entrenador colombiano del San Carlos de Costa Rica hizo un análisis del proceso de Fabián Coito, de la actualidad de Jorge Benguché y no descartó dirigir al Motagua.

"Hay un tema que no lo quiero individualizar como país sino como continente. ¿Qué nos falta?. Seguir haciendo un trabajo formativo e integral, si eso no sucede los jugadores llegarán incompletos. Por eso es que cuando tomamos los equipos profesionales deben llegar con conceptos de formación. A veces no se hace y están llegando incompletos, mira lo que está sucediendo, salen a Europa y nos los están regresando. El que regresa no vuelve en un 99.9%. Eso lo probamos a nivel de selecciones. Hay que buscar a nivel de club, selección, que le paguemos bien a nuestros formadores, que entreguemos un trabajo metodológico de acuerdo al país para que ganen en la parte física, técnica táctica, al final hacer un jugador más completo, que entienda el juego y al salir a la competencia internacional salga armado", inició contando.

Restrepo hace una recomendación a los demás entrenadores para capacitarse constantemente y así cumplir con esa tarea formativa.

"Nosotros nos tenemos primero que formar para después poder formar. Es determinante y a veces no lo hacemos, por eso a veces el jugador, en edades que ya no son andan preguntando cosas increíbles. A veces estamos entrenando mucho fútbol, pero no el juego y a veces un jugador pregunta: qué es el fútbol interior o qué es crear superioridad numérica en la banda. Si eso pasa áquí, qué les espera cuando en Europa les hablen los mister. No entenderán el concepto y la otra la dificultad de la idioma. Uno dice achique o reduzca el espacio y el jugador arranca para atrás, por eso el fin de semana está en la banca. Nuestros países son así", recalcó.

Pide acuerpar a Fabián Coito

Para el cafetero, Honduras acertó con la apuesta de Fabián Coito, pero recomienda apoyarlo para que consiga los objetivos.

"Honduras ha ganado con él. Lo conozco porque nos enfrentamos, pensamos muy parecido. Pero si lo hace solo, si lo dejan solo, no pasa nada. Si no hay una estructura que vaya amortiguando lo que quiere, sus propuestas, no va a pasar nada. Será uno más que ha pasado por allí. Lo importante es que crezca la estructura y después se busque el perfil de técnico para eso. Me encanta el perfil de Coito para Honduras, pero hay el factor renovación y el de estructura. A veces quieren que un técnico llegue con la varita mágica, eso solo es en las películas. Pero caminando paralelos puede hacer un buen trabajo".

No quiso entrar en detalles sobre las diferencias de Coito con Pinto y Rueda.

"No puedo decir que Pinto puede llegar a formar de la manera que el profe Coito lo puede hacer por el perfil de entrenador. ¿Quien elige el perfil?, los dirigentes. No sé si de pronto pensaron que pueda haber una combinación donde hay un hombre con perfil formativo, que va a tener renovación y que al tenerla le van a llegar jugadores que no están formados. Que Los va a tomar, perfilar y ojo, a lo mejor no los disfruta él, lo disfrute otro. Resulta que hace el trabajo, ayuda a los nuevos, de pronto no toma el resultado viene otro, los encuentra hechos, se da la bendición y el resultado está allí".

Varias de las jóvenes apuestas que tiene Coito en la Bicolor, son conocidos por Restrepo y a su criterio no están todavía preparados, por lo que recomienda a la Federación sacarlos para sumar juegos.

"Esos muchachos los tuvimos en Olimpia, un Jorge Álvarez, un Jorge Benguche, un Carlos Pineda, los conozco. No están completamente formados y para salir a jugar una eliminatoria, donde hay presión y se genera otras emociones van a necesitar esos partidos, de pararse en Honduras y afuera. Quiero que ellos jueguen a una exigencia de un estadio Nacional en San José lleno. Hay que tener paciencia y sacarlos, decirle a la Federación que hay que sacarlos a partidos internacionales, que no pase que uno elige una Olímpica y hay un jugador que por primera vez se monta a un avión. Hay que tener paciencia en esta renovación, saber que han tenido selecciones extraordinarias y no todas las generaciones botan las misma calidad de jugadores, hay unas de trabajo y otras de talento".

Las mañas en Centroamérica

"Critico por ejemplo en Centroamérica, que me he encontrado con algunas cosas: que todavía dejamos la grama alta, que todavía apagamos las luces del estadio, todavía le queremos envenenar la comida al equipo contrario, todavía queremos poner a jugar a los equipos a la 1 y 3 de la tarde. ¡Acabemos con eso por Dios! Que estamos acabando con el juego. O ustedes han visto en Europa a un equipo grande que esté escogiendo la hora, deje crecer la grama, aumente las medidas del campo, no hombre, por favor. La hora de crecer en Latinoamérica está desde hace tiempo y nos quedamos con esas cosas. Todavía lo veo y me da tristeza, debemos respetar el juego, respetar al publico, que paga el boleto para disfrutar de un espectáculo, pero sin trampas".

¿Centroamérca confunde la pasión con violencia?

La verdad me confundía el ambiente del estadio, porque el jugador no se siente seguro y ¿quién es el protagonista? No son los periodistas, ni los entrenadores, tampoco los dirigentes: Son los jugadores. Bastante presión tiene la exigencia de ganar para tener otras presiones. Está bien cuando reclaman a un grupo o un jugador que no hay entrega o no hay buen juego, pero de qué manera. Tenemos que tener más seguridad en las plazas, en los estadios para que los espectáculos sean tranquilos. ¿Por qué la familia se alejó de los estadios? Voy a hablar de algo sencillo: va con su hijo al estadio y qué escucha y qué ejemplo ve al lado. ¿Uno inculca valores a sus hijos en casa y los lleva al estadio para que les enseñen otros?. Por eso las familias se retiraron de los estadios, debemos procurar por recuperar esa tranquilidad de volver a disfrutar".

Le gustaría ver a Benguché en la Premier League



"Cuando llegué a Olimpia lo dije, presté a Benguché porque la formación de nuestros países es cortada. El jugador es como el piloto de avión, que son horas vuelo. El jugador de fútbol es horas fútbol. ¿Qué necesitaba Jorge en ese momento? Ir a sumar minutos, tener vivencias de juego, hacer goles para que Olimpia después lo regrese y lo disfrute. Esas son las situaciones que hay que ver y analizar. De pronto dicen que uno no lo quiere, hablen con él si le sirvió ir a otro equipo, tener vivencias y regresar para ser el jugador de hoy. A los jugadores hondureños les falta salir a otras latitudes, pero ojo a consolidarse. No a ir a ganare unos pesos a Túnez, Isrel, Noruega, no. A consolidar la carrera. Que rico que Jorgue Benuché no salga a la MLS, no estoy desmeritando, pero me gustaría verlo en la Premier League. Que luego juegue, viva y lo disfrute Honduras en la Selección.

Su recomendación a la Federación

"Hoy hay técnicos en la Federación que hay que mandarlos a preparar, invertirles. Pero en nuestros países nos hacemos de machete y abrir brecha. El fútbol me ha regalado cosas maravillosas, pero que rico hubiera sido tomar una ventajita de esas, hubiese podido aportarle algo más al fútbol de mi país y donde he estado".

Descarta llevar un futbolista hondureño

"Va a ser muy difícil. Hay cupo para tres extranjeros y tenemos a Julio Cruz (mexicano) Jorman Aguilar (panameño) y un argentino que se llama Luca Meza. Estamos quietos, queríamos hacer un cambio siempre y cuando mejoremos en calidad y complementariedad. Pero si decido traer un jugador, las fronteras están cerradas, igual allá (en Honduras). Primero habría que hacer la gestión de vuelo humanitario que es el único que se puede gestionar y tiene su tiempo. luego el extranjero que entre tiene que hacer cuarentena 14 días y si se suma el tiempo que lleva parado ¿cuándo podrá jugar?.

¿Le interesó German Mejía?

"El Patón Mejía es un gran jugador, de ese Olimpia salió un grupo extraordinario. Reyes, Pineda, Benguché, cualquiera de esos jugadores te da la mano por acá. Pero habrá que esperar en algún momento, de pronto alguno de ellos me va a ayudar por acá".

Lo que le falta a Alex López



"A Alex lo veo más maduro, pero me parece que en el juego todavía hay momentos. En mi estadía traté de inculcarle que fuera más constante. Lo denominaba: a esa técnica darle más dinámica y ser más constante. Me parece que a Alex le ha costado acá, es un referente, lo quieren mucho, ya lo enfrenté, jugó muy bien esa noche. Pero ya viendo los partidos definitivos, haciendo un estudio, le ha faltado ese pedacito que no construyó ese habito de "yo soy tan importante". Lo relaciono en el caso de Olimpia que habían referentes tan grandes, que marcaban tanta diferencia con los jóvenes. Me cobraron una, de hecho, en la segunda final que vamos a San Pedro, meto a Alex López y no a Dani Turcios, que venía de una lesión, puse al joven porque creía en su técnica, pero en su hábito de ver lejos a sus ídolos, les cuesta tomar ese ritmo y batuta de tener ese ritmo. A Alex le falta esa constancia.

¿Dirigiría al Motagua?

"Ya le dije lo que pienso de dirigir a una institución. Si me reciben bien voy, si no, no. Para qué voy a ir a Teucigalpa, un lugar bacano donde tengo muchos amigos, a que me traten mal, para nada.

¿Cuál clásico es más intenso; el sampedrano o el capitalino?

"Más eufórico el de San Pedro. Más especial el clásico Motagua-Olimpia por lo que viví, por como gané el título en 2010. Los dos tienen su contenido, lo que pasa es que lo comparo con mi país. No es lo mismo el interior que la costa".